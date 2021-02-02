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В Хабаровском крае введут талоны на бензин

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Кирилл Малышев

Срыв сроков плановой модернизации НПЗ в Хабаровском крае привёл к перебоям с поставками топлива, закрытию части АЗС и кило­метровым очередям. В связи с этим в регионе вводят частичную продажу бензинов АИ-92 и АИ-95 по талонам, передаёт ТАСС.

  • Завод остановился для модернизации в середине января. По плану, к 1 февраля он должен был выйти на полную мощность. Исходя из этого, на время перерыва был создан 20-дневный запас бензина. Однако появив­шийся ажиотажный спрос и срыв планового запуска предприятия в работу привели к дефициту.

  • «Хабаровский НПЗ хотя и заработал в субботу, 30 января, но, вопреки заверениям руко­водства, так и не вошёл в производ­ственный цикл. Предприятию не удалось запустить все установки вторичной очистки топлива, чтобы начать выпуск бензина. Пока завод находится в режиме пуско-наладочных работ, поэтому власти региона разработали временную оперативную схему доставки и продажи топлива», — рассказал заместитель председателя правитель­ства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

  • Сейчас в регион идут цистерны с топливом из Росрезерва. Далее поставки станут ежедневными до нормализации ситуации. Сейчас некоторые АЗС в крае закрыты: им нечем торговать. На других образо­вались кило­метровые очереди. Власти обещают наладить работу ряда заправок, однако часть топлива будет продаваться исключи­тельно по талонам. Местное управление ФАС проводит проверку по фактам завышения цен на бензин на некоторых АЗС.

  • Оптовые цены на топливо в России близки к рекорду. Тонна бензина АИ-92 на Санкт-Петербург­ской товарно-сырьевой бирже 22 января стоила 53,4 тысячи рублей. До исторического рекорда котировки не дотянули 1,5 тысячи рублей. В Мин­энерго уверяют, что скачка цен на АЗС не произойдёт.

Сталкивались с дефицитом бензина?

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