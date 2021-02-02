В Хабаровском крае введут талоны на бензин
Кирилл Малышев
Срыв сроков плановой модернизации НПЗ в Хабаровском крае привёл к перебоям с поставками топлива, закрытию части АЗС и километровым очередям. В связи с этим в регионе вводят частичную продажу бензинов
Завод остановился для модернизации в середине января. По плану, к 1 февраля он должен был выйти на полную мощность. Исходя из этого, на время перерыва был создан 20-дневный запас бензина. Однако появившийся ажиотажный спрос и срыв планового запуска предприятия в работу привели к дефициту.
«Хабаровский НПЗ хотя и заработал в субботу, 30 января, но, вопреки заверениям руководства, так и не вошёл в производственный цикл. Предприятию не удалось запустить все установки вторичной очистки топлива, чтобы начать выпуск бензина. Пока завод находится в режиме пуско-наладочных работ, поэтому власти региона разработали временную оперативную схему доставки и продажи топлива», — рассказал заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.
Сейчас в регион идут цистерны с топливом из Росрезерва. Далее поставки станут ежедневными до нормализации ситуации. Сейчас некоторые АЗС в крае закрыты: им нечем торговать. На других образовались километровые очереди. Власти обещают наладить работу ряда заправок, однако часть топлива будет продаваться исключительно по талонам. Местное управление ФАС проводит проверку по фактам завышения цен на бензин на некоторых АЗС.
Оптовые цены на топливо в России близки к рекорду. Тонна бензина
АИ-92на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже 22 января стоила 53,4 тысячи рублей. До исторического рекорда котировки не дотянули 1,5 тысячи рублей. В Минэнерго уверяют, что скачка цен на АЗС не произойдёт.