В Хабаровском крае введут талоны на бензин

Срыв сроков плановой модернизации НПЗ в Хабаровском крае привёл к перебоям с поставками топлива, закрытию части АЗС и кило­метровым очередям. В связи с этим в регионе вводят частичную продажу бензинов АИ-92 и АИ-95 по талонам, передаёт ТАСС.

Завод остановился для модернизации в середине января. По плану, к 1 февраля он должен был выйти на полную мощность. Исходя из этого, на время перерыва был создан 20-дневный запас бензина. Однако появив­шийся ажиотажный спрос и срыв планового запуска предприятия в работу привели к дефициту.

«Хабаровский НПЗ хотя и заработал в субботу, 30 января, но, вопреки заверениям руко­водства, так и не вошёл в производ­ственный цикл. Предприятию не удалось запустить все установки вторичной очистки топлива, чтобы начать выпуск бензина. Пока завод находится в режиме пуско-наладочных работ, поэтому власти региона разработали временную оперативную схему доставки и продажи топлива», — рассказал заместитель председателя правитель­ства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Сейчас в регион идут цистерны с топливом из Росрезерва. Далее поставки станут ежедневными до нормализации ситуации. Сейчас некоторые АЗС в крае закрыты: им нечем торговать. На других образо­вались кило­метровые очереди. Власти обещают наладить работу ряда заправок, однако часть топлива будет продаваться исключи­тельно по талонам. Местное управление ФАС проводит проверку по фактам завышения цен на бензин на некоторых АЗС.