Экспорт бензина могут запретить уже в ближайшие дни

Проект постановления правительства, ограничи­вающий экспорт нефте­продуктов за рубеж, будет рассмотрен кабинетом министров после майских праздников, пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра энергетики РФ Николая Шульгинова. Ввести возмож­ность запрещать вывоз ряда марок бензина правитель­ство планирует ради недопущения роста цен на топливо.

Суть постановления состоит во включении нефте­продуктов в список товаров, «явля­ющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ, в отношении которых в исключи­тельных случаях могут быть установлены временные ограни­чения или запреты экспорта». Всего в этот список могут попасть 13 видов нефте­продуктов, включая авто­мобиль­ные бензины от АИ-80 до АИ-98 и так называемые лёгкие дистилляты.

Министр энергетики в своём заявлении ещё раз подчеркнул, что запрещать экспорт топлива правитель­ство готово только в случае экстренной необходи­мости, а включение его в выше­упомянутый список никаких немедленных мер за собой не повлечёт. Ожидается, что гипотети­ческий запрет приведёт к снижению оптовых цен.

Впервые о намерениях правительства стало известно в конце апреля. Тогда сообщалось, что под ограни­чения может попасть до 80% всего экспорта топлива: их планиру­ется установить для стран дальнего зарубежья, но Россия, кроме того, поставляет бензин в Киргизию, Белоруссию и Казахстан.