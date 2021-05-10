Экспорт бензина могут запретить уже в ближайшие дни
Дмитрий Елизаров
Проект постановления правительства, ограничивающий экспорт нефтепродуктов за рубеж, будет рассмотрен кабинетом министров после майских праздников, пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра энергетики РФ Николая Шульгинова. Ввести возможность запрещать вывоз ряда марок бензина правительство планирует ради недопущения роста цен на топливо.
Суть постановления состоит во включении нефтепродуктов в список товаров, «являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта». Всего в этот список могут попасть 13 видов нефтепродуктов, включая автомобильные бензины от
АИ-80до АИ-98и так называемые лёгкие дистилляты.
Министр энергетики в своём заявлении ещё раз подчеркнул, что запрещать экспорт топлива правительство готово только в случае экстренной необходимости, а включение его в вышеупомянутый список никаких немедленных мер за собой не повлечёт. Ожидается, что гипотетический запрет приведёт к снижению оптовых цен.
Впервые о намерениях правительства стало известно в конце апреля. Тогда сообщалось, что под ограничения может попасть до 80% всего экспорта топлива: их планируется установить для стран дальнего зарубежья, но Россия, кроме того, поставляет бензин в Киргизию, Белоруссию и Казахстан.
По данным агентства, за период с 27 апреля по 4 мая средние цены на бензин в России выросли на 3 копейки для
АИ-92(до 45 рубля за литр), на 5 копеек для АИ-95(до 48,61 рубля) и на 4 копейки для АИ-98(до 55,26 рубля). Сильнее всего топливо подорожало в Салехарде и Магадане, а вот во Владивостоке и Кирове подешевело — правда, всего на 0,3%.