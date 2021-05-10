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Экспорт бензина могут запретить уже в ближайшие дни

Новости

Дмитрий Елизаров

Проект постановления правительства, ограничи­вающий экспорт нефте­продуктов за рубеж, будет рассмотрен кабинетом министров после майских праздников, пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра энергетики РФ Николая Шульгинова. Ввести возмож­ность запрещать вывоз ряда марок бензина правитель­ство планирует ради недопущения роста цен на топливо.

  • Суть постановления состоит во включении нефте­продуктов в список товаров, «явля­ющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ, в отношении которых в исключи­тельных случаях могут быть установлены временные ограни­чения или запреты экспорта». Всего в этот список могут попасть 13 видов нефте­продуктов, включая авто­мобиль­ные бензины от АИ-80 до АИ-98 и так называемые лёгкие дистилляты.

  • Министр энергетики в своём заявлении ещё раз подчеркнул, что запрещать экспорт топлива правитель­ство готово только в случае экстренной необходи­мости, а включение его в выше­упомянутый список никаких немедленных мер за собой не повлечёт. Ожидается, что гипотети­ческий запрет приведёт к снижению оптовых цен.

  • Впервые о намерениях правительства стало известно в конце апреля. Тогда сообщалось, что под ограни­чения может попасть до 80% всего экспорта топлива: их планиру­ется установить для стран дальнего зарубежья, но Россия, кроме того, поставляет бензин в Киргизию, Белоруссию и Казахстан.

  • По данным агентства, за период с 27 апреля по 4 мая средние цены на бензин в России выросли на 3 копейки для АИ-92 (до 45 рубля за литр), на 5 копеек для АИ-95 (до 48,61 рубля) и на 4 копейки для АИ-98 (до 55,26 рубля). Сильнее всего топливо подорожало в Салехарде и Магадане, а вот во Влади­востоке и Кирове подешевело — правда, всего на 0,3%.

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