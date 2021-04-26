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В России могут запретить экспорт бензина

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Дмитрий Елизаров

Правительство России начало подготовку к введению эмбарго на экспорт бензина. Как пишет «КоммерсантЪ», ограни­чения призваны сбалан­сировать рынок бензина внутри страны и могут привести к заметному снижению оптовых цен. Однако в ответ топливные компании могут просто сократить производство.

  • Минэнерго приступило к подготовке актов о внесении бензина в перечень критически важных для внутреннего рынка товаров, в отношении которых могут быть установлены экспортные ограни­чения. Издание утверждает, что сам факт включения бензина в этот перечень никаких эмбарго за собой не влечёт, но позволяет оперативно запретить экспорт при необходимости.

  • Установить ограничения предполагается для продажи бензина в страны за пределами ЕАЭС. По данным экспертов издания, это до 80% всего экспорта топлива: помимо дальнего зарубежья, Россия поставляет бензин в Киргизию, Белоруссию и Казахстан.

  • Общий объём поставок, которые могут быть ограничены, составляет от 200 до 400 тысяч тонн топлива в месяц. При запрете экспорта этот бензин появится на внутреннем рынке, что и повлечёт за собой снижение оптовых цен. Однако на ценники на АЗС эта ситуация может и не повлиять, так как ради удержания стоимости нефте­пере­рабаты­вающие заводы могут просто сократить объёмы выпуска топлива.

  • Издание предполагает, что если эмбарго и будет введено, то в качестве сезонной меры на период повышенного спроса для исключения вероятности роста цен. Именно с этой позиции ведётся обсуждение возможного запрета экспорта.

  • Ранее эксперты в качестве основных факторов, влияющих на рост розничных цен на топливо, называли стоимость нефти на мировых рынках, сезонные и погодные факторы, а также высокие акцизы. Налого­обложение определяет примерно 45% розничной стоимости бензина. С начала года до середины апреля цена топлива на АЗС выросла на 3,7% при официаль­ном уровне инфляции потреби­тельских цен в 2,34%.

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