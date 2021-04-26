В России могут запретить экспорт бензина

Минэнерго приступило к подготовке актов о внесении бензина в перечень критически важных для внутреннего рынка товаров, в отношении которых могут быть установлены экспортные ограни­чения. Издание утверждает, что сам факт включения бензина в этот перечень никаких эмбарго за собой не влечёт, но позволяет оперативно запретить экспорт при необходимости.

Установить ограничения предполагается для продажи бензина в страны за пределами ЕАЭС. По данным экспертов издания, это до 80% всего экспорта топлива: помимо дальнего зарубежья, Россия поставляет бензин в Киргизию, Белоруссию и Казахстан.

Общий объём поставок, которые могут быть ограничены, составляет от 200 до 400 тысяч тонн топлива в месяц. При запрете экспорта этот бензин появится на внутреннем рынке, что и повлечёт за собой снижение оптовых цен. Однако на ценники на АЗС эта ситуация может и не повлиять, так как ради удержания стоимости нефте­пере­рабаты­вающие заводы могут просто сократить объёмы выпуска топлива.

Издание предполагает, что если эмбарго и будет введено, то в качестве сезонной меры на период повышенного спроса для исключения вероятности роста цен. Именно с этой позиции ведётся обсуждение возможного запрета экспорта.