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В США водителям разрешили показывать средний палец полицейским

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Андрей Шульдешов

В США суд встал на сторону женщины, которая показала средний палец полицейскому: неприличный жест приравняли к выражению свободы слова.

Судебный прецедент произошёл в ходе слушаний по делу жительницы штата Мичиган Дебры Круз, которую в 2017 году патруль остановил за превышение скорости. Офицер оказался снисходительным и в качестве предупреждения выписал Дебре штраф за менее значительное нарушение. Однако женщина поступок полицейского не оценила и, уезжая, показала ему средний палец.

Оскорблённый офицер снова остановил её, и на этот раз оштрафовал по полной программе. Дебра подала в суд, который в итоге встал на сторону женщины, сославшись в своём решении на первую поправку к Конституции США – она гарантирует гражданам свободу слова, прессы, собраний и вероисповедания. Другими словами, показанный Деброй средний палец подпадает под защиту свободы слова.

По версии суда, поступок Дебры в отношении представителя власти, безусловно, груб и оскорбителен, но не является незаконным, и за него не предусмотрено наказания.

А вот полицейский, по версии суда, Конституцию нарушил. Суд постановил, что женщину остановили повторно без веских причин, потому что с момента первой остановки она не нарушала ни одного правила движения. А значит, действия офицера идут вразрез с четвёртой поправкой к Конституции США, которая запрещает необоснованные обыски и задержания.

Согласны с решением суда?

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