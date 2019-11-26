Названа дата премьеры обновлённого Jaguar F-Type
Николай Андреев
Серьёзно модернизированные купе и родстер Jaguar F-Type представят 2 декабря. Об этом сказано в официальном видеотизере, а премьера будет проходить при партнёрстве с брендом Hot Wheels: одновременно с настоящими новинками дебютируют их игрушечные копии.
Судя по кадрам ролика, Jaguar F-Type получит полностью цифровую панель приборов. Ранее недалеко от технического центра Jaguar Land Rover были замечены закамуфлированные купе и родстер — их фары станут у́же, а решётка радиатора увеличится в размерах.
По данным Autocar, трёхлитровый компрессорный V6 заменят на рядный шестицилиндровый двигатель с двумя турбинами – обычной и электрической. Двухлитровая «турбочетвёрка» и пятилитровый компрессорный V8 останутся без изменений.
В продажу обновлённые купе и родстер Jaguar F-Type поступят в 2020 году.