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Названа дата премьеры обновлённого Jaguar F-Type

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Николай Андреев

Серьёзно модернизированные купе и родстер Jaguar F-Type представят 2 декабря. Об этом сказано в официальном видеотизере, а премьера будет проходить при партнёрстве с брендом Hot Wheels: одновременно с настоящими новинками дебютируют их игрушечные копии.

New Jaguar F-TYPE. Preparing to launch. 02.12.19. Revealed in partnership with Hot Wheels.

  • Судя по кадрам ролика, Jaguar F-Type получит полностью цифровую панель приборов. Ранее недалеко от технического центра Jaguar Land Rover были замечены закамуфлированные купе и родстер — их фары станут у́же, а решётка радиатора увеличится в размерах.

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  • По данным Autocar, трёхлитровый компрессорный V6 заменят на рядный шестицилиндровый двигатель с двумя турбинами – обычной и электрической. Двухлитровая «турбочетвёрка» и пятилитровый компрессорный V8 останутся без изменений.

  • В продажу обновлённые купе и родстер Jaguar F-Type поступят в 2020 году.

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