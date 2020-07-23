Редчайший Jaguar F-Type Project 7 продают по цене топового Range Rover
Артем Шахнович
Компания Primo Classics International выставила на продажу эксклюзивный Jaguar
Данный экземпляр Project 7 проехал всего 481 милю (774 километра) и находится в идеальном состоянии. Кузов окрашен в белый цвет Glacier White.
Project 7 стал первым Jaguar, доработанным в подразделении Special Vehicle Operations. Он создан на базе
F-Typeи вдохновлён легендарным гоночным D-Typeиз 1950-х,который трижды побеждал в Ле-Мане.
На момент своего появления в 2015 году это был самый мощный и быстрый дорожный Jaguar в истории. Он оснащён компрессорным двигателем V8 объёмом пять литров, развивающим 575 л.с. и 680 Нм. Разгон до
100 км/чзанимает 3,9 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на 300 км/ч.
Редчайший Jaguar отличается дополнительными аэродинамическими элементами из углепластика, модифицированной подвеской, изменёнными настройками системы курсовой устойчивости, а также выпускной системой с возможностью регулировки громкости выхлопа.