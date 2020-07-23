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Редчайший Jaguar F-Type Project 7 продают по цене топового Range Rover

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Артем Шахнович

Компания Primo Classics International выставила на продажу эксклюзивный Jaguar F-Type Project 7. Всего было выпущено 250 таких авто­мобилей. Этот экзем­пляр стоит 178 000 долларов (12,6 миллиона рублей). Примерно в такую же сумму оценива­ется в России топовая версия SV Autobiography внедорожника Range Rover.

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  • Данный экземпляр Project 7 проехал всего 481 милю (774 километра) и находится в идеальном состоянии. Кузов окрашен в белый цвет Glacier White.

  • Project 7 стал первым Jaguar, дорабо­танным в подраз­делении Special Vehicle Operations. Он создан на базе F-Type и вдохновлён леген­дарным гоночным D-Type из 1950-х, который трижды побеждал в Ле-Мане.

Jaguar D Type. Ле-Ман, 1957 г

  • На момент своего появления в 2015 году это был самый мощный и быстрый дорожный Jaguar в истории. Он оснащён компрес­сорным двигателем V8 объёмом пять литров, развивающим 575 л.с. и 680 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 3,9 секунды, максимальная скорость ограни­чена электроникой на 300 км/ч.

  • Редчайший Jaguar отличается дополни­тельными аэро­динами­ческими элементами из угле­пластика, модифици­рованной подвеской, изменёнными настройками системы курсовой устойчи­вости, а также выпускной системой с возмож­ностью регулировки громкости выхлопа.

Project 7 сможет стать коллекционной ценностью?

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