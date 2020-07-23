Редчайший Jaguar F-Type Project 7 продают по цене топового Range Rover

На момент своего появления в 2015 году это был самый мощный и быстрый дорожный Jaguar в истории. Он оснащён компрес­сорным двигателем V8 объёмом пять литров, развивающим 575 л.с. и 680 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 3,9 секунды, максимальная скорость ограни­чена электроникой на 300 км/ч.