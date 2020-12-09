Jaguar отметил 60-летие E-Type лимитированной спецсерией F-Type Heritage 60 Edition
Борис Закиров
Британская компания Jaguar представила серию из 60 купе и родстеров
Каждый из Jaguar F-Type Heritage 60 Edition основан на версии R, оснащённой пятилитровым V8 мощностью 575 лошадиных сил, сочетающимся с полноприводной трансмиссией. До сотни такой автомобиль разгоняется за 3,5 секунды, а максимальная скорость составляет
300 км/ч.
Машины ограниченной серии будут построены на заводе марки в Касл Бромвич, после чего отправятся в Уоркшир на фабрику Jaguar Special Vehicle Operations. Там их перекрасят в цвет Sherwood Green — оттенок из цветовой палитры
E-Type,который не предлагался с шестидесятых годов.
Другие внешние отличия включают хромированные и глянцево-чёрные акценты на кузове, придающие сходство с
E-Type, 20-дюймовые колёсные диски и чёрные тормозные суппорты. Для салона обещают отделку из кожи двух цветов (чёрный Ebony Windsor и коричневый Caraway), логотипы E-Type60th на подголовниках, алюминиевую вставку на центральной консоли и специальные коврики.
Цена модели спецсерии в Великобритании составит 122,5 тысячи фунтов (163 тысячи долларов США). Для сравнения,
F-Type Rстоит 97 315 фунтов (130 тысяч долларов).
В дополнение к серии отделение Jaguar Classic подготовит 12 восстановленных
E-Type,чей внешний вид приведут в соответствие с современными аналогами. Они основаны на прототипах с шильдиками 77RW и 9600HP.
Обновлённую модель Jaguar F-Type представили в декабре 2019 года. Купе и родстер получили полностью новую переднюю часть с узкими фарами, цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма, а версии
F-Type Rдостался мотор 5.0 V8 от модификации SVR.