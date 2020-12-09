Jaguar отметил 60-летие E-Type лимитированной спецсерией F-Type Heritage 60 Edition

Каждый из Jaguar F-Type Heritage 60 Edition основан на версии R, оснащённой пяти­литровым V8 мощностью 575 лошадиных сил, сочета­ющимся с полно­приводной трансмиссией. До сотни такой авто­мобиль разгоняется за 3,5 секунды, а максимальная скорость составляет 300 км/ч.

Машины ограниченной серии будут построены на заводе марки в Касл Бромвич, после чего отправятся в Уоркшир на фабрику Jaguar Special Vehicle Operations. Там их перекрасят в цвет Sherwood Green — оттенок из цветовой палитры E-Type, который не предлагался с шести­десятых годов.

Другие внешние отличия включают хромиро­ванные и глянцево-чёрные акценты на кузове, придающие сходство с E-Type, 20-дюймо ­вые колёсные диски и чёрные тормозные суппорты. Для салона обещают отделку из кожи двух цветов (чёрный Ebony Windsor и коричневый Caraway), логотипы E-Type 60th на подголов­никах, алюмини­евую вставку на централь­ной консоли и специальные коврики.

Цена модели спецсерии в Велико­британии составит 122,5 тысячи фунтов (163 тысячи долларов США). Для сравнения, F-Type R стоит 97 315 фунтов (130 тысяч долларов).

В дополнение к серии отделение Jaguar Classic подготовит 12 вос­станов­ленных E-Type, чей внешний вид приведут в соответ­ствие с современ­ными аналогами. Они основаны на прототипах с шильдиками 77RW и 9600HP.