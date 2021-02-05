С российских водителей взыскали штрафов на сумму почти 15 миллиардов рублей
Дмитрий Елизаров
Федеральная служба судебных приставов опубликовала статистику по количеству взысканных с российских автомобилистов штрафов в 2020 году, сообщает «КоммерсантЪ».
В прошлом году ФССП возбудила 24,8 миллиона дел о принудительном взыскании штрафов. Довести до логического финала удалось 18,4 миллиона из них — на сумму 14,5 миллиарда рублей. Какие средства автомобилисты потратили в 2020 году на штрафы добровольно, без принуждения со стороны судебных приставов, пока неизвестно.
В течение 2019 года приставы взыскали с российских водителей аналогичную сумму — 14,5 миллиарда рублей, напоминает ТАСС. А вот в
2018-митог был заметно меньше — лишь 11,6 миллиарда.
По статистике ведомства, взыскать удаётся примерно три четверти штрафов, которые водители не стали оплачивать.
В конце прошлого года в Москве появились камеры, способные автоматически выписывать штрафы за использование телефона за рулём и непристёгнутый ремень безопасности. Пока таких комплексов насчитывается восемь, но уже идёт работа по введению аналогичного функционала для некоторых камер на подмосковных дорогах.