Россияне задолжали по штрафам за нарушения ПДД более 11 миллиардов

Всего в производстве ведомства на начало года находилось более 13,6 миллиона дел о долгах по штрафам, на общую сумму 11,3 миллиарда рублей, тогда как в начале 2020-го эта сумма составляла 10,4 миллиарда. Тем самым, делает вывод агентство, средний размер невыплаченного штрафа выходит более 830 рублей, что на 15 рублей меньше, чем год назад. При этом ТАСС уточняет, что в производство приставам чаще всего передают самые безнадёжные долги.