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Россияне задолжали по штрафам за нарушения ПДД более 11 миллиардов

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Дмитрий Елизаров

Российские водители не выплатили по штрафам ГИБДД 11,3 миллиарда рублей: суммарный долг автомо­билистов за прошедший год увеличился почти на миллиард. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной службы судебных приставов.

  • Всего в производстве ведомства на начало года находилось более 13,6 миллиона дел о долгах по штрафам, на общую сумму 11,3 миллиарда рублей, тогда как в начале 2020-го эта сумма составляла 10,4 миллиарда. Тем самым, делает вывод агентство, средний размер невыплаченного штрафа выходит более 830 рублей, что на 15 рублей меньше, чем год назад. При этом ТАСС уточняет, что в производство приставам чаще всего передают самые безнадёжные долги.

  • В начале февраля ФСИН обнародовала статистику по взысканиям с водителей: за прошлый год автомо­билисты под давлением приставов выплатили долгов на сумму в 14,5 миллиарда рублей. Это примерно сопо­ставимо с размерами взысканий в 2019 году. Всего же в течение 2020-го ГИБДД вынесла постанов­лений на общую сумму 117,4 миллиарда рублей, причём львиная их доля — 87% — основана на показаниях комплексов автоматической фиксации нарушений.

А вы вовремя оплачиваете штрафы?

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