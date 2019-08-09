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В Москве проведут турнир по вождению автозаков

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Николай Андреев

Федеральная служба исполнения наказаний России 10 августа проведёт соревнования по вождению автозаков. Как сообщает агентство «ТАСС», турнир состоится в столичном районе Капотня.

  • В заездах примут участие водители подразделений ФСИН из более чем 10 регионов страны. В турнире заявлены такие упражнения, как маневри­рование автозаком с городскими препятствиями, знание правил дорожного движения, а также стрельба из оружия.

  • Замдиректора ФСИН России Валерий Максименко изданию «РБК» заявил, что 10 августа пройдёт финал соревнования по вождению автозаков, а до этого, в течение шести месяцев, в разных регионах состоялись отборочные туры.

Посмотрели бы на такие соревнования?

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