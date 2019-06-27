Обновлено: ФСБ и СКР устроили «Рольфу» внеплановую проверку

В четверг к нескольким дилерам автомобильного холдинга «Рольф» приехали сотрудники Следственного комитета России (СКР) и Федеральной службы безопасности (ФСБ), отвечающие за кредитно-финансовую сферу, сообщает «Коммерсантъ». Внеплановая проверка проводится в Москве и Санкт-Петербурге.

Причина проверки официально не озвучивается. Павел Носов, руководитель PR-службы «Рольф», в разговоре с редактором Авто.ру уточнил, что, по предварительной информации, проверка не связана с какой-либо операционной деятельностью холдинга.

По другим данным, нескольких менеджеров компании подозревают в незаконном выкупе акций «Рольфа» у себя и выводе средств на счета за границей. Это является нарушением статьи 193.1 УК РФ — «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Официальных комментариев со стороны проверяющей стороны пока нет.

Сейчас большинство дилерских центров работают в штатном режиме: никаких ограничений со стороны силовых структур нет. Но в центральных офисах и некоторых автосалонах сотрудниками госорганов ограничены операционные действия, заблокирован доступ к рабочим местам и телефонам. К тому же они создают неудобства для клиентов: люди в масках сидят в клиентских зонах.

Автохолдинг «Рольф» является одним из крупнейших авторитейлеров России. В портфеле компании — 21 дилерский центр в России, который занимается продажей и обслуживанием автомобилей 21 бренда, а также мотоциклов BMW Motorrad. Выручка компании в 2018 году составила почти 230 миллиардов рублей.



По словам Романа Цупера, руководителя коммерческих сервисов и продаж Авто.ру, «в Рольфе работают блестящие специалисты — они одни из немногих, кому удаётся сохранять высокий уровень продаж. Их ежедневная работа задает планку для остальных и оказывает большое влияние на развитие всего автомобильного рынка. Авто.ру надеется на скорое и честное разрешение ситуации. Рынку нужны такие сильные игроки, как Рольф».





Обновлено в 16:55

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против основателя, владельца и руководителя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и ещё нескольких топ-менеджеров холдинга. Их обвиняют в совершении незаконных финансовых операций по статья 193.1 УК РФ. Под следствие также попали руководители компаний «Рольф Эстейт» и «Панабел Лимитед».

По версии следствия, в 2014 году «Рольф», используя заведомо ложный договор купли-продажи, приобрел у кипрской компании «Панабел Лимитед» акции «Рольф Эстейт» по завышенной стоимости на сумму 4 миллиарда рублей. Следствие утверждает, что Сергей Петров является владельцем и руководителем всех трёх компаний.

Позднее, по версии следователей, московский банк, связанный с бизнесом Петрова, перевёл всю сумму со счёта автомобильного холдинга на счёт кипрской компании в австрийском банке. Этой суммой Сергей Петров смог распоряжаться через подконтрольные ему иностранные организации.

В настоящее время Сергей Петров с семьей находится за пределами России. В интервью «Ведомостям» он заявил, что дело против компании похоже на рейдерский захват — ему ежедневно поступают предложения продать бизнес. Обвинение СКР он считает необоснованным, а указанная сумма сделки не была завышенной — у компании есть все документы, подтверждающие независимую оценку. Возвращаться в Россию Петров пока не планирует.