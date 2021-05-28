Lexus LC отправили на горную трассу после 12 часов в морозильной камере

Кабриолет провёл 12 часов при температуре минус 18 градусов Цельсия. При этом кузов спорткара ещё и обрызгали водой, чтобы создать ледяную корку. Чем обоснован выбор именно этой темпера­туры, не уточняется: испытатель­ная установка, смонтиро­ванная на полигоне Милбрук, может обеспе­чивать как понижение до минус 60 градусов, так и увеличение до плюс 90.

Компания утверждает, что никаких неудобств водитель-испытатель не заметил, так как продвинутая климатиче­ская система вкупе с подогревами сидений быстро привели салон кабриолета в порядок. Не пострадал от таких испытаний и силовой агрегат — пяти­литровый V8, развивающий 464 л.с. Сбоев в работе медиа­устройств также не было.

Примечательно, что работу складной крыши в фильме не показали, так что как именно глубокая заморозка отразилась на её механизме, осталось неизвестным. Тем не менее в видео хорошо заметно, как кузов и колёсные диски Lexus LC во время движения по горной дороге избавляются от ледовых наслоений.