Очевидец заглянул в салон рестайлинговой Lada Vesta

Lexus LC отправили на горную трассу после 12 часов в морозильной камере

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Дмитрий Елизаров

Британское подразделение компании Lexus опубликовало видео­отчёт о необычном экспери­менте: кабриолет Lexus LC 500 с опущенной крышей целую ночь продержали в промыш­ленной морозиль­ной камере. Сразу из камеры професси­ональный каскадёр отправился на нём на горную трассу — и не пострадал.

  • Кабриолет провёл 12 часов при температуре минус 18 градусов Цельсия. При этом кузов спорткара ещё и обрызгали водой, чтобы создать ледяную корку. Чем обоснован выбор именно этой темпера­туры, не уточняется: испытатель­ная установка, смонтиро­ванная на полигоне Милбрук, может обеспе­чивать как понижение до минус 60 градусов, так и увеличение до плюс 90.

  • Компания утверждает, что никаких неудобств водитель-испытатель не заметил, так как продвинутая климатиче­ская система вкупе с подогревами сидений быстро привели салон кабриолета в порядок. Не пострадал от таких испытаний и силовой агрегат — пяти­литровый V8, развивающий 464 л.с. Сбоев в работе медиа­устройств также не было.

  • Примечательно, что работу складной крыши в фильме не показали, так что как именно глубокая заморозка отразилась на её механизме, осталось неизвестным. Тем не менее в видео хорошо заметно, как кузов и колёсные диски Lexus LC во время движения по горной дороге избавляются от ледовых наслоений.

  • Ещё один морозный эксперимент в феврале нынешнего года поставили российские блогеры — они попытались помыть автомобиль при температуре минус 40 градусов.

Ну что, впечатлены?

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