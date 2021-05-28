Lexus LC отправили на горную трассу после 12 часов в морозильной камере
Дмитрий Елизаров
Британское подразделение компании Lexus опубликовало видеоотчёт о необычном эксперименте: кабриолет Lexus LC 500 с опущенной крышей целую ночь продержали в промышленной морозильной камере. Сразу из камеры профессиональный каскадёр отправился на нём на горную трассу — и не пострадал.
Кабриолет провёл 12 часов при температуре минус 18 градусов Цельсия. При этом кузов спорткара ещё и обрызгали водой, чтобы создать ледяную корку. Чем обоснован выбор именно этой температуры, не уточняется: испытательная установка, смонтированная на полигоне Милбрук, может обеспечивать как понижение до минус 60 градусов, так и увеличение до плюс 90.
Компания утверждает, что никаких неудобств водитель-испытатель не заметил, так как продвинутая климатическая система вкупе с подогревами сидений быстро привели салон кабриолета в порядок. Не пострадал от таких испытаний и силовой агрегат — пятилитровый V8, развивающий 464 л.с. Сбоев в работе медиаустройств также не было.
Примечательно, что работу складной крыши в фильме не показали, так что как именно глубокая заморозка отразилась на её механизме, осталось неизвестным. Тем не менее в видео хорошо заметно, как кузов и колёсные диски Lexus LC во время движения по горной дороге избавляются от ледовых наслоений.
Ещё один морозный эксперимент в феврале нынешнего года поставили российские блогеры — они попытались помыть автомобиль при температуре минус 40 градусов.