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Парковки Чикаго охраняют замороженные штаны

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Дмитрий Елизаров

Писатель и экскурсовод Адам Зельтцер придумал оригиналь­ный способ «застолбить» за собой расчищенное от снега место для парковки. В городе стоят сильные морозы, поэтому он намочил несколько пар джинсов и выставил их на улицу. Сейчас в Чикаго набирает обороты целый флешмоб под названием #FrozenPantsChallenge.

  • На изготовление оригинальных «парковочных конусов» у Адама ушло около сорока минут. По его словам, джинсы сначала надо как следует намочить и выставить на мороз. Через двадцать минут им можно придать требуемую форму, а ещё через двадцать одежда становится твёрдой как камень.

  • Пару таких штанов с пустотой внутри писатель разместил на очищенном от снега придорожном участке, чтобы понаблюдать за реакцией проезжающих мимо: при помощи одежды он огородил место, использу­емое для разгрузки грузовиков. Как отмечает издание Block Club Chickago, шутник был рад, что люди посчитали это забавным.

  • Адам особо оговорил, что штаны не пострадали: они оттаяли, и писатель снова их носит.

  • Местное подразделение NBC пишет, что развле­чение, связанное с заморажи­ванием одежды, превратилось в Чикаго в стихийный флешмоб. К нему присоеди­нился даже местный зоопарк, закрытый из-за коронавирусных ограни­чений. Сотрудники зоопарка разместили ледяные брюки и рубашки, оформ­ленные в виде человече­ских фигур, рядом с вольерами животных, предпо­читающих холодную погоду.

  • Обыгрывают морозы и российские блогеры. К примеру, в начале месяца один из YouTube-каналов решил выяснить, что будет, если помыть автомобиль при температуре –40 градусов.

А как вы боретесь с холодной погодой?

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