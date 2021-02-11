Парковки Чикаго охраняют замороженные штаны

На изготовление оригинальных «парковочных конусов» у Адама ушло около сорока минут. По его словам, джинсы сначала надо как следует намочить и выставить на мороз. Через двадцать минут им можно придать требуемую форму, а ещё через двадцать одежда становится твёрдой как камень.

Пару таких штанов с пустотой внутри писатель разместил на очищенном от снега придорожном участке, чтобы понаблюдать за реакцией проезжающих мимо: при помощи одежды он огородил место, использу­емое для разгрузки грузовиков. Как отмечает издание Block Club Chickago, шутник был рад, что люди посчитали это забавным.

Адам особо оговорил, что штаны не пострадали: они оттаяли, и писатель снова их носит.

Местное подразделение NBC пишет, что развле­чение, связанное с заморажи­ванием одежды, превратилось в Чикаго в стихийный флешмоб. К нему присоеди­нился даже местный зоопарк, закрытый из-за коронавирусных ограни­чений. Сотрудники зоопарка разместили ледяные брюки и рубашки, оформ­ленные в виде человече­ских фигур, рядом с вольерами животных, предпо­читающих холодную погоду.