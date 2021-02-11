Парковки Чикаго охраняют замороженные штаны
Дмитрий Елизаров
Писатель и экскурсовод Адам Зельтцер придумал оригинальный способ «застолбить» за собой расчищенное от снега место для парковки. В городе стоят сильные морозы, поэтому он намочил несколько пар джинсов и выставил их на улицу. Сейчас в Чикаго набирает обороты целый флешмоб под названием #FrozenPantsChallenge.
Because you demanded it: dibs! (In a no parking zone, no less) pic.twitter.com/s7zAyBrg48— Adam Selzer | אדם (@adamselzer) February 6, 2021
На изготовление оригинальных «парковочных конусов» у Адама ушло около сорока минут. По его словам, джинсы сначала надо как следует намочить и выставить на мороз. Через двадцать минут им можно придать требуемую форму, а ещё через двадцать одежда становится твёрдой как камень.
Пару таких штанов с пустотой внутри писатель разместил на очищенном от снега придорожном участке, чтобы понаблюдать за реакцией проезжающих мимо: при помощи одежды он огородил место, используемое для разгрузки грузовиков. Как отмечает издание Block Club Chickago, шутник был рад, что люди посчитали это забавным.
Адам особо оговорил, что штаны не пострадали: они оттаяли, и писатель снова их носит.
Местное подразделение NBC пишет, что развлечение, связанное с замораживанием одежды, превратилось в Чикаго в стихийный флешмоб. К нему присоединился даже местный зоопарк, закрытый
из-закоронавирусных ограничений. Сотрудники зоопарка разместили ледяные брюки и рубашки, оформленные в виде человеческих фигур, рядом с вольерами животных, предпочитающих холодную погоду.
Обыгрывают морозы и российские блогеры. К примеру, в начале месяца один из YouTube-каналов решил выяснить, что будет, если помыть автомобиль при температуре –40 градусов.