Посмотрите, как выглядит пикап Chevrolet, вмороженный в лёд на два месяца
Дмитрий Елизаров
Канадская компания Big Ice Services, специализирующаяся на работах со льдом, опубликовала в Facebook рассказ о спасении пикапа Chevrolet Silverado из замёрзшей реки. Автомобиль провёл во льдах почти два месяца, но извлечь его удалось почти не повреждённым.
Ещё 1 января водитель Chevrolet Silverado решил форсировать на пикапе Невольничью реку на севере канадской провинции Альберта. Однако не учёл, что в последние годы уровень воды в реке серьёзно вырос, а лёд стал нестабилен. В итоге пикап угодил в промоину и затонул почти полностью, но водитель успел выбраться на твёрдую поверхность.
Именно нестабильность льда стала главной проблемой во время спасения автомобиля. Специалистам Big Ice Services пришлось дополнительно намораживать лёд по маршруту от берега до места нахождения пикапа и вокруг него, чтобы обеспечить безопасность людей и оборудования. Глубина реки в этом месте составляла около 10 метров.
Для извлечения автомобиля использовали построенную вокруг него портальную раму с подъёмными тросами на блоках и мощные цепные пилы: пикап буквально выпилили из речного льда. В каком состоянии находится автомобиль на данный момент, судить трудно, так как владельцу придётся долго размораживать машину, на фото видны лишь кое-где замятые борта. Хотя фотографии процесса компания опубликовала только сейчас, спасательная операция завершилась 26 февраля. Таким образом, Silverado провёл во льдах почти два месяца.
Один из жителей российского Приморья после того, как на регион обрушился ледяной дождь, использовал для спасения своего внедорожника Land Cruiser Prado из ледяного плена настоящий молоток. На опубликованном видео можно рассмотреть, как он отбивает молотком лёд не только с кузовных панелей, но и с головной оптики.