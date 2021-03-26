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Посмотрите, как выглядит пикап Chevrolet, вмороженный в лёд на два месяца

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Дмитрий Елизаров

Канадская компания Big Ice Services, специали­зирующаяся на работах со льдом, опублико­вала в Facebook рассказ о спасении пикапа Chevrolet Silverado из замёрзшей реки. Авто­мобиль провёл во льдах почти два месяца, но извлечь его удалось почти не повреждённым.

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  • Ещё 1 января водитель Chevrolet Silverado решил форсировать на пикапе Неволь­ничью реку на севере канадской провинции Альберта. Однако не учёл, что в последние годы уровень воды в реке серьёзно вырос, а лёд стал нестабилен. В итоге пикап угодил в промоину и затонул почти полностью, но водитель успел выбраться на твёрдую поверхность.

  • Именно нестабильность льда стала главной проблемой во время спасения авто­мобиля. Специ­алистам Big Ice Services пришлось допол­нительно намора­живать лёд по маршруту от берега до места нахож­дения пикапа и вокруг него, чтобы обеспечить безопас­ность людей и оборудо­вания. Глубина реки в этом месте составляла около 10 метров.

  • Для извлечения автомобиля использовали построенную вокруг него порталь­ную раму с подъёмными тросами на блоках и мощные цепные пилы: пикап буквально выпилили из речного льда. В каком состоянии находится автомобиль на данный момент, судить трудно, так как владельцу придётся долго размора­живать машину, на фото видны лишь кое-где замятые борта. Хотя фото­графии процесса компания опублико­вала только сейчас, спасатель­ная операция завер­шилась 26 февраля. Таким образом, Silverado провёл во льдах почти два месяца.

  • Один из жителей российского Приморья после того, как на регион обрушился ледяной дождь, использовал для спасения своего внедорожника Land Cruiser Prado из ледяного плена настоящий молоток. На опублико­ванном видео можно рассмотреть, как он отбивает молотком лёд не только с кузовных панелей, но и с головной оптики.

А ваш автомобиль когда-нибудь замерзал?

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