Посмотрите, как выглядит пикап Chevrolet, вмороженный в лёд на два месяца

Ещё 1 января водитель Chevrolet Silverado решил форсировать на пикапе Неволь­ничью реку на севере канадской провинции Альберта. Однако не учёл, что в последние годы уровень воды в реке серьёзно вырос, а лёд стал нестабилен. В итоге пикап угодил в промоину и затонул почти полностью, но водитель успел выбраться на твёрдую поверхность.

Именно нестабильность льда стала главной проблемой во время спасения авто­мобиля. Специ­алистам Big Ice Services пришлось допол­нительно намора­живать лёд по маршруту от берега до места нахож­дения пикапа и вокруг него, чтобы обеспечить безопас­ность людей и оборудо­вания. Глубина реки в этом месте составляла около 10 метров.

Для извлечения автомобиля использовали построенную вокруг него порталь­ную раму с подъёмными тросами на блоках и мощные цепные пилы: пикап буквально выпилили из речного льда. В каком состоянии находится автомобиль на данный момент, судить трудно, так как владельцу придётся долго размора­живать машину, на фото видны лишь кое-где замятые борта. Хотя фото­графии процесса компания опублико­вала только сейчас, спасатель­ная операция завер­шилась 26 февраля. Таким образом, Silverado провёл во льдах почти два месяца.