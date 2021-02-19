Труба с водой лопнула прямо над автомобилем и превратила его в кусок льда
Дмитрий Елизаров
Аномальные морозы, установившиеся в штате Техас, привели не только к множественным отключениям электричества, но и к курьёзной ситуации. Жительница Далласа Киана Роуз умудрилась припарковать свой автомобиль именно на том месте, над которым позже прорвало водяную трубу. Машина превратилась в ледяную глыбу.
@kianarosek
y’all I’m done #icestorm #dallas #snowstorm #dallasnews♬ original sound - User
Владелица пострадавшего автомобиля опубликовала в TikTok видеоролик, на котором хорошо видно: её Ford Focus был оставлен на практически пустой семиэтажной парковке (в записи мелькает ещё лишь один автомобиль). Тем не менее труба с водой лопнула в точности над этим парковочным местом.
Киана отмечает, что, к счастью, пострадал её второй автомобиль, которым она редко пользуется. Однако попутно интересуется у подписчиков, можно ли будет продать машину после случившегося. Фотографии и видео, выложенные Роуз, мгновенно стали вирусными: у видео в TikTok почти 10 миллионов просмотров и почти 2 миллиона лайков.
Оценить повреждения, которые получил автомобиль, пока не представляется возможным: придётся ждать, пока лёд не растает естественным образом.
Курьёзный случай произошёл в конце января на ещё одной многоуровневой парковке — в подмосковном Долгопрудном. Mercedes-Benz по неизвестной причине пробил стену паркинга и завис над землёй. Никто не пострадал.