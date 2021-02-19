АвтоВАЗ раскрыл цены на обновлённый Lada Largus с форсированным мотором

Труба с водой лопнула прямо над автомобилем и превратила его в кусок льда

Новости

Дмитрий Елизаров

Аномальные морозы, установив­шиеся в штате Техас, привели не только к множе­ственным отключе­ниям электри­чества, но и к курьёзной ситуации. Жительница Далласа Киана Роуз умудрилась припарковать свой авто­мобиль именно на том месте, над которым позже прорвало водяную трубу. Машина превратилась в ледяную глыбу.

@kianarosek

y’all I’m done #icestorm #dallas #snowstorm #dallasnews

♬ original sound - User

  • Владелица пострадавшего автомобиля опублико­вала в TikTok видео­ролик, на котором хорошо видно: её Ford Focus был оставлен на практически пустой семиэтажной парковке (в записи мелькает ещё лишь один авто­мобиль). Тем не менее труба с водой лопнула в точности над этим парко­вочным местом.

  • Киана отмечает, что, к счастью, пострадал её второй авто­мобиль, которым она редко пользуется. Однако попутно интересуется у подпис­чиков, можно ли будет продать машину после случив­шегося. Фото­графии и видео, выложенные Роуз, мгновенно стали вирусными: у видео в TikTok почти 10 миллионов просмотров и почти 2 миллиона лайков.

  • Оценить повреждения, которые получил автомобиль, пока не пред­ставляется возможным: придётся ждать, пока лёд не растает естественным образом.

  • Курьёзный случай произошёл в конце января на ещё одной много­уровневой парковке — в под­московном Долго­прудном. Mercedes-Benz по неизвестной причине пробил стену паркинга и завис над землёй. Никто не пострадал.

Что это, как не фатальное невезение?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение