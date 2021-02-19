Труба с водой лопнула прямо над автомобилем и превратила его в кусок льда

Владелица пострадавшего автомобиля опублико­вала в TikTok видео­ролик, на котором хорошо видно: её Ford Focus был оставлен на практически пустой семиэтажной парковке (в записи мелькает ещё лишь один авто­мобиль). Тем не менее труба с водой лопнула в точности над этим парко­вочным местом.

Киана отмечает, что, к счастью, пострадал её второй авто­мобиль, которым она редко пользуется. Однако попутно интересуется у подпис­чиков, можно ли будет продать машину после случив­шегося. Фото­графии и видео, выложенные Роуз, мгновенно стали вирусными: у видео в TikTok почти 10 миллионов просмотров и почти 2 миллиона лайков.

Оценить повреждения, которые получил автомобиль, пока не пред­ставляется возможным: придётся ждать, пока лёд не растает естественным образом.