Обновлённый Kia Rio для России рассекречен на первых фото

Очередной растратчик коронавирусных субсидий купил яхту, дом и Kia Stinger

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Дмитрий Елизаров

В США предъявлено обвинение ещё одному мошеннику, нашедшему альтер­нативное применение целевым государ­ственным выплатам бизнес­менам в связи с коронавирусом. На выделен­ные средства он приобрёл яхту, новый дом и спорткар Kia Stinger.

  • Власти Соединённых Штатов уже одобрили субсидий на сумму более 500 миллиардов долларов. Предназ­начены они для поддержки частного предприни­мательства в условиях пандемии — в первую очередь, для выплаты зарплат сотрудникам. Но уже зафикси­ровано несколько случаев нецелевого использо­вания этих средств.

  • Очередной мошенник — Кеннет Гоган из Вашинг­тона, округ Колумбия — обвиняется в незаконном получении 2,1 миллиона долларов при помощи фальшивых заявок на субсидии от лица сразу нескольких компаний. В качестве сферы деятель­ности этих предприятий указы­валась в том числе и «эмоциональная поддержка животных».

  • По данным Business Insider, один миллион долларов из полученных средств бизнес­мен вложил в покупку дома, ещё за 300 тысяч приобрёл яхту, а на обнов­ление личного автопарка Гогана ушло 46 тысяч долларов — это стоимость новенького Kia Stinger. Движимое имущество обвиняемого уже конфиско­вано, счета арестованы, на конфискацию дома подано представление.

  • Кроме того, Гогана обвиняют и в других случаях мошенни­чества на сумму в 472 тысячи долларов. Утверж­дается, что он вывел эти средства со счетов католической архиепи­скопии Вашинг­тона, где в период с 2010 по 2018 год работал помощником суперинтенданта.

  • Ранее сообщалось ещё о двух случаях мошенни­чества с компенсаци­онными выплатами. Во Флориде зафиксиро­вано незаконное получение примерно 4 миллионов долларов (их обладатель обзавёлся суперкаром Lamborghini Huracan), а житель Техаса потратил госсубсидию на кроссовер Lamborghini Urus, часы Rolex и развлечения в ночных клубах.

Суперкар или недвижимость?

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