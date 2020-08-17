Очередной растратчик коронавирусных субсидий купил яхту, дом и Kia Stinger

Власти Соединённых Штатов уже одобрили субсидий на сумму более 500 миллиардов долларов. Предназ­начены они для поддержки частного предприни­мательства в условиях пандемии — в первую очередь, для выплаты зарплат сотрудникам. Но уже зафикси­ровано несколько случаев нецелевого использо­вания этих средств.

Очередной мошенник — Кеннет Гоган из Вашинг­тона, округ Колумбия — обвиняется в незаконном получении 2,1 миллиона долларов при помощи фальшивых заявок на субсидии от лица сразу нескольких компаний. В качестве сферы деятель­ности этих предприятий указы­валась в том числе и «эмоциональная поддержка животных».

По данным Business Insider, один миллион долларов из полученных средств бизнес­мен вложил в покупку дома, ещё за 300 тысяч приобрёл яхту, а на обнов­ление личного автопарка Гогана ушло 46 тысяч долларов — это стоимость новенького Kia Stinger. Движимое имущество обвиняемого уже конфиско­вано, счета арестованы, на конфискацию дома подано представление.

Кроме того, Гогана обвиняют и в других случаях мошенни­чества на сумму в 472 тысячи долларов. Утверж­дается, что он вывел эти средства со счетов католической архиепи­скопии Вашинг­тона, где в период с 2010 по 2018 год работал помощником суперинтенданта.