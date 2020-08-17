Очередной растратчик коронавирусных субсидий купил яхту, дом и Kia Stinger
Дмитрий Елизаров
В США предъявлено обвинение ещё одному мошеннику, нашедшему альтернативное применение целевым государственным выплатам бизнесменам в связи с коронавирусом. На выделенные средства он приобрёл яхту, новый дом и спорткар Kia Stinger.
Власти Соединённых Штатов уже одобрили субсидий на сумму более 500 миллиардов долларов. Предназначены они для поддержки частного предпринимательства в условиях пандемии — в первую очередь, для выплаты зарплат сотрудникам. Но уже зафиксировано несколько случаев нецелевого использования этих средств.
Очередной мошенник — Кеннет Гоган из Вашингтона, округ Колумбия — обвиняется в незаконном получении 2,1 миллиона долларов при помощи фальшивых заявок на субсидии от лица сразу нескольких компаний. В качестве сферы деятельности этих предприятий указывалась в том числе и «эмоциональная поддержка животных».
По данным Business Insider, один миллион долларов из полученных средств бизнесмен вложил в покупку дома, ещё за 300 тысяч приобрёл яхту, а на обновление личного автопарка Гогана ушло 46 тысяч долларов — это стоимость новенького Kia Stinger. Движимое имущество обвиняемого уже конфисковано, счета арестованы, на конфискацию дома подано представление.
Кроме того, Гогана обвиняют и в других случаях мошенничества на сумму в 472 тысячи долларов. Утверждается, что он вывел эти средства со счетов католической архиепископии Вашингтона, где в период с 2010 по 2018 год работал помощником суперинтенданта.
Ранее сообщалось ещё о двух случаях мошенничества с компенсационными выплатами. Во Флориде зафиксировано незаконное получение примерно 4 миллионов долларов (их обладатель обзавёлся суперкаром Lamborghini Huracan), а житель Техаса потратил госсубсидию на кроссовер Lamborghini Urus, часы Rolex и развлечения в ночных клубах.