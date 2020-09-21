На 717-сильном моторе Dodge Charger поджарили яйцо. Видео
Дмитрий Елизаров
Видеоролик о превращении могучего V8 в жаровню опубликован в инстаграм-аккаунте Albert_and_grill, который принадлежит калифорнийскому повару-любителю — эмигранту из Белоруссии. На приготовление «омлета» под капотом седана ушло около 10 минут.
Получившееся блюдо авторы видео назвали Hellcat Egg — «Яйцо адской кошки» (6,2-литровый компрессорный V8 от Dodge носит собственное имя Hellcat).
Для приготовления яйца потребовалась круглая форма для выпечки, которую установили на двигатель сверху. Затем повар залил в неё сырое яйцо, добавил соли и перца и закрыл капот.
Как выяснилось, для достижения оптимальной температуры под капотом требуется поддерживать высокие обороты — судя по видео, двигатель работал примерно на 4000
об./мин.Если верить авторам, получившееся яйцо оказалось вполне съедобным.
Представленная в июле новая модификация кроссовера Dodge Durango благодаря применению аналогичного мотора стала обладателем титула самого мощного вседорожника на планете. Durango SRT Hellcat с 720-сильным двигателем способен ускориться до
97 км/чза 3,5 секунды, а дистанцию в 402 метра проезжает за 11,5 секунды.