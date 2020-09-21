На 717-сильном моторе Dodge Charger поджарили яйцо. Видео

Получившееся блюдо авторы видео назвали Hellcat Egg — «Яйцо адской кошки» (6,2-литровый компрес­сорный V8 от Dodge носит собственное имя Hellcat).

Для приготовления яйца потребо­валась круглая форма для выпечки, которую установили на двигатель сверху. Затем повар залил в неё сырое яйцо, добавил соли и перца и закрыл капот.

Как выяснилось, для достижения оптимальной темпера­туры под капотом требуется поддер­живать высокие обороты — судя по видео, двигатель работал примерно на 4000 об./мин. Если верить авторам, получив­шееся яйцо оказалось вполне съедобным.