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На 717-сильном моторе Dodge Charger поджарили яйцо. Видео

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Дмитрий Елизаров

Видеоролик о превращении могучего V8 в жаровню опубликован в инстаграм-аккаунте Albert_and_grill, который принад­лежит калифор­нийскому повару-любителю — эмигранту из Бело­руссии. На приготов­ление «омлета» под капотом седана ушло около 10 минут.

  • Получившееся блюдо авторы видео назвали Hellcat Egg — «Яйцо адской кошки» (6,2-литровый компрес­сорный V8 от Dodge носит собственное имя Hellcat).

  • Для приготовления яйца потребо­валась круглая форма для выпечки, которую установили на двигатель сверху. Затем повар залил в неё сырое яйцо, добавил соли и перца и закрыл капот.

  • Как выяснилось, для достижения оптимальной темпера­туры под капотом требуется поддер­живать высокие обороты — судя по видео, двигатель работал примерно на 4000 об./мин. Если верить авторам, получив­шееся яйцо оказалось вполне съедобным.

  • Представленная в июле новая моди­фикация кроссовера Dodge Durango благодаря примене­нию аналогичного мотора стала обладателем титула самого мощного вседорожника на планете. Durango SRT Hellcat с 720-сильным двигателем способен ускориться до 97 км/ч за 3,5 секунды, а дистанцию в 402 метра проезжает за 11,5 секунды.

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