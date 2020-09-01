Плюс одна «лошадь» и алюминий: Rolls-Royce представил новый седан Ghost

В России стартовали продажи обновлённого кроссовера Nissan X-Trail

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Nissan объявила о старте российских продаж кроссовера X-Trail 2020 модельного года. Автомобиль получил новый вариант отделки салона, расширенный список опций и усовер­шенство­ванную мульти­медийную систему. Цена — от 1 749 000 рублей.

1/3

  • Бортовая мультимедийная система X-Trail обзавелась усовер­шенство­ванным интер­фейсом, позволяющим подключать мобильные устройства по протоколам Apple CarPlay или Android Auto. При помощи программы Яндекс.Авто теперь можно проецировать навигацию на дисплей системы. Появилась и возможность голосового управления.

  • Кроссоверы с предустановленной операционной системой Яндекс.Авто получили доступ к функции кругового обзора. В наиболее богатых исполнениях SE Top и LE Top можно оснастить вседорожник штатной функцией дистанци­онного запуска двигателя: реализуется она при помощи дополнительной кнопки на ключе.

  • Кресла дорогих исполнений Nisan X-Trail в новом модельном году можно отделать алькантарой кофейного цвета.

  • Цены на Nissan X-Trail 2020 модельного года в комплектации XE начинаются с отметки 1 749 000 рублей, а для комплектации SE — от 1 968 000 рублей. Вседорожник с предустанов­ленной системой Яндекс.Авто стоит минимум 2 006 000 рублей, а за X-Trail в топовой комплектации LE Top с двигателем на 2,5 литра придётся выложить не менее 2 374 000 рублей.

Как, по-вашему, стоит присмотреться?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение