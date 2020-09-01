В России стартовали продажи обновлённого кроссовера Nissan X-Trail
Дмитрий Елизаров
Компания Nissan объявила о старте российских продаж кроссовера
Бортовая мультимедийная система X-Trail обзавелась усовершенствованным интерфейсом, позволяющим подключать мобильные устройства по протоколам Apple CarPlay или Android Auto. При помощи программы Яндекс.Авто теперь можно проецировать навигацию на дисплей системы. Появилась и возможность голосового управления.
Кроссоверы с предустановленной операционной системой Яндекс.Авто получили доступ к функции кругового обзора. В наиболее богатых исполнениях SE Top и LE Top можно оснастить вседорожник штатной функцией дистанционного запуска двигателя: реализуется она при помощи дополнительной кнопки на ключе.
Кресла дорогих исполнений Nisan
X-Trailв новом модельном году можно отделать алькантарой кофейного цвета.
Цены на Nissan X-Trail 2020 модельного года в комплектации XE начинаются с отметки
1 749 000рублей, а для комплектации SE — от 1 968 000рублей. Вседорожник с предустановленной системой Яндекс.Авто стоит минимум 2 006 000рублей, а за X-Trailв топовой комплектации LE Top с двигателем на 2,5 литра придётся выложить не менее 2 374 000рублей.