В России стартовали продажи обновлённого кроссовера Nissan X-Trail

Бортовая мультимедийная система X-Trail обзавелась усовер­шенство­ванным интер­фейсом, позволяющим подключать мобильные устройства по протоколам Apple CarPlay или Android Auto. При помощи программы Яндекс.Авто теперь можно проецировать навигацию на дисплей системы. Появилась и возможность голосового управления.

Кроссоверы с предустановленной операционной системой Яндекс.Авто получили доступ к функции кругового обзора. В наиболее богатых исполнениях SE Top и LE Top можно оснастить вседорожник штатной функцией дистанци­онного запуска двигателя: реализуется она при помощи дополнительной кнопки на ключе.

Кресла дорогих исполнений Nisan X-Trail в новом модельном году можно отделать алькантарой кофейного цвета.