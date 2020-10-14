Обновлённые строительные грузовики Volvo FMX научили тормозить газом
Александр Евдокимов
Компания Volvo представила и открыла продажи глубоко обновлённой модели грузовиков тяжёлой «строительной» серии FMX (Forward control Medium Xtreme), первое поколение которой вышло в 2010 году. Грузовик с виду тот же, но его основательно модернизировали, внедрив ряд новых систем.
Новый FMX получил полностью переработанную кабину, внутренний объём которой увеличен на 1 кубометр. У неё более удобные подножки, а обзорность серьёзно улучшена за счёт изменённых стоек лобового стекла (они стали тоньше и стоят почти вертикально) и пониженной линии боковых окон. Зеркала — тоже новые, а на пассажирской двери они дополнены камерой бокового обзора.
В салоне — самый низкий пол в данном грузовом классе, новый руль, изменённый селектор КПП
I-Shiftи новые экраны медиасистемы (диагональ 9 дюймов, голосовое управление) и приборной шкалы. Руль теперь регулируется по углу наклона не в одной, а в двух точках (угол получается почти «легковой»), медиасистема позволяет одновременно подключить два смартфона (личный и рабочий), а на грузовик можно установить до 8 камер кругового обзора. Вариантов кабины будет шесть: короткая без спальника (низкая и высокая), вариации с 1 и 2 спальными полками и разной высотой крыши, а также 4-дверная версия на 7 пассажиров.
Интересной функцией обзавелась фирменная вольвовская роботизированная
12-ступенчатая «механика» I-Shift.На скорости менее 15 км/чможно перевести селектор КПП из положения Drive в Reverse, нажать на газ — и грузовик замедлится, остановится, а затем поедет назад. Скорость смены направления езды задаётся силой нажатия на педаль акселератора. Тормозная система с электронным управлением теперь входит в базовое оснащение. Ещё в арсенале электронных помощников есть ассистент спуска и система автоторможения, а новый комплекс распознавания дорожных знаков считывает не только лимиты скорости, но и знаки ограничения обгона и обозначения типа дорог.
Если на грузовике стоит задний ведущий тандем и водитель заблокировал межосевой дифференциал, то включать и выключать межколёсные блокировки обоих мостов теперь можно на ходу — автоматика сама уравняет скорости колёс. Чтобы грузовик легче разворачивался в условиях ограниченного пространства, задним подруливающим или управляемым мостам вдвое увеличили углы поворота колёс. На версиях 6х4 и 8х4 с двухосной тележкой можно кнопкой отключить и поднять задний ведущий мост на пустом грузовике. Так экономится до 4% топлива и радиус поворота сокращается на метр.
За доплату по-прежнему предложат представленное в 2013 году рулевое управление Volvo Dynamic Steering, где гидроусилителю помогает электромотор. Он попутно снижает удары от неровностей на руль и автоматически возвращает «баранку» в нулевое положение. Dynamic Steering также «завязана» на системы стабилизации (корректирует угол поворота руля при заносе) и удержания грузовика в полосе. С такой рулевой системой водитель может всё так же управлять грузовиком дистанционно при помощи пульта управления.
Новый FMX сохранит уже знакомые рядные
6-цилиндровые дизели D11K (10,8 л, 330–460 сил) и D13K (12,8 л, 420–540 л.с.), которые способны работать и на биодизеле. «Робот» I-Shiftпредлагается в нескольких вариантах, включая версии с «ползучими» передачами, рассчитанные двигать автопоезда массой до 325 тонн и ползти со скоростью не более 0,5 км/ч.Для дизеля D13K и под 80-тонные автопоезда ещё есть I-Shift Dual Clutch с первым в «грузовом» мире двойным сцеплением (аналог легковой DSG), которое позволяет переключаться без разрыва потока мощности. Есть и традиционный гидромеханический «автомат» Powertronic. Выпускать новый FMX будут в виде тягача или «одиночки» с 2, 3, 4 или 5 осями, включая исполнения с передним ведущим мостом.
Volvo начинает продажи FMX с новой и самой тяжёлой версией грузовика. У неё усилена передняя подвеска (одна ось держит нагрузку 10 тонн, две оси – 20 тонн), задняя двухосная тележка выдерживает уже 38 тонн, и на тягаче такое решение позволяет довести полную массу автопоезда до 150 тонн.
Цены пока не названы, но российский сайт Volvo уже анонсирует новый FMX, так что новый грузовик может появиться и в нашей стране.