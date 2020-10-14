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Обновлённые строительные грузовики Volvo FMX научили тормозить газом

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Александр Евдокимов

Компания Volvo представила и открыла продажи глубоко обновлённой модели грузовиков тяжёлой «строитель­ной» серии FMX (Forward control Medium Xtreme), первое поколение которой вышло в 2010 году. Грузовик с виду тот же, но его основательно модерни­зировали, внедрив ряд новых систем.

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  • Новый FMX получил полностью перера­ботанную кабину, внутренний объём которой увеличен на 1 кубометр. У неё более удобные подножки, а обзор­ность серьёзно улучшена за счёт изменённых стоек лобового стекла (они стали тоньше и стоят почти вертикально) и пониженной линии боковых окон. Зеркала — тоже новые, а на пассажирской двери они допол­нены камерой бокового обзора.

  • В салоне — самый низкий пол в данном грузовом классе, новый руль, изменённый селектор КПП I-Shift и новые экраны медиа­системы (диагональ 9 дюймов, голосовое управление) и приборной шкалы. Руль теперь регули­руется по углу наклона не в одной, а в двух точках (угол получается почти «легковой»), медиа­система позволяет одно­временно подключить два смартфона (личный и рабочий), а на грузовик можно установить до 8 камер кругового обзора. Вариантов кабины будет шесть: короткая без спальника (низкая и высокая), вариации с 1 и 2 спальными полками и разной высотой крыши, а также 4-двер­ная версия на 7 пассажиров.

  • Интересной функцией обзавелась фирменная вольвовская роботи­зированная 12-ступен­чатая «механика» I-Shift. На скорости менее 15 км/ч можно перевести селектор КПП из положения Drive в Reverse, нажать на газ — и грузовик замедлится, остановится, а затем поедет назад. Скорость смены направ­ления езды задаётся силой нажатия на педаль акселератора. Тормозная система с электронным управлением теперь входит в базовое оснащение. Ещё в арсенале электронных помощников есть ассистент спуска и система автотор­можения, а новый комплекс распо­знавания дорожных знаков считывает не только лимиты скорости, но и знаки ограни­чения обгона и обозначения типа дорог.

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  • Если на грузовике стоит задний ведущий тандем и водитель заблоки­ровал межосевой дифферен­циал, то включать и выключать межколёсные блокировки обоих мостов теперь можно на ходу — автоматика сама уравняет скорости колёс. Чтобы грузовик легче развора­чивался в условиях ограни­ченного простран­ства, задним подрули­вающим или управля­емым мостам вдвое увеличили углы поворота колёс. На версиях 6х4 и 8х4 с двухосной тележкой можно кнопкой отключить и поднять задний ведущий мост на пустом грузовике. Так экономится до 4% топлива и радиус поворота сокращается на метр.

  • За доплату по-прежнему предложат представ­ленное в 2013 году рулевое управление Volvo Dynamic Steering, где гидро­усилителю помогает электро­мотор. Он попутно снижает удары от неров­ностей на руль и автомати­чески возвращает «баранку» в нулевое положение. Dynamic Steering также «завязана» на системы стабили­зации (корректирует угол поворота руля при заносе) и удер­жания грузовика в полосе. С такой рулевой системой водитель может всё так же управлять грузовиком дистанци­онно при помощи пульта управления.

  • Новый FMX сохранит уже знакомые рядные 6-цилинд­ровые дизели D11K (10,8 л, 330–460 сил) и D13K (12,8 л, 420–540 л.с.), которые способны работать и на биодизеле. «Робот» I-Shift пред­лагается в нескольких вариантах, включая версии с «ползучими» передачами, рас­считанные двигать автопоезда массой до 325 тонн и ползти со скоростью не более 0,5 км/ч. Для дизеля D13K и под 80-тон­ные автопоезда ещё есть I-Shift­ Dual Clutch с первым в «грузовом» мире двойным сцепле­нием (аналог легковой DSG), которое позволяет пере­ключаться без разрыва потока мощности. Есть и традици­онный гидро­механический «автомат» Powertronic. Выпускать новый FMX будут в виде тягача или «одиночки» с 2, 3, 4 или 5 осями, включая испол­нения с передним ведущим мостом.

  • Volvo начинает продажи FMX с новой и самой тяжёлой версией грузовика. У неё усилена передняя подвеска (одна ось держит нагрузку 10 тонн, две оси – 20 тонн), задняя двухосная тележка выдер­живает уже 38 тонн, и на тягаче такое решение позволяет довести полную массу автопоезда до 150 тонн. 

  • Цены пока не названы, но российский сайт Volvo уже анонсирует новый FMX, так что новый грузовик может появиться и в нашей стране.

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