Обновлённые строительные грузовики Volvo FMX научили тормозить газом

Если на грузовике стоит задний ведущий тандем и водитель заблоки­ровал межосевой дифферен­циал, то включать и выключать межколёсные блокировки обоих мостов теперь можно на ходу — автоматика сама уравняет скорости колёс. Чтобы грузовик легче развора­чивался в условиях ограни­ченного простран­ства, задним подрули­вающим или управля­емым мостам вдвое увеличили углы поворота колёс. На версиях 6х4 и 8х4 с двухосной тележкой можно кнопкой отключить и поднять задний ведущий мост на пустом грузовике. Так экономится до 4% топлива и радиус поворота сокращается на метр.

За доплату по-прежнему предложат представ­ленное в 2013 году рулевое управление Volvo Dynamic Steering, где гидро­усилителю помогает электро­мотор. Он попутно снижает удары от неров­ностей на руль и автомати­чески возвращает «баранку» в нулевое положение. Dynamic Steering также «завязана» на системы стабили­зации (корректирует угол поворота руля при заносе) и удер­жания грузовика в полосе. С такой рулевой системой водитель может всё так же управлять грузовиком дистанци­онно при помощи пульта управления.

Новый FMX сохранит уже знакомые рядные 6-цилинд ­ровые дизели D11K (10,8 л, 330–460 сил) и D13K (12,8 л, 420–540 л.с.), которые способны работать и на биодизеле. «Робот» I-Shift пред­лагается в нескольких вариантах, включая версии с «ползучими» передачами, рас­считанные двигать автопоезда массой до 325 тонн и ползти со скоростью не более 0,5 км/ч. Для дизеля D13K и под 80-тон ­ные автопоезда ещё есть I-Shift ­ Dual Clutch с первым в «грузовом» мире двойным сцепле­нием (аналог легковой DSG), которое позволяет пере­ключаться без разрыва потока мощности. Есть и традици­онный гидро­механический «автомат» Powertronic. Выпускать новый FMX будут в виде тягача или «одиночки» с 2, 3, 4 или 5 осями, включая испол­нения с передним ведущим мостом.

Volvo начинает продажи FMX с новой и самой тяжёлой версией грузовика. У неё усилена передняя подвеска (одна ось держит нагрузку 10 тонн, две оси – 20 тонн), задняя двухосная тележка выдер­живает уже 38 тонн, и на тягаче такое решение позволяет довести полную массу автопоезда до 150 тонн.