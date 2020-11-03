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Минивэн Renault Trafic обновился: светодиодные фары и сенсорная мультимедийка EasyLink

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Дмитрий Елизаров

Компания Renault рассекретила рестай­линговую модель Trafic с опублико­ванного ранее тизера. Новинка пред­став­лена в пассажирских моди­фикациях Combi и SpaceClass. Обе версии получили модерни­зиро­ванный дизайн и перера­ботанный интерьер, обновлённую моторную гамму и новую мульти­медийную систему.

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  • Обновление Trafic приурочено к 40-летию модели: произво­дитель заявил, что за это время было продано более 2 миллионов экземп­ляров модели в 50 странах.

  • Опознать новинку можно будет по осовреме­ненному оформ­лению передней части: здесь появились новая решётка радиатора и иная свето­диодная оптика, дора­ботанный бампер и новый капот. Кроме того, вэнам дали 17-дюймо­вые колёсные диски нового дизайна и добавили в гамму оттенков кузова новый красный цвет Rouge Carmin.

  • В интерьере появились совер­шенно новые приборная панель, руль и рычаг пере­ключения передач, изменены очертания блока управ­ления климатом и расширены возмож­ности отделки салона. Новая мульти­медийная система EasyLink сопро­вождается 8-дюймо­вым сенсорным монитором и беспроводной зарядкой для гаджетов. Кроме того, упоми­наются 86 литров объёма для хранения, которые обеспечи­ваются различными отсеками для мелочей.

  • Renault Trafic по-прежнему оснащается двух­литровым дизелем в трёх вариантах мощности — от 110 до 170 л.с., но отдача среднего варианта была увели­чена на 5 л.с. — до 150 л.с. Коробки передач — «механика» и шестиступен­чатый «робот», который доступен только для двух наиболее мощных моди­фикаций двигателя.

  • Модель обзавелась расширенным списком водитель­ских ассистентов, в который теперь входят адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, ассистент контроля рядности и монитор слепых зон. Кроме того, для вэнов разра­ботали новую переднюю подушку безопасности.

  • В продаже оба минивэна появятся в марте следующего года, но в каких странах Renault собирается продавать новинку, пока неизвестно. В России присут­ствует только одна коммер­ческая модель компании — фургон Master по цене от 1 965 000 рублей.

Пригодился бы такой большой Renault в России?

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