Минивэн Renault Trafic обновился: светодиодные фары и сенсорная мультимедийка EasyLink
Дмитрий Елизаров
Компания Renault рассекретила рестайлинговую модель Trafic с опубликованного ранее тизера. Новинка представлена в пассажирских модификациях Combi и SpaceClass. Обе версии получили модернизированный дизайн и переработанный интерьер, обновлённую моторную гамму и новую мультимедийную систему.
Обновление Trafic приурочено к
40-летиюмодели: производитель заявил, что за это время было продано более 2 миллионов экземпляров модели в 50 странах.
Опознать новинку можно будет по осовремененному оформлению передней части: здесь появились новая решётка радиатора и иная светодиодная оптика, доработанный бампер и новый капот. Кроме того, вэнам дали
17-дюймовые колёсные диски нового дизайна и добавили в гамму оттенков кузова новый красный цвет Rouge Carmin.
В интерьере появились совершенно новые приборная панель, руль и рычаг переключения передач, изменены очертания блока управления климатом и расширены возможности отделки салона. Новая мультимедийная система EasyLink сопровождается
8-дюймовым сенсорным монитором и беспроводной зарядкой для гаджетов. Кроме того, упоминаются 86 литров объёма для хранения, которые обеспечиваются различными отсеками для мелочей.
Renault Trafic по-прежнему оснащается двухлитровым дизелем в трёх вариантах мощности — от 110 до 170 л.с., но отдача среднего варианта была увеличена на 5 л.с. — до 150 л.с. Коробки передач — «механика» и шестиступенчатый «робот», который доступен только для двух наиболее мощных модификаций двигателя.
Модель обзавелась расширенным списком водительских ассистентов, в который теперь входят адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, ассистент контроля рядности и монитор слепых зон. Кроме того, для вэнов разработали новую переднюю подушку безопасности.
В продаже оба минивэна появятся в марте следующего года, но в каких странах Renault собирается продавать новинку, пока неизвестно. В России присутствует только одна коммерческая модель компании — фургон Master по цене от
1 965 000рублей.