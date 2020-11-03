Минивэн Renault Trafic обновился: светодиодные фары и сенсорная мультимедийка EasyLink

Обновление Trafic приурочено к 40-летию модели: произво­дитель заявил, что за это время было продано более 2 миллионов экземп­ляров модели в 50 странах.

Опознать новинку можно будет по осовреме­ненному оформ­лению передней части: здесь появились новая решётка радиатора и иная свето­диодная оптика, дора­ботанный бампер и новый капот. Кроме того, вэнам дали 17-дюймо ­вые колёсные диски нового дизайна и добавили в гамму оттенков кузова новый красный цвет Rouge Carmin.

В интерьере появились совер­шенно новые приборная панель, руль и рычаг пере­ключения передач, изменены очертания блока управ­ления климатом и расширены возмож­ности отделки салона. Новая мульти­медийная система EasyLink сопро­вождается 8-дюймо ­вым сенсорным монитором и беспроводной зарядкой для гаджетов. Кроме того, упоми­наются 86 литров объёма для хранения, которые обеспечи­ваются различными отсеками для мелочей.

Renault Trafic по-прежнему оснащается двух­литровым дизелем в трёх вариантах мощности — от 110 до 170 л.с., но отдача среднего варианта была увели­чена на 5 л.с. — до 150 л.с. Коробки передач — «механика» и шестиступен­чатый «робот», который доступен только для двух наиболее мощных моди­фикаций двигателя.

Модель обзавелась расширенным списком водитель­ских ассистентов, в который теперь входят адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, ассистент контроля рядности и монитор слепых зон. Кроме того, для вэнов разра­ботали новую переднюю подушку безопасности.