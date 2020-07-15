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Самый дорогой Land Cruiser обновился

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Евгений Костин

Toyota представила Land Cruiser 200 в обновлённой комплектации Executive Lounge. Цена внедорожника не изменилась.

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  • Решётка радиатора лишилась конфигурации с тремя широкими ламелями: остался один, компанию которому составила узкая полоска, располо­женная чуть выше. Также изменился рисунок самой решётки. Обнов­лённый бампер получил большой воздухо­заборник и другое оформ­ление ниш с противо­туманными фарами, которые теперь подпирает хромиро­ванный «бумеранг».

  • В салоне Land Cruiser 200 в версии Executive Lounge отличается дверными картами с комбиниро­ванной отделкой из натуральной и искус­ственной кожи и новым вариантом прострочки сидений. Потолок — чёрный. Подсветка зоны посадки получила изобра­жение в виде логотипа комплектации.

  • В стандартное оснащение Executive Lounge входят гидро­пневмати­ческая подвеска, подогрев всех сидений, обогрев лобового стекла и наружных зеркал, комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense, аудио­система JBL by Harman c 14 динамиками, 20-дюймовые литые диски особого дизайна, затемнённые противо­туманные фары.

  • Кроме того, такой Land Cruiser 200 защищён противо­угонным иденти­фикатором T-Mark, состоящим из десяти тысяч микроточек, нанесённых на разные части кузова и агрегаты авто­мобиля. Разглядеть их можно только при 60-кратном увеличении.

  • Список силовых агрегатов остался прежним: бензиновый V8 объёмом 4,6 литра мощностью 309 л.с. и 249-сильный дизель объёмом 4,5 литра. Во всех комплектациях внедорожник оснащён системой полного привода и 6-диа­пазонным «автоматом».

  • Цена на Toyota Land Cruiser 200 в обновлённой комплектации Executive Lounge — от 6 119 000 рублей.

  • Land Cruiser 200 дебютировал в 2007 году, последний рестайлинг был произведён в 2015 году. Премьера нового поколения модели с индексом 300 может состояться в 2021 году.

Стал ли топовый Land Cruiser 200 круче после обновления?

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