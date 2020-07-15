Самый дорогой Land Cruiser обновился
Евгений Костин
Toyota представила Land Cruiser 200 в обновлённой комплектации Executive Lounge. Цена внедорожника не изменилась.
Решётка радиатора лишилась конфигурации с тремя широкими ламелями: остался один, компанию которому составила узкая полоска, расположенная чуть выше. Также изменился рисунок самой решётки. Обновлённый бампер получил большой воздухозаборник и другое оформление ниш с противотуманными фарами, которые теперь подпирает хромированный «бумеранг».
В салоне Land Cruiser 200 в версии Executive Lounge отличается дверными картами с комбинированной отделкой из натуральной и искусственной кожи и новым вариантом прострочки сидений. Потолок — чёрный. Подсветка зоны посадки получила изображение в виде логотипа комплектации.
В стандартное оснащение Executive Lounge входят гидропневматическая подвеска, подогрев всех сидений, обогрев лобового стекла и наружных зеркал, комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense, аудиосистема JBL by Harman c 14 динамиками,
20-дюймовыелитые диски особого дизайна, затемнённые противотуманные фары.
Кроме того, такой Land Cruiser 200 защищён противоугонным идентификатором
T-Mark,состоящим из десяти тысяч микроточек, нанесённых на разные части кузова и агрегаты автомобиля. Разглядеть их можно только при 60-кратномувеличении.
Список силовых агрегатов остался прежним: бензиновый V8 объёмом 4,6 литра мощностью 309 л.с. и 249-сильный дизель объёмом 4,5 литра. Во всех комплектациях внедорожник оснащён системой полного привода и
6-диапазонным «автоматом».
Цена на Toyota Land Cruiser 200 в обновлённой комплектации Executive Lounge — от
6 119 000рублей.
Land Cruiser 200 дебютировал в 2007 году, последний рестайлинг был произведён в 2015 году. Премьера нового поколения модели с индексом 300 может состояться в 2021 году.