Рассекречены цены на обновлённый Kia Stinger для России

Базовый вариант Kia Stinger оснастят двух­литровым мотором на 197 л.с. и восьми­диапазонным «автоматом» с приводом на заднюю ось, а также дифферен­циалом повышенного трения. Однако уже в базовой комплектации Luxe такой Stinger за доплату получит полный привод. 247-сильная версия того же двигателя сопро­вождается полным приводом по умолчанию, как и Stinger с 3,3-литровым V6 на 370 л.с. Таким образом, набор силовых агрегатов для модели с рестай­лингом не изменился, хотя у Стингера появились новые комплектации и опции.

В базовое оснащение модели войдут система выбора режимов движения, функция лонч-контроля, подрулевые лепестки коробки передач, набор электронных ассистентов и семь подушек безопас­ности, включая коленную. Кроме того, все Стингеры по умолчанию получат систему бесключевого доступа с функцией дистанци­онного запуска двигателя, трёхзонный климат-контроль, датчики дождя и света, передние и задние парктроники и трёхспицевый мультируль.

Базовая комплектация также подразумевает подогревы передних сидений, руля и боковых зеркал, медиа­систему с 8-дюймо ­вым экраном и 4,2-дюймовый монитор на панели приборов, электро­регулировки водитель­ского кресла и чёрную искус­ственную кожу в салоне. Доплата за полный привод на этом уровне составит 140 тысяч рублей.

Комплектация Prestige оценена минимум в 2 744 900 рублей и отличается проекци­онной светодиодной оптикой, натуральной кожей в отделке, беспроводной зарядкой и 9 акустиче­скими динамиками. Версия Style по цене от 2 959 900 рублей примеча­тельна альтер­нативным декором кузова, акустикой Harman/Kardon, более продвинутой медиа­системой с навигацией и 10,25-дюймовым экраном, а также подогревом заднего дивана и расширенным набором водитель­ских ассистентов.

Комплектация GT Line получила сразу три варианта исполнения, которые отличаются главным образом отделкой салона — она может быть выпол­нена из чёрной либо красной кожи, а также алькантары (на 70 тысяч рублей дороже). Также в списке отличий — 19-дюймовые колёса, алюмини­евые накладки в интерьере и электро­регулировки руля. Медиа­оборудо­вание включит в себя 7-дюймо ­вую панель приборов, камеры кругового обзора и проекци­онный дисплей. Базовая стоимость такого Стингера — 3 129 900 рублей.

Топовый Stinger GT по цене от 3 799 900 рублей оснащается продвинутым комплексом водитель­ских ассистентов DriveWise, адаптивной свето­диодной оптикой, электронно­управляемой адаптивной подвеской и тормозами Brembo, а отделку интерьера тоже можно будет выбирать между кожей наппа либо алькантарой.