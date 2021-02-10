Рассекречены цены на обновлённый Kia Stinger для России
Дмитрий Елизаров
Компания Kia рассказала о ценах и деталях комплектаций фастбэка Kia Stinger, который пережил рестайлинг. Модель получила два силовых агрегата с опциональной системой полного привода, расширенный набор опций в девяти комплектациях и новый прайс-лист. Уже с 15 марта Stinger будет стоить от
Базовый вариант Kia Stinger оснастят двухлитровым мотором на 197 л.с. и восьмидиапазонным «автоматом» с приводом на заднюю ось, а также дифференциалом повышенного трения. Однако уже в базовой комплектации Luxe такой Stinger за доплату получит полный привод. 247-сильная версия того же двигателя сопровождается полным приводом по умолчанию, как и Stinger с 3,3-литровым V6 на 370 л.с. Таким образом, набор силовых агрегатов для модели с рестайлингом не изменился, хотя у Стингера появились новые комплектации и опции.
В базовое оснащение модели войдут система выбора режимов движения, функция лонч-контроля, подрулевые лепестки коробки передач, набор электронных ассистентов и семь подушек безопасности, включая коленную. Кроме того, все Стингеры по умолчанию получат систему бесключевого доступа с функцией дистанционного запуска двигателя, трёхзонный климат-контроль, датчики дождя и света, передние и задние парктроники и трёхспицевый мультируль.
Базовая комплектация также подразумевает подогревы передних сидений, руля и боковых зеркал, медиасистему с
8-дюймовым экраном и 4,2-дюймовый монитор на панели приборов, электрорегулировки водительского кресла и чёрную искусственную кожу в салоне. Доплата за полный привод на этом уровне составит 140 тысяч рублей.
Комплектация Prestige оценена минимум в
2 744 900рублей и отличается проекционной светодиодной оптикой, натуральной кожей в отделке, беспроводной зарядкой и 9 акустическими динамиками. Версия Style по цене от 2 959 900рублей примечательна альтернативным декором кузова, акустикой Harman/Kardon, более продвинутой медиасистемой с навигацией и 10,25-дюймовым экраном, а также подогревом заднего дивана и расширенным набором водительских ассистентов.
Комплектация GT Line получила сразу три варианта исполнения, которые отличаются главным образом отделкой салона — она может быть выполнена из чёрной либо красной кожи, а также алькантары (на 70 тысяч рублей дороже). Также в списке отличий — 19-дюймовые колёса, алюминиевые накладки в интерьере и электрорегулировки руля. Медиаоборудование включит в себя
7-дюймовую панель приборов, камеры кругового обзора и проекционный дисплей. Базовая стоимость такого Стингера — 3 129 900рублей.
Топовый Stinger GT по цене от
3 799 900рублей оснащается продвинутым комплексом водительских ассистентов DriveWise, адаптивной светодиодной оптикой, электронноуправляемой адаптивной подвеской и тормозами Brembo, а отделку интерьера тоже можно будет выбирать между кожей наппа либо алькантарой.
Производство обновлённого Kia Stinger для России стартовало в конце января на калининградском «Автоторе». В ходе рестайлинга модели слегка доработали внешность, расширили мультимедийные возможности и оптимизировали настройки системы полного привода.