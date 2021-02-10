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Рассекречены цены на обновлённый Kia Stinger для России

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Дмитрий Елизаров

Компания Kia рассказала о ценах и деталях комплектаций фастбэка Kia Stinger, который пережил рестайлинг. Модель получила два силовых агрегата с опциональ­ной системой полного привода, расширенный набор опций в девяти комплектациях и новый прайс-лист. Уже с 15 марта Stinger будет стоить от 2 409 900 до 3 799 900 рублей, тогда как сейчас цена модели начинается с отметки в 2 314 900 рублей.

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  • Базовый вариант Kia Stinger оснастят двух­литровым мотором на 197 л.с. и восьми­диапазонным «автоматом» с приводом на заднюю ось, а также дифферен­циалом повышенного трения. Однако уже в базовой комплектации Luxe такой Stinger за доплату получит полный привод. 247-сильная версия того же двигателя сопро­вождается полным приводом по умолчанию, как и Stinger с 3,3-литровым V6 на 370 л.с. Таким образом, набор силовых агрегатов для модели с рестай­лингом не изменился, хотя у Стингера появились новые комплектации и опции.

  • В базовое оснащение модели войдут система выбора режимов движения, функция лонч-контроля, подрулевые лепестки коробки передач, набор электронных ассистентов и семь подушек безопас­ности, включая коленную. Кроме того, все Стингеры по умолчанию получат систему бесключевого доступа с функцией дистанци­онного запуска двигателя, трёхзонный климат-контроль, датчики дождя и света, передние и задние парктроники и трёхспицевый мультируль.

  • Базовая комплектация также подразумевает подогревы передних сидений, руля и боковых зеркал, медиа­систему с 8-дюймо­вым экраном и 4,2-дюймовый монитор на панели приборов, электро­регулировки водитель­ского кресла и чёрную искус­ственную кожу в салоне. Доплата за полный привод на этом уровне составит 140 тысяч рублей.

  • Комплектация Prestige оценена минимум в 2 744 900 рублей и отличается проекци­онной светодиодной оптикой, натуральной кожей в отделке, беспроводной зарядкой и 9 акустиче­скими динамиками. Версия Style по цене от 2 959 900 рублей примеча­тельна альтер­нативным декором кузова, акустикой Harman/Kardon, более продвинутой медиа­системой с навигацией и 10,25-дюймовым экраном, а также подогревом заднего дивана и расширенным набором водитель­ских ассистентов.

  • Комплектация GT Line получила сразу три варианта исполнения, которые отличаются главным образом отделкой салона — она может быть выпол­нена из чёрной либо красной кожи, а также алькантары (на 70 тысяч рублей дороже). Также в списке отличий — 19-дюймовые колёса, алюмини­евые накладки в интерьере и электро­регулировки руля. Медиа­оборудо­вание включит в себя 7-дюймо­вую панель приборов, камеры кругового обзора и проекци­онный дисплей. Базовая стоимость такого Стингера — 3 129 900 рублей.

  • Топовый Stinger GT по цене от 3 799 900 рублей оснащается продвинутым комплексом водитель­ских ассистентов DriveWise, адаптивной свето­диодной оптикой, электронно­управляемой адаптивной подвеской и тормозами Brembo, а отделку интерьера тоже можно будет выбирать между кожей наппа либо алькантарой.

  • Производство обновлённого Kia Stinger для России стартовало в конце января на калинин­градском «Автоторе». В ходе рестайлинга модели слегка доработали внешность, расширили мульти­медийные возмож­ности и оптимизи­ровали настройки системы полного привода.

Стоит обновлённый Stinger вашего внимания?

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