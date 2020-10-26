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Обновлённый кросс-хэтч Kia Rio для России: первые фото

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Дмитрий Елизаров

Российский офис Kia опубликовал первые изображения обновлённого вседорожного хэтчбека Rio. Как и седан, кросс-хэтч обзавёлся доработанной внешностью, но попутно сменил и название.

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  • Высокий хэтчбек Rio X-Line, который в 2017 году занял позицию ушедшей с рынка пятидверной версии Rio, после рестайлинга будет именоваться Rio X. В Kia официально заявили, что коммерческий успех псевдокроссовера позволяет ему претендовать на статус отдельной модели. По данным Kia, вместо прогнозируемых 30% в нынешнем году на долю этой модификации пришлась половина всех проданных в России Rio.

  • Rio X доработали решётку радиатора и передний бампер, увеличив воздухозаборники и изменив оформление «противотуманок». Кроме того, модернизирована головная оптика.

  • Контуры передних противотуманных фар повторяются и в оформлении задних. Фонари получили новый дизайн, а бампер стал более выразительным.

  • Российский офис Kia сообщил, что Rio X с обновлением получит и расширенное оснащение — по примеру седана. В некоторых комплектациях последнего появились полностью светодиодные фары и медиасистема с беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, у четырёхдверки теперь есть «дизайнерская» версия Style с особой отделкой кузова и альтернативными колёсными дисками.

  • Дополнительную информацию о Rio X производитель опубликует ближе к старту продаж новинки, дата которого пока не названа.

  • Цены на дорестайлинговый Rio X-Line стартуют с отметки в 939 900 рублей.

  • О старте производства обновлённого седана Kia Rio для российского рынка было объявлено 7 сентября, продажи стартовали 1 октября. Модель сохранила два знакомых двигателя объёмом 1,4 (100 л.с.) и 1,6 (123 л.с.) литра, предлагается в семи вариантах комплектаций и стоит от 814 900 рублей.

Предпочли бы седан или «кросс-хэтч»?

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