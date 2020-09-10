Обновлённый Toyota Land Cruiser Prado: названы рублёвые цены
Дмитрий Елизаров
В России начался приём заказов на модернизированную версию внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Базовая стоимость модели не изменилась, а модификация с обновлённым форсированным дизелем подорожала более чем на 100 тысяч рублей.
Мощность модернизированного 2,8-литрового дизельного мотора увеличилась со 177 до 200 л.с., а крутящий момент вырос с 450 до 500 Нм. Ранее сообщалось, что такой внедорожник ускоряется до
100 км/ч9,9 секунды, что примерно на 3 секунды быстрее, чем раньше.
Обновлённый дизель устанавливается на Land Cruiser Prado начиная с комплектации «Комфорт». Дорестайлинговый внедорожник можно было приобрести за
3 459 000рублей, а после обновления его цена выросла до 3 563 000рублей. При этом стоимость базовой комплектации «Классик» с бензиновым 2,7-литровым двигателем и механической коробкой осталась прежней — 2 656 000рублей.
Прочие особенности рестайлинга заключаются в применении противоугонного идентификатора
T-Mark,расширении списка оборудования за счёт мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также 9-дюймовымдисплеем (ранее устанавливался 8-дюймовый),в появлении у средних и топовых комплектаций нового декора кузова тёмного оттенка, а также в выходе на российский рынок исполнения Black Onyx.
Эта версия базируется на максимальной комплектации Land Cruiser Prado для России, но дополнена особым стайлингом экстерьера — к примеру, накладками на бамперах. За счёт появления нового варианта максимальная стоимость внедорожника выросла до
4 787 000рублей, тогда как ранее она составляла 4 612 000рублей.
В базовую комплектацию Land Cruiser Prado входят 17-дюймовые штампованные колёсные диски, светодиодные ходовые огни, электрозеркала, кондиционер, аудиоподготовка, электростеклоподъёмники, датчик света, система курсовой устойчивости.
Отличиями исполнения Black Onyx станут пневмоподвеска на задней оси и адаптивные амортизаторы, возможность выбора между комфортным и спортивным режимами движения, люк с электроприводом, акустика JBL и пакет активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0, включающий шесть продвинутых водительских ассистентов.