Обновлённый Toyota Land Cruiser Prado: названы рублёвые цены

Мощность модернизированного 2,8-литрового дизельного мотора увеличилась со 177 до 200 л.с., а крутящий момент вырос с 450 до 500 Нм. Ранее сообщалось, что такой внедорожник ускоряется до 100 км/ч 9,9 секунды, что примерно на 3 секунды быстрее, чем раньше.

Обновлённый дизель устанавлива­ется на Land Cruiser Prado начиная с комп­лектации «Комфорт». Дорестай­линговый внедорожник можно было приобрести за 3 459 000 рублей, а после обновления его цена выросла до 3 563 000 рублей. При этом стоимость базовой комплектации «Классик» с бензиновым 2,7-литровым двигателем и механи­ческой коробкой осталась прежней — 2 656 000 рублей.

Прочие особенности рестайлинга заключаются в приме­нении противо­угонного иденти­фикатора T-Mark, расширении списка оборудо­вания за счёт мульти­медийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также 9-дюймовым дисплеем (ранее устанав­ливался 8-дюймовый), в появлении у средних и топовых комплектаций нового декора кузова тёмного оттенка, а также в выходе на российский рынок исполнения Black Onyx.



Эта версия базируется на максимальной комп­лектации Land Cruiser Prado для России, но дополнена особым стайлингом экстерьера — к примеру, накладками на бамперах. За счёт появления нового варианта максимальная стоимость внедорожника выросла до 4 787 000 рублей, тогда как ранее она составляла 4 612 000 рублей.

В базовую комплектацию Land Cruiser Prado входят 17-дюймовые штампованные колёсные диски, светодиодные ходовые огни, электрозеркала, кондиционер, аудиоподготовка, электростеклоподъёмники, датчик света, система курсовой устойчивости.