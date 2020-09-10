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Обновлённый Toyota Land Cruiser Prado: названы рублёвые цены

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Дмитрий Елизаров

В России начался приём заказов на модернизиро­ванную версию внедорож­ника Toyota Land Cruiser Prado. Базовая стоимость модели не изменилась, а моди­фикация с обнов­лённым форсиро­ванным дизелем подорожала более чем на 100 тысяч рублей.

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  • Мощность модернизированного 2,8-литрового дизельного мотора увеличилась со 177 до 200 л.с., а крутящий момент вырос с 450 до 500 Нм. Ранее сообщалось, что такой внедорожник ускоряется до 100 км/ч 9,9 секунды, что примерно на 3 секунды быстрее, чем раньше.

  • Обновлённый дизель устанавлива­ется на Land Cruiser Prado начиная с комп­лектации «Комфорт». Дорестай­линговый внедорожник можно было приобрести за 3 459 000 рублей, а после обновления его цена выросла до 3 563 000 рублей. При этом стоимость базовой комплектации «Классик» с бензиновым 2,7-литровым двигателем и механи­ческой коробкой осталась прежней — 2 656 000 рублей.

  • Прочие особенности рестайлинга заключаются в приме­нении противо­угонного иденти­фикатора T-Mark, расширении списка оборудо­вания за счёт мульти­медийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также 9-дюймовым дисплеем (ранее устанав­ливался 8-дюймовый), в появлении у средних и топовых комплектаций нового декора кузова тёмного оттенка, а также в выходе на российский рынок исполнения Black Onyx.

  • Эта версия базируется на максимальной комп­лектации Land Cruiser Prado для России, но дополнена особым стайлингом экстерьера — к примеру, накладками на бамперах. За счёт появления нового варианта максимальная стоимость внедорожника выросла до 4 787 000 рублей, тогда как ранее она составляла 4 612 000 рублей.

  • В базовую комплектацию Land Cruiser Prado входят 17-дюймовые штампованные колёсные диски, светодиодные ходовые огни, электрозеркала, кондиционер, аудиоподготовка, электростеклоподъёмники, датчик света, система курсовой устойчивости.

  • Отличиями исполнения Black Onyx станут пневмоподвеска на задней оси и адаптивные амортизаторы, возможность выбора между комфортным и спортивным режимами движения, люк с электроприводом, акустика JBL и пакет активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0, включающий шесть продвинутых водительских ассистентов.

Как вам Прадо в «тёмном» образе?

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