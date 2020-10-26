Обновлённый пикап Nissan Navara рассекречен

Профиль пикапа остался прежним. По форме кабины видно, что это именно рестайлинг, а не смена поколения. На корме подретуши­рованы бампер и борт кузова, изменился рисунок фонарей.

Решётка радиатора отныне сделана в стиле американ­ских пикапов. Массивное обрам­ление, судя по снимкам, в зависи­мости от комп­лектации будет матовым чёрным или хромиро­ванным. В фарах появились по четыре свето­диодные линзы.

В Штатах основным двигателем Nissan Frontier останется пред­став­ленная ранее в этом году атмо­сферная бензиновая «шестёрка» на 3.8 мощностью 310 л.с. Она сопряжёна с новым 9-ступен ­чатым «автоматом», который пришёл на смену прежней АКП с пятью передачами. На остальных рынках будет доступен также дизель, который на Наваре/Фронтьере выдаёт 190 сил.

Пикап Nissan Navara нынешнего, третьего, поколения был пред­ставлен в 2014 году. Позже к нему присоеди­нились соплатфор­менники Renault Alaskan и Mercedes-Benz X-класса. Последний оказался провальным и, несмотря на тот факт, что появился из троицы последним, ещё минувшей весной был снят с производства.