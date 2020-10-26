Обновлённый пикап Nissan Navara рассекречен
Кирилл Малышев
Пикап Nissan Navara, на некоторых рынках известный как Frontier и NP300, обновился. Первые фотографии рестайлинговой модели опубликовал портал Formacar.
Профиль пикапа остался прежним. По форме кабины видно, что это именно рестайлинг, а не смена поколения. На корме подретушированы бампер и борт кузова, изменился рисунок фонарей.
Решётка радиатора отныне сделана в стиле американских пикапов. Массивное обрамление, судя по снимкам, в зависимости от комплектации будет матовым чёрным или хромированным. В фарах появились по четыре светодиодные линзы.
В Штатах основным двигателем Nissan Frontier останется представленная ранее в этом году атмосферная бензиновая «шестёрка» на 3.8 мощностью 310 л.с. Она сопряжёна с новым
9-ступенчатым «автоматом», который пришёл на смену прежней АКП с пятью передачами. На остальных рынках будет доступен также дизель, который на Наваре/Фронтьере выдаёт 190 сил.
Пикап Nissan Navara нынешнего, третьего, поколения был представлен в 2014 году. Позже к нему присоединились соплатформенники Renault Alaskan и Mercedes-Benz
X-класса.Последний оказался провальным и, несмотря на тот факт, что появился из троицы последним, ещё минувшей весной был снят с производства.
В России Navara в текущем поколении не приезжал, а вот
X-класспродавался. Он до сих пор доступен на официальном сайте Мерседеса по цене от 3 128 000рублей.