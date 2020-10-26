Новый заряженный кабриолет BMW M4 почти избавился от камуфляжа

Обновлённый пикап Nissan Navara рассекречен

Новости

Кирилл Малышев

Пикап Nissan Navara, на некоторых рынках известный как Frontier и NP300, обновился. Первые фото­графии рестай­линговой модели опубликовал портал Formacar.

  • Профиль пикапа остался прежним. По форме кабины видно, что это именно рестайлинг, а не смена поколения. На корме подретуши­рованы бампер и борт кузова, изменился рисунок фонарей.

  • Решётка радиатора отныне сделана в стиле американ­ских пикапов. Массивное обрам­ление, судя по снимкам, в зависи­мости от комп­лектации будет матовым чёрным или хромиро­ванным. В фарах появились по четыре свето­диодные линзы.

  • В Штатах основным двигателем Nissan Frontier останется пред­став­ленная ранее в этом году атмо­сферная бензиновая «шестёрка» на 3.8 мощностью 310 л.с. Она сопряжёна с новым 9-ступен­чатым «автоматом», который пришёл на смену прежней АКП с пятью передачами. На остальных рынках будет доступен также дизель, который на Наваре/Фронтьере выдаёт 190 сил.

  • Пикап Nissan Navara нынешнего, третьего, поколения был пред­ставлен в 2014 году. Позже к нему присоеди­нились соплатфор­менники Renault Alaskan и Mercedes-Benz X-класса. Последний оказался провальным и, несмотря на тот факт, что появился из троицы последним, ещё минувшей весной был снят с производства.

  • В России Navara в текущем поколении не приезжал, а вот X-класс продавался. Он до сих пор доступен на официальном сайте Мерседеса по цене от 3 128 000 рублей.

Правильно ли сделал Nissan, не привезя к нам новую Навару?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение