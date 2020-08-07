Новый Дастер сфотографировали на тестах в России

Весной Renault планировала представить в России обнов­лённый Дастер, похожий на модерни­зированный вариант кроссовера для рынка Бразилии. У заме­ченного в Московской области авто­мобиля сквозь камуфляж проступают фонари квадратной формы, такие же, как у бразиль­ского и европейского вариантов.

Южно-американский кроссовер получил увеличенный до 237 мм клиренс и свето­диодную переднюю оптику. Мотор в гамме пока один — 1,6-литровый атмо­сферник мощностью 118 л.с., который сочетается с «механикой» или вариатором. Позже кроссовер обзаведётся ещё и наддувным двигателем 1.3, информации о котором пока нет.