Новый Дастер сфотографировали на тестах в России
Наталья Насонова
На трассе М-4 в Подмосковье сфотографировали кроссовер Renault Duster с заклеенным маскировочной плёнкой кузовом. Снимок опубликован на Ufocar. Предположительно на нём показана рестайлинговая версия модели.
Весной Renault планировала представить в России обновлённый Дастер, похожий на модернизированный вариант кроссовера для рынка Бразилии. У замеченного в Московской области автомобиля сквозь камуфляж проступают фонари квадратной формы, такие же, как у бразильского и европейского вариантов.
Южно-американский кроссовер получил увеличенный до 237 мм клиренс и светодиодную переднюю оптику. Мотор в гамме пока один — 1,6-литровый атмосферник мощностью 118 л.с., который сочетается с «механикой» или вариатором. Позже кроссовер обзаведётся ещё и наддувным двигателем 1.3, информации о котором пока нет.
Ранее сообщалось, что начало производства обновлённого Duster для России перенесено на неопределённый срок в связи с пандемией коронавируса. В компании Renault информацию не комментировали.
Текущая модель для российского рынка предлагается с двумя атмосферными бензиновыми моторами 1.6 и 2.0 114 и 143 л.с. соответственно, а также с одним 1,5-литровым турбодизелем мощностью 109 сил. Цены на кроссовер стартуют с 777 000 рублей.