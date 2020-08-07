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Новый Дастер сфотографировали на тестах в России

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Наталья Насонова

На трассе М-4 в Подмосковье сфотографи­ровали кроссовер Renault Duster с заклеенным маскиро­вочной плёнкой кузовом. Снимок опубликован на Ufocar. Предполо­жительно на нём показана рестай­линговая версия модели.

  • Весной Renault планировала представить в России обнов­лённый Дастер, похожий на модерни­зированный вариант кроссовера для рынка Бразилии. У заме­ченного в Московской области авто­мобиля сквозь камуфляж проступают фонари квадратной формы, такие же, как у бразиль­ского и европейского вариантов.

  • Южно-американский кроссовер получил увеличенный до 237 мм клиренс и свето­диодную переднюю оптику. Мотор в гамме пока один — 1,6-литровый атмо­сферник мощностью 118 л.с., который сочетается с «механикой» или вариатором. Позже кроссовер обзаведётся ещё и наддувным двигателем 1.3, информации о котором пока нет.

  • Ранее сообщалось, что начало производ­ства обновлённого Duster для России пере­несено на неопре­делённый срок в связи с пандемией коронавируса. В компании Renault информацию не комментировали.

Обновлённый Renault Duster для бразильского рынка
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Обновлённый Renault Duster для бразильского рынка

  • Текущая модель для российского рынка пред­лагается с двумя атмо­сферными бензино­выми моторами 1.6 и 2.0 114 и 143 л.с. соответ­ственно, а также с одним 1,5-литровым турбо­дизелем мощностью 109 сил. Цены на крос­совер стартуют с 777 000 рублей.

Готовы ждать новый Дастер?

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