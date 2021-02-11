Кроссовер Citroen C3 Aircross обновился: у него другие «двухэтажные» фары и большой экран

Полностью переработанная передняя часть вседорожника отличается новым бампером с крупным воздухо­заборником, иной решёткой радиатора и свето­диодной оптикой, которая сохранила «двух­этажное» решение, но поменяла очертания. Кроме того, перера­ботана накладка на передний бампер, имитирующая защитную пластину. Новый дизайн привёл к увеличению длины вседорож­ника на 10 милли­метров — до 4160 милли­метров.

Кроссоверу расширили возмож­ности индивиду­ализации внешности. Теперь из доступных оттенков кузова и крыши, а также опциональ­ных пакетов с цветными декоратив­ными вставками и текстур­ными элементами можно составить до 70 различных комбинаций. Появились и новые колёсные диски на 16 и 17 дюймов.

Основным изменением в интерьере произво­дитель называет сиденья повышенной комфортности, выпол­ненные по технологии, ранее применённой на C5 Aircross. Они отличаются утолщённым на 15 милли­метров наполни­телем, усиленной боковой поддержкой, оптимизи­рованным распреде­лением вспененных материалов внутри и более плотной обивкой снаружи.

Помимо сидений, Citroen C3 Aircross обзавёлся дора­ботанной центральной консолью с вещевым отделе­нием — доступ к нему есть и у передних, и у задних пассажиров. Кроме того, размер дисплея медиа­системы увеличен с 7 до 9 дюймов по диагонали.

Набор двигателей для кроссовера на европейском рынке сократился до четырёх: из списка исключены младший 82-сильный бензиновый мотор и 90-сильный дизель. Сохранив­шийся бензиновый мотор объёмом 1,2 литра развивает 110 или 130 л.с., 1,6-литровый дизельный — 110 либо 120 л.с. Младшие версии будут агрегатиро­ваться с 6-ступен ­чатой «механикой», более мощные — с шести­диапазонным «автоматом». Кроссовер остался передне­приводным, но в сложных дорожных условиях водителю должна помогать система GripControl, регулиру­ющая количество тяги на ведущих колёсах.

В России Citroen C3 Aircross оценён в базовые 1 539 000 рублей за исполнение с 82-сильным бензиновым мотором и механи­ческой коробкой передач. Когда именно в нашей стране появится обновлённая версия, пока не уточняется.