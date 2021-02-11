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Кроссовер Citroen C3 Aircross обновился: у него другие «двухэтажные» фары и большой экран

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Дмитрий Елизаров

Кроссовер Citroen C3 Aircross, сменивший поколение в 2017 году, прошёл плановый рестайлинг. Вседорожник обзавёлся доработанной внешностью, модерни­зированным интерьером и расширен­ным списком доступного оборудо­вания. Кроме того, модели сократили моторную гамму.

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  • Полностью переработанная передняя часть вседорожника отличается новым бампером с крупным воздухо­заборником, иной решёткой радиатора и свето­диодной оптикой, которая сохранила «двух­этажное» решение, но поменяла очертания. Кроме того, перера­ботана накладка на передний бампер, имитирующая защитную пластину. Новый дизайн привёл к увеличению длины вседорож­ника на 10 милли­метров — до 4160 милли­метров.

  • Кроссоверу расширили возмож­ности индивиду­ализации внешности. Теперь из доступных оттенков кузова и крыши, а также опциональ­ных пакетов с цветными декоратив­ными вставками и текстур­ными элементами можно составить до 70 различных комбинаций. Появились и новые колёсные диски на 16 и 17 дюймов.

  • Основным изменением в интерьере произво­дитель называет сиденья повышенной комфортности, выпол­ненные по технологии, ранее применённой на C5 Aircross. Они отличаются утолщённым на 15 милли­метров наполни­телем, усиленной боковой поддержкой,  оптимизи­рованным распреде­лением вспененных материалов внутри и более плотной обивкой снаружи.

  • Помимо сидений, Citroen C3 Aircross обзавёлся дора­ботанной центральной консолью с вещевым отделе­нием — доступ к нему есть и у передних, и у задних пассажиров. Кроме того, размер дисплея медиа­системы увеличен с 7 до 9 дюймов по диагонали.

  • Набор двигателей для кроссовера на европейском рынке сократился до четырёх: из списка исключены младший 82-сильный бензиновый мотор и 90-сильный дизель. Сохранив­шийся бензиновый мотор объёмом 1,2 литра развивает 110 или 130 л.с., 1,6-литровый дизельный — 110 либо 120 л.с. Младшие версии будут агрегатиро­ваться с 6-ступен­чатой «механикой», более мощные — с шести­диапазонным «автоматом». Кроссовер остался передне­приводным, но в сложных дорожных условиях водителю должна помогать система GripControl, регулиру­ющая количество тяги на ведущих колёсах.

  • В России Citroen C3 Aircross оценён в базовые 1 539 000 рублей за исполнение с 82-сильным бензиновым мотором и механи­ческой коробкой передач. Когда именно в нашей стране появится обновлённая версия, пока не уточняется.

  • Ранее французский автопроизво­дитель представил модель DS 4 следующего поколения, которая преврати­лась в симбиоз кроссовера и привычного хэтчбека. Кросс-хэтч подрос в габаритах и получил новые двигатели.

Как вам новый Citroen C3 Aircross?

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