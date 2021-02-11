Кроссовер Citroen C3 Aircross обновился: у него другие «двухэтажные» фары и большой экран
Дмитрий Елизаров
Кроссовер Citroen C3 Aircross, сменивший поколение в 2017 году, прошёл плановый рестайлинг. Вседорожник обзавёлся доработанной внешностью, модернизированным интерьером и расширенным списком доступного оборудования. Кроме того, модели сократили моторную гамму.
Полностью переработанная передняя часть вседорожника отличается новым бампером с крупным воздухозаборником, иной решёткой радиатора и светодиодной оптикой, которая сохранила «двухэтажное» решение, но поменяла очертания. Кроме того, переработана накладка на передний бампер, имитирующая защитную пластину. Новый дизайн привёл к увеличению длины вседорожника на 10 миллиметров — до 4160 миллиметров.
Кроссоверу расширили возможности индивидуализации внешности. Теперь из доступных оттенков кузова и крыши, а также опциональных пакетов с цветными декоративными вставками и текстурными элементами можно составить до 70 различных комбинаций. Появились и новые колёсные диски на 16 и 17 дюймов.
Основным изменением в интерьере производитель называет сиденья повышенной комфортности, выполненные по технологии, ранее применённой на C5 Aircross. Они отличаются утолщённым на 15 миллиметров наполнителем, усиленной боковой поддержкой, оптимизированным распределением вспененных материалов внутри и более плотной обивкой снаружи.
Помимо сидений, Citroen C3 Aircross обзавёлся доработанной центральной консолью с вещевым отделением — доступ к нему есть и у передних, и у задних пассажиров. Кроме того, размер дисплея медиасистемы увеличен с 7 до 9 дюймов по диагонали.
Набор двигателей для кроссовера на европейском рынке сократился до четырёх: из списка исключены младший 82-сильный бензиновый мотор и 90-сильный дизель. Сохранившийся бензиновый мотор объёмом 1,2 литра развивает 110 или 130 л.с., 1,6-литровый дизельный — 110 либо 120 л.с. Младшие версии будут агрегатироваться с
6-ступенчатой «механикой», более мощные — с шестидиапазонным «автоматом». Кроссовер остался переднеприводным, но в сложных дорожных условиях водителю должна помогать система GripControl, регулирующая количество тяги на ведущих колёсах.
В России Citroen C3 Aircross оценён в базовые
1 539 000рублей за исполнение с 82-сильным бензиновым мотором и механической коробкой передач. Когда именно в нашей стране появится обновлённая версия, пока не уточняется.
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