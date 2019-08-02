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Норвежцы придумали электрокар с четырёхступенчатым «автоматом»

Новости

Николай Андреев

Малоизвестная компания Fresco Motors из норвежского Трондхейма рассказала о создании электромобиля Reverie с необычным для такого типа машин четырёхступенчатым «автоматом».

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  • Пока седан Fresco Reverie существует только в виде компьютерных рендеров и приблизительных характеристик. По габаритам модель находится между Tesla Model 3 и Tesla Model S. Её длина составит 4,81 метра, ширина – 2,23 метра, высота – 1,4 метра, колёсная база – 2,75 метра.

  • Помимо четырёхступенчатой автоматической трансмиссии, Reverie оснастят аккумулятором, разделённым на модули, – отдельный нерабочий блок можно будет заменить на новый. При этом батарея получит поддержку скоростной и беспроводной зарядки. Электромоторы неназванной мощности позволят седану разгоняться до 300 км/ч и ускоряться до «сотни» за две секунды.

  • По словам представителей Fresco Motors, они будут ориентироваться на местный рынок. Уже собрано 70 предварительных заказов, притом что серийная версия Reverie появится не ранее 2021 года.

Сейчас у Норвегии нет своего автопрома, но в стране очень популярны электрические машины. Благодаря госсубсидиям и высоким ценам на обычное топливо, по итогам первого полугодия 2019 года электрокары захватили половину рынка новых автомобилей.

Сможет Fresco Motors дать бой Тесле?

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