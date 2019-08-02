Норвежцы придумали электрокар с четырёхступенчатым «автоматом»
Николай Андреев
Малоизвестная компания Fresco Motors из норвежского Трондхейма рассказала о создании электромобиля Reverie с необычным для такого типа машин четырёхступенчатым «автоматом».
Пока седан Fresco Reverie существует только в виде компьютерных рендеров и приблизительных характеристик. По габаритам модель находится между Tesla Model 3 и Tesla Model S. Её длина составит 4,81 метра, ширина – 2,23 метра, высота – 1,4 метра, колёсная база – 2,75 метра.
Помимо четырёхступенчатой автоматической трансмиссии, Reverie оснастят аккумулятором, разделённым на модули, – отдельный нерабочий блок можно будет заменить на новый. При этом батарея получит поддержку скоростной и беспроводной зарядки. Электромоторы неназванной мощности позволят седану разгоняться до 300 км/ч и ускоряться до «сотни» за две секунды.
По словам представителей Fresco Motors, они будут ориентироваться на местный рынок. Уже собрано 70 предварительных заказов, притом что серийная версия Reverie появится не ранее 2021 года.
Сейчас у Норвегии нет своего автопрома, но в стране очень популярны электрические машины. Благодаря госсубсидиям и высоким ценам на обычное топливо, по итогам первого полугодия 2019 года электрокары захватили половину рынка новых автомобилей.