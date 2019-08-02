Норвежцы придумали электрокар с четырёхступенчатым «автоматом»

Пока седан Fresco Reverie существует только в виде компьютерных рендеров и приблизительных характеристик. По габаритам модель находится между Tesla Model 3 и Tesla Model S. Её длина составит 4,81 метра, ширина – 2,23 метра, высота – 1,4 метра, колёсная база – 2,75 метра.

Помимо четырёхступенчатой автоматической трансмиссии, Reverie оснастят аккумулятором, разделённым на модули, – отдельный нерабочий блок можно будет заменить на новый. При этом батарея получит поддержку скоростной и беспроводной зарядки. Электромоторы неназванной мощности позволят седану разгоняться до 300 км/ч и ускоряться до «сотни» за две секунды.