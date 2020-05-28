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Как получить «грузовые» права и что делать потом

Учебник

Команда Авто.ру

Ранее мы уже рассказывали о категориях водительских прав для коммер­ческих автомо­билей, включая новые подкатегории. Теперь разберём нюансы обучения и штрафы, а также то, что нужно сделать, чтобы сесть за руль грузового транспорта после получения заветной «корочки».

Для начала напомним, что с 1 апреля 2014 года ГИБДД РФ стала выдавать водителям права нового образца. В них к привычным категориям C, D, CE и DE добави­лись подкатегории С1/С1Е и D1/D1E. Подкатегория C1 — для авто­мобилей полной массой свыше 3500 кг, но не больше 7500 кг. «Автобусная» подкатегория D1 — для пассажир­ских машин, у которых больше восьми, но не больше шестнадцати сидячих мест, помимо водителя. Всё, что тяжелее 7500 кг, – «большая» категория С, больше 16 мест — категория D.

Есть ли разница в обучении на категории С1/D1 и C/D?

Введение новых подкатегорий на самом процессе обучения в России фактически не отразилось. Если полистать сайты автошкол, то объяв­лений об отдельных курсах на категории С1/D1 вы не увидите. Учебные организации предлагают обучиться сразу на привычные категории C/D, а после сдачи экзаменов подкатегории С1/D1 открываются и вписыва­ются в права автомати­чески, «за компанию».

Законодательно в этом нет нарушения, ведь категории С/D выше по градации, чем С1/D1. Есть у этой ситуации и более прозаическое объяс­нение: в автошколах не скрывают, что отдельное обучение на подкатегории С1/D1 потребовало бы докупать в автопарки дополни­тельную технику, чтобы уложиться в новые подкатегории по массе и количеству мест. А это дорого и невыгодно. Поэтому школы и продолжают учить одним махом на всё сразу.

Российскому водителю такая ситуация на руку, ведь отдельное обучение на С1/С1Е и D1/D1E, если честно, получается откровенно половин­чатым, ограничи­вающим возмож­ности водителя в будущем. Жизнь и работа не стоят на месте: сегодня надо срочно подменить коллегу на более тяжёлом грузовике, завтра подвернётся интересная работа — а нужной категории как раз нет! То есть опять иди учись, снова трать деньги и кучу времени… А тут — закончил курсы один раз и закрыл вопрос. Да и отличия в учебных материалах мизерные: в основном встречаются каверзные вопросы типа «С какой категорией можно посадить водителя за руль машины полной массой до 7500 г?»

Правда, подкатегории были придуманы в большей степени не для професси­ональных водителей, а для любителей потаскать прицеп с большой лодкой или многодетных родителей. Но и им, скорее всего, придётся отучиться по-настоящему: школ, предлагающих курсы по «лёгким» категориям, почти нет.

С какого возраста можно получать категории и какой нужен стаж?

Согласно пункту 21.4 ПДД, учиться на права «грузовых» категорий С/С1 можно уже с 18 лет (но сначала необходимо «открыть» легковую катего­рию В), а вот автобусные категории D/D1 доступны только с 21 года. Исключение — военно­служащие: они могут получать права на управ­ление автобусами уже с 19 лет, но водить только армейские автобусы. Гражданским пассажир­ским транспортом можно будет управлять с 21 года.

Для получения прицепной категории E (BE, CE/С1Е, DE/D1E) уже потребуется стаж не менее года в управ­лении машин категорий B, С/С1 или D/D1. Правда, докумен­тально подтвер­ждать этот стаж не придётся: достаточно того, что в правах нужная категория была открыта хотя бы год назад.

Какие документы потребуются для обучения?

Кроме паспорта и уже имеющихся прав, перед обучением на выбранную категорию необходимо запастись соответ­ствующей медсправкой (с отметками нарколога и психо­невролога) о допуске к управ­лению транспортным средством, с отметками об уже открытых категориях и теми, на которые будет проходить обучение. У крупных автошкол бывают и свои медкомиссии, где можно получить такую справку.

Как проходит обучение?

Ученики проходят курс теории по ПДД с разбором экзаменаци­онных вопросов, слушают лекции об оказании первой помощи при аварии и устрой­ству автомобиля, организации грузовых и пассажир­ских перевозок. На фоне пандемии коронавируса автошколы активно осваивают онлайн-препода­вание теории прямо на дому.

Затем курсантов ждёт обучение (в том числе индивиду­альное) вождению на площадке. Кроме разно­образных манёвров в стеснённом простран­стве парковок, езды задним ходом и остановок для безопасной посадки или высадки пассажиров, тех, кто учится на «прицепные» категории, обучают ездить с прицепом, а также сцеплять и расцеплять его с тягачом.

При учебной езде в городе инструкторы тренируют проезды все­возможных пере­крёстков, повороты и развороты, пере­строения, разгоны и торможения.

Чем «грузовая» теория отличается от легковой категории В?

Категории CDE добавляют в учебные материалы ещё примерно 50 специ­фических экзаменаци­онных билетов. Например, будущим водителям придётся дополни­тельно заучивать дорожные знаки, на которых обозначены допустимые осевые нагрузки, полные массы и скорость движения, а также габаритные длина, высота и ширина для грузовиков и автобусов.

Также придётся зубрить правила остановки и стоянки грузовиков и авто­бусов, траектории разворотов и приоритеты движения, запоминать, при каком давлении в пневмо­тормозах или остатке протектора запрещена эксплуа­тация, можно ли возить людей в прицепе или ездить без противо­откатных упоров и так далее.

Сколько длится обучение и на каких машинах оно проходит?

Сроки обучения изрядно «гуляют» от школы к школе, но в среднем дольше всего приобретают автобусную категорию D – до 2–2,5 месяцев, учитывая уровень ответ­ствен­ности будущего водителя. Курсы на категорию С длятся около 1,5–2 месяцев и около 1–1,5 месяцев — на прицеп.

Учебные автопарки тоже весьма разно­шёрстные. На катего­рию С могут учить как на немолодом ГАЗоне-3308 или ГАЗоне Next, так и на двухосных КамАЗах, трёхосных «Уралах» (!) или даже иномарках вроде Isuzu NQR или Hyundai HD. Учебные автобусы чаще всего — это современные ПАЗики, но встречаются и Toyota Coaster, и Hyundai County, и ГАЗели. На прицеп могут вполне учить на газовском «Валдае» или иномарках.

Как проходят экзамены?

В конце обучения — сдача экзамена на теорию и вождение в самой автошколе, после чего курсанты группой направ­ляются для сдачи таких же экзаменов уже в ГИБДД. Если курсант по какой-то причине не попал в ГИБДД с группой, то прийти на экзамен разреша­ется и само­стоятельно, записавшись на него, например, через сайт «Госуслуги». Но тогда можно долго «куковать» в очередях, а вождение сдавать, скорее всего, уже придётся не на той машине, на которой учился в автошколе, а на той, какую предо­ставят в отделении Госавто­инспекции.

В ГИБДД курсантов сначала ждут экзаменаци­онные билеты из 20 вопросов, на которые дают 20 минут. Допускаются 2 ошибки, за каждую из которых добавляют 5 дополни­тельных вопросов по данной теме и 5 минут времени. Дальше — сдача вождения на площадке и в городе с инспектором ГИБДД.

Сколько стоит обучение?

В стоимость обучения, как правило, входят и теория, и вождение, и экзамены. Цены зависят от аппетитов конкретной автошколы или региона. К примеру, в Москве средние ценники выглядят так: категория ВЕ — 16–21 тысяча рублей, С — 22–27 тысяч, СЕ — 22–26 тысяч, D — 25–26 тысяч и DE — около 27 000 рублей.

Сколько стоят новые права и на какой срок их выдают?

При получении новой категории старые водитель­ские права заберут и выдадут новые — на 10 лет и с новыми отметками в списке категорий. Госпошлина за водитель­ское удосто­верение сейчас составляет 2000 рублей, но при записи и оплате онлайн через портал «Госуслуги» действует скидка — отдать надо будет всего 1400 рублей.

Что будет, если я сяду за руль без нужной категории?

По статье КоАП 12.7 часть 1, такой сценарий равноценен езде вообще без прав. Готовьтесь к штрафу в 5–15 тысяч рублей, задер­жанию автомобиля и его пере­мещению на штрафстоянку, пока его не заберёт человек с соответ­ствующей категорией.

Получил права — можно ездить?

Нет. Заветные права с новой категорией сегодня — это только начало вашей новой жизни. Дальше водителю грузовика или автобуса предстоит получить ещё один вид документа — карточку с чипом. Зачем? Для тахографа!

Что ещё за тахограф?!

В России уже с 2013 года действует программа внедрения на коммер­ческий транспорт тахографов, которые отслежи­вают скорость машины, пройденный путь, а также соблюдение режима труда водителем — чтобы тот не сидел за рулём больше положенного времени и не рисковал своей и чужими жизнями. Данные с тахографов используются не только для контроля водителя, но и, например, для разбора случаев ДТП.

Начиная со 2 марта 2018 года в России уже нельзя эксплуати­ровать аналоговые тахографы, которые писали «стено­грамму» рейса на бумажные тахошайбы — с ними некоторые водители нередко мухлевали. Вместо них появились цифровые тахографы, которые сохраняют данные на встроенную память — а с ней уже не схитришь.

Нюанс заключается ещё и в том, что законодатель­ство вынуждает оснащать такими тахографами не только грузо­вики и автобусы юрлиц или ИП, выполняющих коммерческие перевозки. С 1 ноября 2019 года внесены изменения в Федеральный закон «О безо­пас­ности дорожного движения», которые требуют ставить тахограф и на авто­мобили категорий С и D (независимо от полных масс и коли­чества мест), принад­лежащие физическим лицам. Даже если машина используется для личных нужд. Впрочем, «физикам» дали отсрочку на установку этих устройств, которая зависит от категории, массы машины и её экологи­ческого стандарта.

Например, для небольших автобусов категории М2 (массой до 5 тонн) срок оборудо­вания тахографом зависит не только от того, какой экологи­ческий класс имеет автобус, но и от того, кому он принад­лежит. Самая большая (до 1 января 2022 года) отсрочка даётся автобусам многодетных родителей, которые используют ТС для перевозки членов семьи.

Для остальных автобусов категории М2 отсрочки на установку тахографа такие: с неопреде­лённым экоклассом — до 1 августа 2020 года, с классом 1, 2 или 3 – до 1 ноября 2020 года, с классом 4 или выше – до 1 февраля 2021 года. Если же максимальная масса автобуса больше 5 тонн (категория машин М3), то срок оборудо­вания тахографом истёк 1 мая 2020 года, в том числе и для многодетных семей.

Для грузовиков полной массой 3,5–12 тонн (категория N2) с неопреде­лённым экологи­ческим классом отсрочка продлится до 1 декабря 2020 года, с классом 1, 2 или 3 — до 1 марта 2021 года, с классом 4 и выше — до 1 июня 2021 года. На грузовики тяжелее 12 тонн (категория N3) без экокласса тахографы надо было установить ещё 1 марта 2020 года, для класса 1, 2 или 3 срок заканчи­вается 1 июня, а для траков экокласса 4 и выше отсрочка действует до 1 сентября 2020 года.

За отсутствие тахографа в отношении физических лиц преду­смотрены штрафы в размере 3000–5000 рублей, которые могут быть наложены с 1 ноября 2019 года.

Впрочем, есть список грузовиков и автобусов, на которые тахограф разрешено не ставить. Это, например, автомобили старше 30 лет, не предназна­ченные для коммер­ческих перевозок, специали­зированная строительная и коммунальная техника (кроме самосвалов), машины силовых служб, скорых и пожарных, автодома, броневики, пере­движные лабора­тории, мастерские и телевизи­онные студии, а также грузовики категории С, используемые сельхоз­производи­телями для внутри­хозяй­ственных перевозок в пределах границ муници­пального района, на территории которого зареги­стрирован автомобиль, а также граничащих с ним муници­пальных районов.

Однако неважно, собираетесь ли вы устраиваться наёмным водителем (при приёме на работу вас об этой карточке обяза­тельно спросят) или решили завести грузовик для строитель­ства дачи — позаботиться о получении специ­альной водительской карточки с чипом, на который записаны личные данные шофера, лучше сразу. 

Как получить карточку для тахографа и сколько она стоит?

Существует два варианта карточек для тахографа. Согласно приказу Минтранса за № 273 от 21 августа 2013 года, для езды по территории России используется исключи­тельно карта СКЗИ (средство крипто­графической защиты информации) россий­ского производства и на русском языке. А для между­народных перевозок (речь про Европу и страны Таможенного Союза) потребуется карта ЕСТР на русском и английском, которая работает только с тахографом, в котором стоит европейский блок криптозащиты.

Каждая из карточек обойдётся в 3–4 тысячи рублей. Изготав­ливаются они примерно за 10–15 дней. Однако их необходимо продлевать каждые 3 года — со справкой о том, что карточка сейчас изготав­ливается или на замене, можно ездить 15 дней. Для первичного оформ­ления карточки не обязательно где-то работать: много­численные компании, занимающиеся выдачей таких карт, попросят у водителя только паспорт, действующие права, СНИЛС и ИНН.

Что будет, если сесть за руль без карточки для тахографа?

С 1 ноября 2019-го за езду с тахографом, но без карточки штраф составит от 3000 до 5000 рублей для водителя, от 7000 до 10 000 рублей — с ответ­ственного лица, с ИП возьмут штраф в размере от 15 000 до 25 000 рублей, а с юридического лица — от 20 000 до 50 000 рублей.

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