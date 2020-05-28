Как получить «грузовые» права и что делать потом
Команда Авто.ру
Ранее мы уже рассказывали о категориях водительских прав для коммерческих автомобилей, включая новые подкатегории. Теперь разберём нюансы обучения и штрафы, а также то, что нужно сделать, чтобы сесть за руль грузового транспорта после получения заветной «корочки».
Для начала напомним, что с 1 апреля 2014 года ГИБДД РФ стала выдавать водителям права нового образца. В них к привычным категориям C, D, CE и DE добавились подкатегории
Есть ли разница в обучении на категории С1/D1 и C/D?
Введение новых подкатегорий на самом процессе обучения в России фактически не отразилось. Если полистать сайты автошкол, то объявлений об отдельных курсах на категории
Законодательно в этом нет нарушения, ведь категории
Российскому водителю такая ситуация на руку, ведь отдельное обучение на
Правда, подкатегории были придуманы в большей степени не для профессиональных водителей, а для любителей потаскать прицеп с большой лодкой или многодетных родителей. Но и им, скорее всего, придётся отучиться по-настоящему: школ, предлагающих курсы по «лёгким» категориям, почти нет.
С какого возраста можно получать категории и какой нужен стаж?
Согласно пункту 21.4 ПДД, учиться на права «грузовых» категорий
Для получения прицепной категории E (BE,
Какие документы потребуются для обучения?
Кроме паспорта и уже имеющихся прав, перед обучением на выбранную категорию необходимо запастись соответствующей медсправкой (с отметками нарколога и психоневролога) о допуске к управлению транспортным средством, с отметками об уже открытых категориях и теми, на которые будет проходить обучение. У крупных автошкол бывают и свои медкомиссии, где можно получить такую справку.
Как проходит обучение?
Ученики проходят курс теории по ПДД с разбором экзаменационных вопросов, слушают лекции об оказании первой помощи при аварии и устройству автомобиля, организации грузовых и пассажирских перевозок. На фоне пандемии коронавируса автошколы активно осваивают онлайн-преподавание теории прямо на дому.
Затем курсантов ждёт обучение (в том числе индивидуальное) вождению на площадке. Кроме разнообразных манёвров в стеснённом пространстве парковок, езды задним ходом и остановок для безопасной посадки или высадки пассажиров, тех, кто учится на «прицепные» категории, обучают ездить с прицепом, а также сцеплять и расцеплять его с тягачом.
При учебной езде в городе инструкторы тренируют проезды всевозможных перекрёстков, повороты и развороты, перестроения, разгоны и торможения.
Чем «грузовая» теория отличается от легковой категории В?
Категории CDE добавляют в учебные материалы ещё примерно 50 специфических экзаменационных билетов. Например, будущим водителям придётся дополнительно заучивать дорожные знаки, на которых обозначены допустимые осевые нагрузки, полные массы и скорость движения, а также габаритные длина, высота и ширина для грузовиков и автобусов.
Также придётся зубрить правила остановки и стоянки грузовиков и автобусов, траектории разворотов и приоритеты движения, запоминать, при каком давлении в пневмотормозах или остатке протектора запрещена эксплуатация, можно ли возить людей в прицепе или ездить без противооткатных упоров и так далее.
Сколько длится обучение и на каких машинах оно проходит?
Сроки обучения изрядно «гуляют» от школы к школе, но в среднем дольше всего приобретают автобусную категорию D – до 2–2,5 месяцев, учитывая уровень ответственности будущего водителя. Курсы на категорию С длятся около 1,5–2 месяцев и около 1–1,5 месяцев — на прицеп.
Учебные автопарки тоже весьма разношёрстные. На категорию С могут учить как на немолодом ГАЗоне-3308 или ГАЗоне Next, так и на двухосных КамАЗах, трёхосных «Уралах» (!) или даже иномарках вроде Isuzu NQR или Hyundai HD. Учебные автобусы чаще всего — это современные ПАЗики, но встречаются и Toyota Coaster, и Hyundai County, и ГАЗели. На прицеп могут вполне учить на газовском «Валдае» или иномарках.
Как проходят экзамены?
В конце обучения — сдача экзамена на теорию и вождение в самой автошколе, после чего курсанты группой направляются для сдачи таких же экзаменов уже в ГИБДД. Если курсант по какой-то причине не попал в ГИБДД с группой, то прийти на экзамен разрешается и самостоятельно, записавшись на него, например, через сайт «Госуслуги». Но тогда можно долго «куковать» в очередях, а вождение сдавать, скорее всего, уже придётся не на той машине, на которой учился в автошколе, а на той, какую предоставят в отделении Госавтоинспекции.
В ГИБДД курсантов сначала ждут экзаменационные билеты из 20 вопросов, на которые дают 20 минут. Допускаются 2 ошибки, за каждую из которых добавляют 5 дополнительных вопросов по данной теме и 5 минут времени. Дальше — сдача вождения на площадке и в городе с инспектором ГИБДД.
Сколько стоит обучение?
В стоимость обучения, как правило, входят и теория, и вождение, и экзамены. Цены зависят от аппетитов конкретной автошколы или региона. К примеру, в Москве средние ценники выглядят так: категория ВЕ — 16–21 тысяча рублей, С — 22–27 тысяч, СЕ — 22–26 тысяч, D — 25–26 тысяч и DE — около 27 000 рублей.
Сколько стоят новые права и на какой срок их выдают?
При получении новой категории старые водительские права заберут и выдадут новые — на 10 лет и с новыми отметками в списке категорий. Госпошлина за водительское удостоверение сейчас составляет 2000 рублей, но при записи и оплате онлайн через портал «Госуслуги» действует скидка — отдать надо будет всего 1400 рублей.
Что будет, если я сяду за руль без нужной категории?
По статье КоАП 12.7 часть 1, такой сценарий равноценен езде вообще без прав. Готовьтесь к штрафу в 5–15 тысяч рублей, задержанию автомобиля и его перемещению на штрафстоянку, пока его не заберёт человек с соответствующей категорией.
Получил права — можно ездить?
Нет. Заветные права с новой категорией сегодня — это только начало вашей новой жизни. Дальше водителю грузовика или автобуса предстоит получить ещё один вид документа — карточку с чипом. Зачем? Для тахографа!
Что ещё за тахограф?!
В России уже с 2013 года действует программа внедрения на коммерческий транспорт тахографов, которые отслеживают скорость машины, пройденный путь, а также соблюдение режима труда водителем — чтобы тот не сидел за рулём больше положенного времени и не рисковал своей и чужими жизнями. Данные с тахографов используются не только для контроля водителя, но и, например, для разбора случаев ДТП.
Начиная со 2 марта 2018 года в России уже нельзя эксплуатировать аналоговые тахографы, которые писали «стенограмму» рейса на бумажные тахошайбы — с ними некоторые водители нередко мухлевали. Вместо них появились цифровые тахографы, которые сохраняют данные на встроенную память — а с ней уже не схитришь.
Нюанс заключается ещё и в том, что законодательство вынуждает оснащать такими тахографами не только грузовики и автобусы юрлиц или ИП, выполняющих коммерческие перевозки.
Например, для небольших автобусов категории М2 (массой до 5 тонн) срок оборудования тахографом зависит не только от того, какой экологический класс имеет автобус, но и от того, кому он принадлежит. Самая большая (до 1 января 2022 года) отсрочка даётся автобусам многодетных родителей, которые используют ТС для перевозки членов семьи.
Для остальных автобусов категории М2 отсрочки на установку тахографа такие: с неопределённым экоклассом — до 1 августа 2020 года, с классом 1, 2 или 3 – до 1 ноября 2020 года, с классом 4 или выше – до 1 февраля 2021 года. Если же максимальная масса автобуса больше 5 тонн (категория машин М3), то срок оборудования тахографом истёк 1 мая 2020 года, в том числе и для многодетных семей.
Для грузовиков полной массой 3,5–12 тонн (категория N2) с неопределённым экологическим классом отсрочка продлится до 1 декабря 2020 года, с классом 1, 2 или 3 — до 1 марта 2021 года, с классом 4 и выше — до 1 июня 2021 года. На грузовики тяжелее 12 тонн (категория N3) без экокласса тахографы надо было установить ещё 1 марта 2020 года, для класса 1, 2 или 3 срок заканчивается 1 июня, а для траков экокласса 4 и выше отсрочка действует до 1 сентября 2020 года.
За отсутствие тахографа в отношении физических лиц предусмотрены штрафы в размере 3000–5000 рублей, которые могут быть наложены с 1 ноября 2019 года.
Впрочем, есть список грузовиков и автобусов, на которые тахограф разрешено не ставить. Это, например, автомобили старше 30 лет, не предназначенные для коммерческих перевозок, специализированная строительная и коммунальная техника (кроме самосвалов), машины силовых служб, скорых и пожарных, автодома, броневики, передвижные лаборатории, мастерские и телевизионные студии, а также грузовики категории С, используемые сельхозпроизводителями для внутрихозяйственных перевозок в пределах границ муниципального района, на территории которого зарегистрирован автомобиль, а также граничащих с ним муниципальных районов.
Однако неважно, собираетесь ли вы устраиваться наёмным водителем (при приёме на работу вас об этой карточке обязательно спросят) или решили завести грузовик для строительства дачи — позаботиться о получении специальной водительской карточки с чипом, на который записаны личные данные шофера, лучше сразу.
Как получить карточку для тахографа и сколько она стоит?
Существует два варианта карточек для тахографа. Согласно приказу Минтранса за № 273 от 21 августа 2013 года, для езды по территории России используется исключительно карта СКЗИ (средство криптографической защиты информации) российского производства и на русском языке. А для международных перевозок (речь про Европу и страны Таможенного Союза) потребуется карта ЕСТР на русском и английском, которая работает только с тахографом, в котором стоит европейский блок криптозащиты.
Каждая из карточек обойдётся в 3–4 тысячи рублей. Изготавливаются они примерно за 10–15 дней. Однако их необходимо продлевать каждые 3 года — со справкой о том, что карточка сейчас изготавливается или на замене, можно ездить 15 дней. Для первичного оформления карточки не обязательно где-то работать: многочисленные компании, занимающиеся выдачей таких карт, попросят у водителя только паспорт, действующие права, СНИЛС и ИНН.
Что будет, если сесть за руль без карточки для тахографа?
С 1 ноября 2019-го за езду с тахографом, но без карточки штраф составит от 3000 до 5000 рублей для водителя, от 7000 до 10 000 рублей — с ответственного лица, с ИП возьмут штраф в размере от 15 000 до 25 000 рублей, а с юридического лица — от 20 000 до 50 000 рублей.