Как получить «грузовые» права и что делать потом

Что ещё за тахограф?!

В России уже с 2013 года действует программа внедрения на коммер­ческий транспорт тахографов, которые отслежи­вают скорость машины, пройденный путь, а также соблюдение режима труда водителем — чтобы тот не сидел за рулём больше положенного времени и не рисковал своей и чужими жизнями. Данные с тахографов используются не только для контроля водителя, но и, например, для разбора случаев ДТП.

Начиная со 2 марта 2018 года в России уже нельзя эксплуати­ровать аналоговые тахографы, которые писали «стено­грамму» рейса на бумажные тахошайбы — с ними некоторые водители нередко мухлевали. Вместо них появились цифровые тахографы, которые сохраняют данные на встроенную память — а с ней уже не схитришь.

Нюанс заключается ещё и в том, что законодатель­ство вынуждает оснащать такими тахографами не только грузо­вики и автобусы юрлиц или ИП, выполняющих коммерческие перевозки. С 1 ноября 2019 года внесены изменения в Федеральный закон «О безо­пас­ности дорожного движения», которые требуют ставить тахограф и на авто­мобили категорий С и D (независимо от полных масс и коли­чества мест), принад­лежащие физическим лицам. Даже если машина используется для личных нужд. Впрочем, «физикам» дали отсрочку на установку этих устройств, которая зависит от категории, массы машины и её экологи­ческого стандарта.

Например, для небольших автобусов категории М2 (массой до 5 тонн) срок оборудо­вания тахографом зависит не только от того, какой экологи­ческий класс имеет автобус, но и от того, кому он принад­лежит. Самая большая (до 1 января 2022 года) отсрочка даётся автобусам многодетных родителей, которые используют ТС для перевозки членов семьи.

Для остальных автобусов категории М2 отсрочки на установку тахографа такие: с неопреде­лённым экоклассом — до 1 августа 2020 года, с классом 1, 2 или 3 – до 1 ноября 2020 года, с классом 4 или выше – до 1 февраля 2021 года. Если же максимальная масса автобуса больше 5 тонн (категория машин М3), то срок оборудо­вания тахографом истёк 1 мая 2020 года, в том числе и для многодетных семей.

Для грузовиков полной массой 3,5–12 тонн (категория N2) с неопреде­лённым экологи­ческим классом отсрочка продлится до 1 декабря 2020 года, с классом 1, 2 или 3 — до 1 марта 2021 года, с классом 4 и выше — до 1 июня 2021 года. На грузовики тяжелее 12 тонн (категория N3) без экокласса тахографы надо было установить ещё 1 марта 2020 года, для класса 1, 2 или 3 срок заканчи­вается 1 июня, а для траков экокласса 4 и выше отсрочка действует до 1 сентября 2020 года.

За отсутствие тахографа в отношении физических лиц преду­смотрены штрафы в размере 3000–5000 рублей, которые могут быть наложены с 1 ноября 2019 года.

Впрочем, есть список грузовиков и автобусов, на которые тахограф разрешено не ставить. Это, например, автомобили старше 30 лет, не предназна­ченные для коммер­ческих перевозок, специали­зированная строительная и коммунальная техника (кроме самосвалов), машины силовых служб, скорых и пожарных, автодома, броневики, пере­движные лабора­тории, мастерские и телевизи­онные студии, а также грузовики категории С, используемые сельхоз­производи­телями для внутри­хозяй­ственных перевозок в пределах границ муници­пального района, на территории которого зареги­стрирован автомобиль, а также граничащих с ним муници­пальных районов.

Однако неважно, собираетесь ли вы устраиваться наёмным водителем (при приёме на работу вас об этой карточке обяза­тельно спросят) или решили завести грузовик для строитель­ства дачи — позаботиться о получении специ­альной водительской карточки с чипом, на который записаны личные данные шофера, лучше сразу.