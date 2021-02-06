Что делать, если машину сковал ледяной дождь

Шаг первый: отпираем двери автомобиля, чтобы завести его

Когда кузов покрыт ледяной глазурью толщиной более 3–5 мм, двери вряд ли откроются привычным способом. Скорее всего, даже ручка не сдвинется с места. Или может остаться у вас в руках, если применить к ней силу.

Поэтому ничего не дёргаем, не ковыряем лёд, не пинаем двери и вообще не паникуем. Для начала просто обходим автомобиль и внимательно осматриваем каждую дверь. Скорее всего, на какой-то из них льда будет меньше или не будет вовсе. Через эту лазейку и проникаем в машину, чтобы завести её на прогрев, а затем разблоки­ровать двери изнутри. У владель­цев универсалов и внедорож­ников шансов намного больше – они могут попасть в автомобиль и через багажную дверь, которая обычно скон­струиро­вана так, что «мёртвого» сплошного обледе­нения дверного проема не случается.

Если ни одна из дверей не поддаётся, следует с умеренной силой постучать ребром ладони по уплотните­лям в районе стоек и верхней части остекления, чтобы на корке льда появились трещины, а нужный «раскол» по дверным щелям создать скребком. Кстати, начинайте эту операцию снизу. Наверняка льда там будет меньше, и скребок не придётся вбивать как клин.

Когда лёд в дверных щелях встал так, что не поддаётся скребку, наливаем тёплой омывающей жидкости в бутылку-брызгалку и тонкой струей плавим лед по периметру дверного проёма.

Рано или поздно дверь разблоки­руется. Но не открывайте её сразу настежь, чтобы не помять. Сначала стоит убедиться, что осколки льда не заблоки­ровали щель со стороны дверных петель. В любом случае открывать дверь надо осторожно и осмотрительно.