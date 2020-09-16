Катафалк для апокалипсиса выставили на продажу вместе с гробом

Помимо установки кузова катафалка на шасси пикапа, авто­мобиль подвергли стили­стическим доработкам. Так, на откидной задней двери красуется хромиро­ванный череп, ещё несколько изображений черепов находятся в салоне, вместо переднего номерного знака – буквы RIP (rest in peace, в переводе – покойся с миром), а в багажнике даже оставили деревянный гроб.