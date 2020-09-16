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Катафалк для апокалипсиса выставили на продажу вместе с гробом

Новости

Борис Закиров

Американский дилер Streetside Classics выставил на продажу необычный катафалк Cadillac Brougham Hearse, который скрестили с пикапом Chevrolet K10. За автомобиль просят 20 тысяч долларов (около 1,5 миллиона рублей).

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  • Помимо установки кузова катафалка на шасси пикапа, авто­мобиль подвергли стили­стическим доработкам. Так, на откидной задней двери красуется хромиро­ванный череп, ещё несколько изображений черепов находятся в салоне, вместо переднего номерного знака – буквы RIP (rest in peace, в переводе – покойся с миром), а в багажнике даже оставили деревянный гроб.

  • Интерьер отличается кожаными передними сиденьями и отделкой под дерево. В оснащение входят электриче­ские стекло­подъёмники и замки, круиз-контроль, кондици­онер, камера заднего вида и мульти­медийная система с Bluetooth и сенсорным экраном.

  • От пикапа Chevrolet катафалку достались независимая передняя подвеска, 5,7-литровый V8, четырёх­ступен­чатый автомат, заднеприводная трансмиссия и 17-дюймовые колёсные диски с грязевыми покрышками.

  • Пробег автомобиля составляет 66,9 тысячи миль (около 107 тысяч километров).

Купили бы такую «адскую колесницу»?

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