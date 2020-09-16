Катафалк для апокалипсиса выставили на продажу вместе с гробом
Борис Закиров
Американский дилер Streetside Classics выставил на продажу необычный катафалк Cadillac Brougham Hearse, который скрестили с пикапом Chevrolet K10. За автомобиль просят 20 тысяч долларов (около 1,5 миллиона рублей).
Помимо установки кузова катафалка на шасси пикапа, автомобиль подвергли стилистическим доработкам. Так, на откидной задней двери красуется хромированный череп, ещё несколько изображений черепов находятся в салоне, вместо переднего номерного знака – буквы RIP (rest in peace, в переводе – покойся с миром), а в багажнике даже оставили деревянный гроб.
Интерьер отличается кожаными передними сиденьями и отделкой под дерево. В оснащение входят электрические стеклоподъёмники и замки, круиз-контроль, кондиционер, камера заднего вида и мультимедийная система с Bluetooth и сенсорным экраном.
От пикапа Chevrolet катафалку достались независимая передняя подвеска, 5,7-литровый V8, четырёхступенчатый автомат, заднеприводная трансмиссия и 17-дюймовые колёсные диски с грязевыми покрышками.
Пробег автомобиля составляет 66,9 тысячи миль (около 107 тысяч километров).