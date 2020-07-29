Дрифт всему вопреки: 10 необычных машин, которые очень круто едут боком

Своим проектом парень по имени Алек хотел доказать, что построить эффектный и интересный дрифт-кар можно и без сумасшедших бюджетов, которые закладыва­ются в Супры, М3 и другие автомобили, доминирующие в этой дисциплине.

Hardbody был приобретён ещё отцом Алека. Позднее машина ушла к другу семьи, но в 16 лет Алек выкупил её обратно: нужно было на чём-то возить кроссовые мотоциклы. И вот в один прекрасный день Алек вместе с другом решили, что будет прикольно поставить в немолодой пикап двигатель V8. И понеслось…

Помимо блока GM LS2 с инжекторами от LS7 и распредвалами LS9 пикап получил ЭБУ от KLtunes, кастомную выпускную систему, задний мост Dana 44, вынесенные в грузовой отсек радиаторы, рулевую рейку от Subaru... И это далеко не весь список переделок. Вишенкой на торте стала красная свето­диодная подсветка, которая делает дрифт-пикап ещё эффектнее.

Пока что Алек выступает в младших дрифт-сериях США, но не теряет надежду когда-то потягаться с мэтрами американской дрифт-тусовки.