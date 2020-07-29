Дрифт всему вопреки: 10 необычных машин, которые очень круто едут боком
Алексей Олефиренко
Если не вдаваться в детали, то чемпионаты по дрифту предельно либеральны в отношении регламента: есть задний привод и достаточно мощности, чтобы пустить машину в занос? Поздравляем, парень, ты в деле. А там — креативничай сколько влезет. И некоторые дрифтеры действительно дают волю фантазии.
Nissan Hardbody
Своим проектом парень по имени Алек хотел доказать, что построить эффектный и интересный дрифт-кар можно и без сумасшедших бюджетов, которые закладываются в Супры, М3 и другие автомобили, доминирующие в этой дисциплине.
Hardbody был приобретён ещё отцом Алека. Позднее машина ушла к другу семьи, но в 16 лет Алек выкупил её обратно: нужно было на
Помимо блока GM LS2 с инжекторами от LS7 и распредвалами LS9 пикап получил ЭБУ от KLtunes, кастомную выпускную систему, задний мост Dana 44, вынесенные в грузовой отсек радиаторы, рулевую рейку от Subaru... И это далеко не весь список переделок. Вишенкой на торте стала красная светодиодная подсветка, которая делает дрифт-пикап ещё эффектнее.
Пока что Алек выступает в младших дрифт-сериях США, но не теряет надежду когда-то потягаться с мэтрами американской дрифт-тусовки.
Volkswagen Passat
У пилотов дрифт-команды Rockstar Energy, выступающей в американской Formula Drift, всегда были странные автомобили. Фредрик Аасбо, например, сначала дрифтил на глубоко модифицированном Scion tC (который изначально был переднеприводным), а позже — на хэтчбеке Toyota Corolla (не AE86, а самом новом — тоже переднеприводном). Но машина ведущего Top Gear, каскадёра и просто классного парн… то есть профессионального дрифтера Таннера Фауста (интервью с ним можно почитать и посмотреть вот здесь), как нам кажется, была ещё более странной.
Ведь речь идёт о заднеприводном Volkswagen Passat! Поскольку у Фауста контракт с компанией Volkswagen, то и в чемпионате по дрифту он выступал на автомобиле этой марки. Для того, чтобы Passat лихо чесал боком, пришлось полностью перетряхнуть его начинку: под капотом поселился 7,4-литровый двигатель V8 LSX с системой впрыска закиси азота, развивающий около 900 лошадиных сил, сразу за ним – четырёхступенчатая коробка передач
На этапах Formula Drift Фаусту за рулём Пассата победить не удалось, но это не отменяет того факта, что седан в заносе выглядит просто великолепно.
Saab 9-3 SportCombi
Казалось бы, у шведов есть идеальная основа для дрифта — заднеприводные купе, седаны и универсалы Volvo
В процессе подготовки к автоспорту Саабу полностью выпотрошили салон, вварили туда каркас безопасности, а также поставили пару спортивных сидений, гоночный руль и минималистичную панель приборов. Силовой агрегат был заменён на вольвовский пятицилиндровый турбомотор B524t5 с турбиной Garrett GTX, который развивает 550 лошадиных сил. Коробку передач позаимствовали у BMW, передние тормоза — у Porsche, задние — у Volvo. А карданный вал был создан под заказ.
В итоге получился один из самых необычных автомобилей шведского чемпионата по дрифтингу. В 2016 году машину продавали за 245 000 крон, что эквивалентно 25 тысячам долларов. Для уникального проекта — считай бесплатно.
Dodge Charger
Сейчас все фанаты масл-каров испытают боль. Потому что этот проект ещё более богохульный, нежели Ford Mustang с RB26DETT из третьего «Форсажа».
Французский дрифтер Александре Клодин хотел ворваться в дрифт-тусовку на чём-то необычном. И не придумал ничего лучше, как построить корч на базе Dodge Charger 1968 года. То есть 5,3-метрового рамного купе, чья масса приближается к двум тоннам.
Старый карбюраторный V8 уступил место баварскому V8 S62B50, позаимствованному у BMW M5 E39. Для нового мотора пришлось заменить подрамник, и тут как нельзя лучше пришлась деталь... от Porsche Cayenne. Выхлопные трубы от двигателя вывели под лобовое стекло без каких-либо глушителей, так что орёт V8 будь здоров.
Над эстетикой машины тоже немного поработали, установив «лавочку» в стиле Dodge Charger Daytona. Вид имеет, как говорится.
Jaguar E-Type
Ещё один классический автомобиль, который стал жертвой любви дрифтеров к эпатажу. А ведь речь идёт о машине, которая в заводском исполнении и хорошем состоянии тянет на сотни тысяч евро!
Авторами проекта «Пурист» (смешно, да) стали братья Ник и Чарли Севарды.
Однако, когда они обнаружили, что от кузова Ягуара осталось не так уж много, всё-таки решили действовать. Так на свет появился один из самых необычных дрифт-корчей, который стилизован под гоночный Jaguar
Lamborghini Murcielago
Задне- и среднемоторные автомобили среди дрифтеров не в почёте: тяжёлую корму труднее контролировать в заносе, труднее осаживать, дороже и геморройнее обслуживать.... Однако эти обстоятельства не остановили известного в России японца Дайго Сайто. Человек захотел дрифтовую Ламбу — он её получил.
Проект был создан на базе шоукара Liberty Walk. Суперкару добавили массивное антикрыло, облегчили салон, усилили тормозную систему, заменили пневматическую подвеску, установленную Liberty Walk, на койловеры Ikeya Formula и, конечно же, слегка доработали двигатель. Благодаря дроссельным заслонкам от Nissan
Дрифтовый Lamborghini Сайто использует в основном для промороликов. Для боевых дуэлей у него есть Супры, Марки и другая, более подходящая для борьбы за «тумбу» техника.
Suzuki Jimny
Малыш Jimny известен своими талантами на бездорожье, но для дрифта рамный короткобазный внедорожник слабо подходит. Тем не менее, японская фирма Kinokuni всё же решила рискнуть…
И построила инфернальное нечто, которое напоминает Suzuki Jimny. На самом деле от Jimny здесь только кузов, а сразу под ним располагается самодельный трубчатый каркас, к которому крепится подвеска от Nissan Silvia и форсированный четырёхцилиндровый двигатель от неё же (SR20DET), который развивает около 700 сил. То есть фактически это короткобазная Сильвия с очень необычной внешностью.
Ford Transit
На базе Транзита построено немало спорткаров: есть линейка Supervan, Transit на базе Jaguar XJ220, несколько дрэгстеров, раллийные модификации. Стоит ли удивляться, что существует и дрифтовая версия?
Сумасшедший вэн был создан в 2010 году, чтобы предоставлять услуги дрифт-такси. Изначально тюнеры планировали оснастить четырёхместный дрифт-кар двигателем Cosworth, но тот оказался недостаточно мощным для фургона. Поэтому пришлось использовать классику дрифта — пятилитровый V8 S62B50 от BMW M5. И, ко всеобщему удивлению, это сработало: Транзит стал отличным дрифт-мобилем!
Правда, из-за высокой температуры у машины периодически отказывают передние тормоза, но не беда: есть же задние! Кстати, в прошлом году австралийцы построили дрифтовый минивэн на базе Hyundai
Lada Vesta
Продукция АвтоВАЗа в дрифте — гость нередкий: почти все отечественные зимние соревнования по дрифту проходят на «классике», да и в летнем сезоне встречаются любители наследников Fiat 124. Одна «Жига-Царь» Фёдора Воробьёва чего стоит! А недавно к плеяде «классики» присоединилась Веста.
Да, это заднеприводная Lada Vesta с двигателем 2JZ-GTE под капотом. Постройка автомобиля началась в сентябре 2017 года, а уже в 2019 году супер-Веста от Club Turbo прошла боевое крещение. Причём первым в соревновательном режиме её испытал не кто-нибудь, а сам Дайго Сайто! Тот самый, с дрифтовой Ламбой. Увы, к тому времени Vesta ещё не была полностью настроена, поэтому не позволила выйти японцу в
Чуть позже Весту протестировал и Аркадий Цареградцев. Надо полагать, что настоящий звёздный час у этой машины ещё впереди.
Бонус: BMW X3 M
В данном случае речь идёт не о полноценном дрифтовом корче, а о машине, которая открыла в себе дрифтовые способности.
Силами американской компании Mission Performance спортивный кроссовер BMW X3 M научился временно отключать переднюю ось, поэтому теперь Х3 может и бёрнаут исполнять, и в заносе уверенно держаться.
Для того, чтобы Х3 М уверенно пёр боком, американцам даже не пришлось вмешиваться в двигатель. Уже в базе кроссовер располагает 480 силами мощности (в версии Competition — 510 л.с.) и 600 Н·м крутящего момента — этого более чем достаточно для дымной вечеринки.