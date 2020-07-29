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Дрифт всему вопреки: 10 необычных машин, которые очень круто едут боком

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Алексей Олефиренко

Если не вдаваться в детали, то чемпионаты по дрифту предельно либеральны в отношении регламента: есть задний привод и достаточно мощности, чтобы пустить машину в занос? Поздравляем, парень, ты в деле. А там — креатив­ничай сколько влезет. И некоторые дрифтеры действительно дают волю фантазии.

Nissan Hardbody

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Своим проектом парень по имени Алек хотел доказать, что построить эффектный и интересный дрифт-кар можно и без сумасшедших бюджетов, которые закладыва­ются в Супры, М3 и другие автомобили, доминирующие в этой дисциплине.

Hardbody был приобретён ещё отцом Алека. Позднее машина ушла к другу семьи, но в 16 лет Алек выкупил её обратно: нужно было на чём-то возить кроссовые мотоциклы. И вот в один прекрасный день Алек вместе с другом решили, что будет прикольно поставить в немолодой пикап двигатель V8. И понеслось…

Помимо блока GM LS2 с инжекторами от LS7 и распредвалами LS9 пикап получил ЭБУ от KLtunes, кастомную выпускную систему, задний мост Dana 44, вынесенные в грузовой отсек радиаторы, рулевую рейку от Subaru... И это далеко не весь список переделок. Вишенкой на торте стала красная свето­диодная подсветка, которая делает дрифт-пикап ещё эффектнее.

Пока что Алек выступает в младших дрифт-сериях США, но не теряет надежду когда-то потягаться с мэтрами американской дрифт-тусовки.

Volkswagen Passat

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У пилотов дрифт-команды Rockstar Energy, выступающей в американской Formula Drift, всегда были странные автомобили. Фредрик Аасбо, например, сначала дрифтил на глубоко модифи­цированном Scion tC (который изначально был передне­приводным), а позже — на хэтчбеке Toyota Corolla (не AE86, а самом новом — тоже передне­приводном). Но машина ведущего Top Gear, каскадёра и просто классного парн… то есть професси­онального дрифтера Таннера Фауста (интервью с ним можно почитать и посмотреть вот здесь), как нам кажется, была ещё более странной.

Ведь речь идёт о заднеприводном Volkswagen Passat! Поскольку у Фауста контракт с компанией Volkswagen, то и в чемпионате по дрифту он выступал на авто­мобиле этой марки. Для того, чтобы Passat лихо чесал боком, пришлось полностью перетряхнуть его начинку: под капотом поселился 7,4-литровый двигатель V8 LSX с системой впрыска закиси азота, развива­ющий около 900 лошадиных сил, сразу за ним – четырёх­ступенчатая коробка передач G-Force GSR от болида NASCAR, способная пере­варивать ломовой крутящий момент. Ну а дальше — толстенный карданный вал от The Driveshaft Shop. Подвеска по кругу кастомная, с использо­ванием койловеров RS-R.

На этапах Formula Drift Фаусту за рулём Пассата победить не удалось, но это не отменяет того факта, что седан в заносе выглядит просто великолепно.

Saab 9-3 SportCombi

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Казалось бы, у шведов есть идеальная основа для дрифта — задне­приводные купе, седаны и универсалы Volvo 70-х и 80-х годов, знаменитые и неубиваемые «чемоданы». Но Йохану Лундгрену хотелось чего-то особенного, поэтому в качестве базы он использовал универсал Saab 9-3 SportCombi. Который бывал либо передне-, либо полноприводным.

В процессе подготовки к автоспорту Саабу полностью выпотрошили салон, вварили туда каркас безопас­ности, а также поставили пару спортивных сидений, гоночный руль и минима­листичную панель приборов. Силовой агрегат был заменён на вольвовский пяти­цилиндровый турбомотор B524t5 с турбиной Garrett GTX, который развивает 550 лошадиных сил. Коробку передач позаим­ствовали у BMW, передние тормоза — у Porsche, задние — у Volvo. А карданный вал был создан под заказ.

В итоге получился один из самых необычных автомобилей шведского чемпионата по дрифтингу. В 2016 году машину продавали за 245 000 крон, что экви­валентно 25 тысячам долларов. Для уникального проекта — считай бесплатно.

Dodge Charger

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Сейчас все фанаты масл-каров испытают боль. Потому что этот проект ещё более богохульный, нежели Ford Mustang с RB26DETT из третьего «Форсажа».

Французский дрифтер Александре Клодин хотел ворваться в дрифт-тусовку на чём-то необычном. И не придумал ничего лучше, как построить корч на базе Dodge Charger 1968 года. То есть 5,3-метрового рамного купе, чья масса приближается к двум тоннам.

Старый карбюраторный V8 уступил место баварскому V8 S62B50, позаим­ствованному у BMW M5 E39. Для нового мотора пришлось заменить подрамник, и тут как нельзя лучше пришлась деталь... от Porsche Cayenne. Выхлопные трубы от двигателя вывели под лобовое стекло без каких-либо глушителей, так что орёт V8 будь здоров.

Над эстетикой машины тоже немного поработали, установив «лавочку» в стиле Dodge Charger Daytona. Вид имеет, как говорится.

Jaguar E-Type

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Ещё один классический автомобиль, который стал жертвой любви дрифтеров к эпатажу. А ведь речь идёт о машине, которая в заводском исполнении и хорошем состоянии тянет на сотни тысяч евро!

Авторами проекта «Пурист» (смешно, да) стали братья Ник и Чарли Севарды. Как-то раз у Ника в распоряжении оказался тойотовский мотор 1JZ, и он не знал, куда его пристроить. Хотелось построить дрифтовый корч, но шасси не было. Зато на заднем дворе, в сарае, стоял старый дедов Jaguar E-Type. Но братья долго не решались порочить классику.

Однако, когда они обнаружили, что от кузова Ягуара осталось не так уж много, всё-таки решили действовать. Так на свет появился один из самых необычных дрифт-корчей, который стилизован под гоночный Jaguar E-Type Lightweight. Помимо японского мотора, который оснащён турбиной GReddy T67, может работать на метаноле и развивает более 480 сил, Purist укомп­лектован тормозами от BMW M5 E60, ручником Compbrake, а также уникальной передней подвеской и самодельным каркасом безопас­ности. На Конкурсы Элегант­ности такой Ягуар точно не пустят, но авторов проекта это нисколько не печалит.

Lamborghini Murcielago

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Задне- и среднемоторные автомобили среди дрифтеров не в почёте: тяжёлую корму труднее контроли­ровать в заносе, труднее осаживать, дороже и геморройнее обслуживать.... Однако эти обстоятель­ства не остановили известного в России японца Дайго Сайто. Человек захотел дрифтовую Ламбу — он её получил.

Проект был создан на базе шоукара Liberty Walk. Суперкару добавили массивное антикрыло, облегчили салон, усилили тормозную систему, заменили пневмати­ческую подвеску, установ­ленную Liberty Walk, на койловеры Ikeya Formula и, конечно же, слегка доработали двигатель. Благодаря дроссельным заслонкам от Nissan GT-R, фильтрам нулевого сопротив­ления HKS Super Power Flow, двум ЭБУ HKS F-CON V Pro Ver 4.0 и кастомной выпускной системе Kakimoto Racing мощность 6,2-литрового атмо­сферного V12 выросла до 650 сил.

Дрифтовый Lamborghini Сайто использует в основном для промо­роликов. Для боевых дуэлей у него есть Супры, Марки и другая, более подходящая для борьбы за «тумбу» техника.

Suzuki Jimny

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Малыш Jimny известен своими талантами на бездорожье, но для дрифта рамный коротко­базный внедорожник слабо подходит. Тем не менее, японская фирма Kinokuni всё же решила рискнуть…

И построила инфернальное нечто, которое напоминает Suzuki Jimny. На самом деле от Jimny здесь только кузов, а сразу под ним распола­гается самодельный трубчатый каркас, к которому крепится подвеска от Nissan Silvia и форсиро­ванный четырёх­цилиндровый двигатель от неё же (SR20DET), который развивает около 700 сил. То есть фактически это коротко­базная Сильвия с очень необычной внешностью.

Ford Transit

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На базе Транзита построено немало спорткаров: есть линейка Supervan, Transit на базе Jaguar XJ220, несколько дрэгстеров, раллийные моди­фикации. Стоит ли удивляться, что суще­ствует и дрифтовая версия?

Сумасшедший вэн был создан в 2010 году, чтобы предо­ставлять услуги дрифт-такси. Изначально тюнеры планиро­вали оснастить четырёх­местный дрифт-кар двигателем Cosworth, но тот оказался недо­статочно мощным для фургона. Поэтому пришлось использовать классику дрифта — пятилитровый V8 S62B50 от BMW M5. И, ко всеобщему удивлению, это сработало: Транзит стал отличным дрифт-мобилем!

Правда, из-за высокой температуры у машины периоди­чески отказывают передние тормоза, но не беда: есть же задние! Кстати, в прошлом году австралийцы построили дрифтовый минивэн на базе Hyundai H-1.

Lada Vesta

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Продукция АвтоВАЗа в дрифте — гость нередкий: почти все отече­ственные зимние соревно­вания по дрифту проходят на «классике», да и в летнем сезоне встречаются любители наследников Fiat 124. Одна «Жига-Царь» Фёдора Воробьёва чего стоит! А недавно к плеяде «классики» присоеди­нилась Веста.

Да, это заднеприводная Lada Vesta с двигателем 2JZ-GTE под капотом. Постройка авто­мобиля началась в сентябре 2017 года, а уже в 2019 году супер-Веста от Club Turbo прошла боевое крещение. Причём первым в соревно­вательном режиме её испытал не кто-нибудь, а сам Дайго Сайто! Тот самый, с дрифтовой Ламбой. Увы, к тому времени Vesta ещё не была полностью настроена, поэтому не позволила выйти японцу в «топ-8».

Чуть позже Весту протестировал и Аркадий Царе­градцев. Надо полагать, что настоящий звёздный час у этой машины ещё впереди.

Бонус: BMW X3 M

В данном случае речь идёт не о полноценном дрифтовом корче, а о машине, которая открыла в себе дрифтовые способности.

Силами американской компании Mission Performance спортивный кроссовер BMW X3 M научился временно отключать переднюю ось, поэтому теперь Х3 может и бёрнаут исполнять, и в заносе уверенно держаться.

Для того, чтобы Х3 М уверенно пёр боком, американцам даже не пришлось вмеши­ваться в двигатель. Уже в базе кроссовер располагает 480 силами мощности (в версии Competition — 510 л.с.) и 600 Н·м крутящего момента — этого более чем достаточно для дымной вечеринки.

За какими чемпионатами по дрифту следите?

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