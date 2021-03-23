Тюнинг Toyota Camry, от которого может случиться недомогание: 7 примеров
Константин Новацкий
За что в России любят Toyota Camry? И вообще, важно ли это, если любовь крепка и страстна. Правда, некоторым владельцам не хватает надёжности, ликвидности и просторного салона среди списка достоинств седана, и тогда в дело идёт тюнинг, градус которого нередко становится запредельным. Собрали семь примеров и небольшой бонус.
#1. Camry в стиле «супермегаспорт»
К счастью, это фото сделано не в России, а буквально на другом конце земного шара — в американском Техасе. Как мы видим, жители второго по величине штата США тоже ценят Camry, а особо влюблённые вкладывают в стайлинг любимого седана всю душу, сердце и фантазию.
Судя по шильдику SE, техасский тюнинг-кар не слишком проворен: под капотом таких Camry стоит 2,5-литровая атмосферная «четвёрка» мощностью 205 «лошадей», а в качестве по-настоящему крутых опций для неё предлагаются полный привод, 19-дюймовые колёса TRD и чёрные эмблемы Toyota. Но владельцу штатные доработки показались скучными.
Результат его гаражных усилий можно лицезреть на фото. Помимо очков крутости, доработки принесли машине пару десятков лишних кило. Веса добавили лишние глушители, дефлекторы, фальшрешётки на окнах и обильная хромированная «облепиха» по всему кузову. На украшенной заводским спойлером крышке багажника заметны крепления для антикрыла — но оно либо отвалилось по дороге, либо ещё ждёт звёздного часа в гараже.
#2. Camry с Lambo-дверями
Приём, который уже лет десять как потерял актуальность для вазовских Приор, удивительным образом продолжает пользоваться спросом у владельцев японских седанов. Поскольку удивить публику тонировкой, плёнкой и дисками уже невозможно, владельцы Camry хватаются за дверные петли.
Но дальше тюнерские пути расходятся. Кто-то ограничивается лишь передними створками, заставляя их взмывать вверх на манер 15-летних Lamborghini, а кто-то доводит ситуацию до абсурда и создаёт нечто в стиле suicde-Lambo-doors — фриковатый гибрид распашных и подъёмных дверей. И это — на Toyota Camry! Стоило ли владельцу этого седана поколения XV30 уходить в гаражное затворничество с болгаркой и сваркой — решать вам. А мы лишь добавим: под капотом остались заводские 2,4 литра, развивавшие 167 «лошадей». Спорт, да не торт...
#3. Camry-рэтрод
Больше дичи? Тогда снова обратимся к американской тюнинг-практике, в которой довольно скучный японский седан может считаться добротной заготовкой для крутого стиля рэтлук. Торжество кузовной ржавчины, нарочито грубый стайлинг и следы сварки — всё это мы привыкли видеть на послевоенных «Фольксвагенах» и античных «Фордах»
Старательно заржавленный кузов — даже не главное достоинство проекта из Индианы. Автомобилю модифицировали подвеску, расширив колею, а выпирающие из арок колёса Aero Racing закрыли веером из номерных табличек, собранных со всей Северной Америки. Почти все стёкла удалены, а в крыше из соображений стиля и (возможно) экономии массы образовался гигантский вырез.
Доработав машину и засветившись на паре тюнинг-мероприятий, владелец продал Камри через Facebook. Правда, вместо планируемых трёх с половиной тысяч баксов (около 260 000 ₽) удалось выручить чуть больше двух.
#4. Camry с лицом «сестры»
Степенный седан с лицом шустрого спорткупе — слишком странно, чтобы быть правдой? Понимаем, но это — Япония, в которой регулярно смешивают несмешиваемое. А чтобы убедиться в реальности творения студентов техноколлежда NATS, стоит познакомиться с другими автомобильными созданиями этих чудиков. На их счету (и совести) — пикап-лоурайдер и «карманный» бигфут из Suzuki Jimny, миниатюрный оммаж на Nissan
Создание шоу-стоппера на базе Camry шло проверенным путём. Седан избавили от родных кузовных элементов и одарили панелями в стиле «зажигалки» GT86. Правда, чтобы «натянуть» одно на другое, пришлось поиграть с масштабом и заузить переднюю и заднюю части кузова. В дополнение к этому японцы подшутили над публикой токийского автошоу и назвали проект LS86, а на заднем стекле прилепили наклейку Corolla.
#5. Camry-Lexus
А от этого сочетания лица и тела засосёт под ложечкой у всех, кто любит Lexus, но не готов доплачивать за полноценный премиум. И в отличие от далёкого и недоступного тюнинг-кара от японских студентов, Камри-Лексус существует в наших краях. Взгляните!
Все атрибуты стиля на месте: фирменная решётка-веретено аккуратно вписана в образ, а стандартная оптика Toyota не создаёт ни капли диссонанса. То же самое и сзади, где нашли друг друга стиль Лексуса и формы Тойоты. В качестве визуального клея выступают LED-фонари с характерным для седана LS рисунком и чёрный диффузор с четырьмя выхлопными оконечниками. Словом, если и браться за тюнинг народного японского седана — то только за такой. Согласны? Или всё же нет?
#6. Camry в стиле BMW
Если вы не знакомы с открытой вариацией Camry под именем Solara, то данный момент едва ли удачный для начала знакомства. Дело в том, что перед нами — «почти» BMW M5, и именно этот тезис владелец из американского штата Кентукки активно использовал для продажи машины.
Загримированный под «эмку» в кузове E60 кабриолет всплыл на маркетплейсе Facebook летом прошлого года. Модифицированный экстерьер и родная японская начинка изначально оценивались в 7500 долларов (556 000 рублей), однако вскоре планка опустилась до отметки в 1,2 тысячи баксов, на которой и свершилась яркая для городка Винчестер и позорная для тюнера-энтузиаста сделка. Оценивая вложенные в Тойоту труды, он отмечал, что доработки внешности и механизм складной крыши вытянули из кармана почти 6000 долларов. Досадно.
Впрочем, выдающиеся скульпторы частенько работали себе в убыток...
#7. Camry-Бэтмобиль
Если кабриолет в стиле баварской «эмки» не сыграл хард-рок на струнах вашей души, быть может, это получится у Camry, стилизованной под машину Бэтмена. Седан был пойман в США, где, ему, судя по всему, было дозволено ездить по общественным дорогам — об этом говорят номерные таблички. Ну а как бороться со злом, если к его логову нельзя подъехать?
Если мысленно убрать всю супергеройскую мишуру, включая бутафорские пулемёты и сопла реактивных двигателей, мы разглядим вполне обычную четырёхдверку поколения XV20 конца девяностых. Отсюда, вероятно, и право легально передвигаться по улицам. Под капотами таких Тойот в основном стояли 130-сильные 2,2-литровые «четвёрки», хотя встречались и версии с моторами V6 в тюнинге от TRD — они развивали 250 сил и в целом могли постоять за себя на дороге.
А вот ещё несколько Камри, которые мы обнаружили в Сети, но не нашли слов, чтобы их описать. Может быть, вы попробуете в комментариях?