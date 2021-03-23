Московский музей, набитый крутыми японскими машинами: репортаж

Тюнинг Toyota Camry, от которого может случиться недомогание: 7 примеров

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Константин Новацкий

За что в России любят Toyota Camry? И вообще, важно ли это, если любовь крепка и страстна. Правда, некоторым владельцам не хватает надёжности, ликвид­ности и просторного салона среди списка достоинств седана, и тогда в дело идёт тюнинг, градус которого нередко становится запредель­ным. Собрали семь примеров и небольшой бонус.

#1. Camry в стиле «супермегаспорт»

К счастью, это фото сделано не в России, а буквально на другом конце земного шара — в американ­ском Техасе. Как мы видим, жители второго по величине штата США тоже ценят Camry, а особо влюблённые вклады­вают в стайлинг любимого седана всю душу, сердце и фантазию.

Судя по шильдику SE, техасский тюнинг-кар не слишком проворен: под капотом таких Camry стоит 2,5-литровая атмо­сферная «четвёрка» мощностью 205 «лошадей», а в качестве по-настоящему крутых опций для неё пред­лагаются полный привод, 19-дюймовые колёса TRD и чёрные эмблемы Toyota. Но владельцу штатные доработки показались скучными.

Результат его гаражных усилий можно лицезреть на фото. Помимо очков крутости, доработки принесли машине пару десятков лишних кило. Веса добавили лишние глушители, дефлекторы, фальш­решётки на окнах и обильная хромиро­ванная «облепиха» по всему кузову. На украшенной заводским спойлером крышке багаж­ника заметны крепления для антикрыла — но оно либо отвали­лось по дороге, либо ещё ждёт звёздного часа в гараже. 

#2. Camry с Lambo-дверями

Приём, который уже лет десять как потерял актуаль­ность для вазовских Приор, удивитель­ным образом продолжает пользо­ваться спросом у владельцев японских седанов. Поскольку удивить публику тонировкой, плёнкой и дисками уже невозможно, владельцы Camry хватаются за дверные петли.

Но дальше тюнерские пути расходятся. Кто-то ограничи­вается лишь передними створками, заставляя их взмывать вверх на манер 15-летних Lamborghini, а кто-то доводит ситуацию до абсурда и создаёт нечто в стиле suicde-Lambo-doors — фриковатый гибрид распашных и подъёмных дверей. И это — на Toyota Camry! Стоило ли владельцу этого седана поколения XV30 уходить в гаражное затвор­ни­чество с болгаркой и сваркой — решать вам. А мы лишь добавим: под капотом остались заводские 2,4 литра, разви­вавшие 167 «лошадей». Спорт, да не торт...

#3. Camry-рэтрод

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Больше дичи? Тогда снова обратимся к американ­ской тюнинг-практике, в которой довольно скучный японский седан может считаться добротной заготовкой для крутого стиля рэтлук. Торжество кузовной ржавчины, нарочито грубый стайлинг и следы сварки — всё это мы привыкли видеть на после­военных «Фолькс­вагенах» и античных «Фордах» 1930-х. Но рэтрод из 25-летней Камри — это лихо!

Старательно заржавленный кузов — даже не главное достоин­ство проекта из Индианы. Авто­мобилю модифи­цировали подвеску, расширив колею, а выпирающие из арок колёса Aero Racing закрыли веером из номерных табличек, собранных со всей Северной Америки. Почти все стёкла удалены, а в крыше из сообра­жений стиля и (возможно) экономии массы образо­вался гигантский вырез.

Доработав машину и засветившись на паре тюнинг-меро­приятий, владелец продал Камри через Facebook. Правда, вместо планиру­емых трёх с половиной тысяч баксов (около 260 000 ₽) удалось выручить чуть больше двух.

#4. Camry с лицом «сестры»

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Степенный седан с лицом шустрого спорткупе — слишком странно, чтобы быть правдой? Понимаем, но это — Япония, в которой регулярно смеши­вают несмеши­ваемое. А чтобы убедиться в реаль­ности творения студентов техно­коллежда NATS, стоит познакомиться с другими авто­мобиль­ными созданиями этих чудиков. На их счету (и совести) — пикап-лоурайдер и «карманный» бигфут из Suzuki Jimny, миниатюрный оммаж на Nissan GT-R, построенный на основе купе 350Z, а также немолодой кабриолет Toyota Soarer с лицом новенькой Супры. В общем, ребята любят и активно практикуют тюнинг-отжиг.

Создание шоу-стоппера на базе Camry шло проверенным путём. Седан избавили от родных кузовных элементов и одарили панелями в стиле «зажигалки» GT86. Правда, чтобы «натянуть» одно на другое, пришлось поиграть с масштабом и заузить переднюю и заднюю части кузова. В допол­нение к этому японцы подшутили над публикой токий­ского автошоу и назвали проект LS86, а на заднем стекле прилепили наклейку Corolla.

#5. Camry-Lexus

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А от этого сочетания лица и тела засосёт под ложечкой у всех, кто любит Lexus, но не готов доплачивать за полноценный премиум. И в отличие от далёкого и недоступ­ного тюнинг-кара от японских студентов, Камри-Лексус суще­ствует в наших краях. Взгляните!

Все атрибуты стиля на месте: фирменная решётка-веретено аккуратно вписана в образ, а стандартная оптика Toyota не создаёт ни капли диссонанса. То же самое и сзади, где нашли друг друга стиль Лексуса и формы Тойоты. В качестве визуаль­ного клея выступают LED-фонари с харак­терным для седана LS рисунком и чёрный диффузор с четырьмя выхлопными оконеч­никами. Словом, если и браться за тюнинг народного японского седана — то только за такой. Согласны? Или всё же нет?

#6. Camry в стиле BMW

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Если вы не знакомы с открытой вариацией Camry под именем Solara, то данный момент едва ли удачный для начала знаком­ства. Дело в том, что перед нами — «почти» BMW M5, и именно этот тезис владелец из американ­ского штата Кентукки активно использовал для продажи машины.

Загримированный под «эмку» в кузове E60 кабриолет всплыл на маркет­плейсе Facebook летом прошлого года. Модифи­цированный экстерьер и родная японская начинка изначально оцени­вались в 7500 долларов (556 000 рублей), однако вскоре планка опустилась до отметки в 1,2 тысячи баксов, на которой и свер­шилась яркая для городка Винчестер и позорная для тюнера-энтузиаста сделка. Оценивая вложенные в Тойоту труды, он отмечал, что доработки внешности и механизм складной крыши вытянули из кармана почти 6000 долларов. Досадно.

Впрочем, выдающиеся скульпторы частенько работали себе в убыток...

#7. Camry-Бэтмобиль

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Если кабриолет в стиле баварской «эмки» не сыграл хард-рок на струнах вашей души, быть может, это получится у Camry, стилизо­ванной под машину Бэтмена. Седан был пойман в США, где, ему, судя по всему, было дозволено ездить по обще­ственным дорогам — об этом говорят номерные таблички. Ну а как бороться со злом, если к его логову нельзя подъехать?

Если мысленно убрать всю супер­геройскую мишуру, включая бутафор­ские пулемёты и сопла реактивных двигате­лей, мы разглядим вполне обычную четырёх­дверку поколения XV20 конца девяностых. Отсюда, вероятно, и право легально пере­двигаться по улицам. Под капотами таких Тойот в основном стояли 130-сильные 2,2-литровые «четвёрки», хотя встречались и версии с моторами V6 в тюнинге от TRD — они развивали 250 сил и в целом могли постоять за себя на дороге.

А вот ещё несколько Камри, которые мы обнаружили в Сети, но не нашли слов, чтобы их описать. Может быть, вы попробуете в комментариях?

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Нашли запавший в душу вариант?

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