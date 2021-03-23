Тюнинг Toyota Camry, от которого может случиться недомогание: 7 примеров

К счастью, это фото сделано не в России, а буквально на другом конце земного шара — в американ­ском Техасе. Как мы видим, жители второго по величине штата США тоже ценят Camry, а особо влюблённые вклады­вают в стайлинг любимого седана всю душу, сердце и фантазию.

Судя по шильдику SE, техасский тюнинг-кар не слишком проворен: под капотом таких Camry стоит 2,5-литровая атмо­сферная «четвёрка» мощностью 205 «лошадей», а в качестве по-настоящему крутых опций для неё пред­лагаются полный привод, 19-дюймовые колёса TRD и чёрные эмблемы Toyota. Но владельцу штатные доработки показались скучными.

Результат его гаражных усилий можно лицезреть на фото. Помимо очков крутости, доработки принесли машине пару десятков лишних кило. Веса добавили лишние глушители, дефлекторы, фальш­решётки на окнах и обильная хромиро­ванная «облепиха» по всему кузову. На украшенной заводским спойлером крышке багаж­ника заметны крепления для антикрыла — но оно либо отвали­лось по дороге, либо ещё ждёт звёздного часа в гараже.