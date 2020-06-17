Потому что могут: девять очень странно доработанных машин
Максим Кубанцев
В мире существует огромное количество самых разных моделей на любой вкус, уровень дохода и область применения. Однако задачи, для которых человек приобретает автомобиль, бывают ещё более необычными. Да и человеческая фантазия поистине безгранична. Под влиянием этих обстоятельств возникают очень неожиданные экземпляры — вот девять самых ярких примеров.
Охотничья Фиеста
Дилерский центр Ford в США выставил на продажу очень необычный экземпляр компактного седана Ford Fiesta. Автомобиль с пробегом 199 230 миль (320 630 километров) был приспособлен предыдущим владельцем... для охоты на оленей!
Охотничья Fiesta получила внедорожные шины с крупными грунтозацепами, пластиковые расширители колёсных арок, лебёдку и фару-искатель. Вместо заднего дивана в салоне «Фиесты» постелен резиновый коврик — чтобы было удобно грузить добычу.
Автомобиль с 1,6-литровым мотором мощностью 122 л.с., пятиступенчатой «механикой» и передним приводом использовался в течение четырёх сезонов охоты и, несмотря на значительный пробег, находится в исправном состоянии. Единственная утрата — дверная ручка. По сути, мелочь. Если принять во внимание, для какой необычной роли приспособили компактный городской седан.
Почему для добычи дичи бывший владелец этой машины не взял какой-нибудь уже подготовленный внедорожник, пикап или хотя бы кроссовер, неизвестно.
Рыбачий Datsun
Автомобиль для любителей активного отдыха на базе переднеприводного хэтчбека Datsun
Так родилась идея выпустить шоукар. Автомобиль получил камуфляжную окраску материалом Raptor, стойким к царапинам. Дорожный просвет увеличили до 180 мм. Кроме того, в трансмиссии была установлена главная пара с увеличенным передаточным отношением для улучшения тяговых возможностей машины.
Днище получило защиту из четырёхмиллиметрового алюминиевого листа. Задний диван хэтчбека демонтировали, а панель пола багажника переварили. В результате запаска переместилась наружу, под кузов. А в задней части появилось самое главное — модуль с множеством отсеков для снастей и необходимого оборудования.
Автомобили для наблюдения за птицами
Специализированным транспортом пользуются не только охотники и рыболовы. Специально переоборудованные машины строят также для такого мирного занятия, как наблюдение за птицами.
Бёрдвотчинг — весьма популярное занятие, и туры для него организовывают во многих странах мира. Помимо неброской окраски, приспособленные для туристов внедорожники имеют вместительный кузов и открытый проём в крыше, над которым укреплён специальный навес. Именно через проём должны выглядывать наблюдатели, а навес необходим, чтобы орнитологам не напекло голову. Так как ждать нужную пташку, возможно, придётся долго.
Nissan Patrol с рулём у заднего сиденья
В Дубае из обычного серебристого Nissan Patrol изготовили настоящий внедорожник-призрак. Встреча с таким неброским на первый взгляд автомобилем в транспортном потоке может привести, как минимум, к нервному потрясению. Ведь водителя в нём вы не увидите ни слева, ни справа.
Оба передних места у этого Patrol пассажирские, а все органы управления, включая руль, приборы, селектор АКП и педали, перенесены к заднему дивану. Водитель теперь помещается именно там, по центру салона. Если учесть, что задние окна при этом затонированы, эффект для окружающих получается потрясающий.
Впрочем, не спешите считать модифицированный таким образом Patrol только примером технического хулиганства. Ему можно найти и вполне практическое применение: к примеру, для проведения экскурсий с хорошим панорамным обзором.
Пикапы-бассейны
Житель США Томми Престелла поставил на поток производство приспособлений, превращающих кузов пикапа во вместительный бассейн. Как рассказал основатель фирмы Pick-Up Pools, всё началось в один жаркий день 2014 года с подачи его маленькой дочери, которая не была удовлетворена размерами её маленького надувного бассейна.
«Папа, я хочу поплавать в большом бассейне!» — потребовала маленькая любительница водных процедур. Заботливый отец попытался найти решение подручными средствами, поместив в кузов пикапа кусок непромокаемой ткани, но сделать это на ветру оказалось не так-то просто.
За поиском готового решения Престелла обратился к интернету. Выяснилось, что наладить производство бассейнов для кузова пикапа никто не додумался, поэтому Томми решил сам освоить пустующую нишу. Теперь в ассортименте его фирмы непромокаемые вставки-бассейны трёх типоразмеров, охватывающие широкую гамму популярных в США пикапов. Цена вопроса — от 189 до 249 долларов.
Автомобиль-джакузи
Сантехник, каскадёр и изобретатель из Великобритании Колин Фёрз известен множеством хитроумных приспособлений, включая детскую коляску на реактивной тяге и самый длинный в мире мотоцикл.
Автомобили его фантазия также затронула. В частности, он превратил старый BMW 3 серии в кузове E30 в ванну с гидромассажем. Кузов автомобиля при этом получил травяное покрытие.
Несмотря на серьёзное вмешательство в конструкцию, машина сохранила все агрегаты, включая механическую трансмиссию, рычаг которой в «боевом» положении оказался скрытым под водой, а также способность к самостоятельному передвижению.
Мангал-беседка из «Москвича-403»
«Москвич-403», превращённый умельцами из России в беседку, способность к самостоятельному передвижению утратил. Хотя кое-что сжигающее топливо под его капотом всё-таки есть — это мангал.
Проект инсталляции для садового участка разработан и выполнен Антоном Свободой, Дмитрием Козловым и Никитой Смирновым. В ходе доработок кузов «Москвича» получил двухцветную окраску, а вот средней стойки по правому борту автомобиль лишился: именно там теперь располагается вход в беседку.
На стенках салона появилась мягкая обивка, настил пола выполнен из дерева, а ниши на панели приборов превращены в бар. Рулевое колесо и двери по левому борту при этом остались на своём месте. Так что в некоторых ракурсах этот «четыреста третий» выглядит как обычный, качественно отреставрированный автомобиль.
Автомобиль с бильярдным столом
Принцип «всё своё вожу с собой» наглядно виден на примере этого автомобиля. Когда-то это было обычное купе Chevrolet Monte Carlo, выпущенное в конце
Автомобиль при этом сохранил способность к самостоятельному передвижению и, как утверждается, способен развить скорость в 100 миль в час (160 километров в час)! Машина снабжена телевизором и холодильником.
Модуль со столом для американского пула можно отсоединить от кабины, поэтому взбираться на автомобиль для того, чтобы нанести удар от одного из коротких бортов, не требуется.
«Волга» с забором по периметру
Иногда на крайние меры способен пойти автовладелец, желающий защитить свою драгоценную машину от повреждений. Особенно радикальные для этого просто запирают автомобиль в гараже на долгие годы, превращая его таким образом в «капсулу времени».
Но некоторые поступают по-другому. Как владелец этой золотистой «Волги» ГАЗ-3110, замеченной на дорогах Украины. Чтобы защитить кузов автомобиля от царапин и мелких ДТП, он действовал весьма решительно и соорудил по периметру кузова настоящее ограждение из толстых труб!
Стоит признать, что от серьёзной аварии такие «баррикады» явно не спасут, да и при не очень сильном ударе есть шанс, что самопальная «защита» погнётся и сделает кузову ещё хуже. Однако защитить ЛКП автомобиля на тесных парковках такая шутка, скорее всего, сможет.
Конечно, практической пользы в том, чтобы постоянно возить с собой массивную ограду, не так уж много, зато внимание публики обеспечено. Но от него, похоже, «волговод» тоже очень устал: взгляните на эти плотные шторки на окнах!