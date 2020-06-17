Потому что могут: девять очень странно доработанных машин

Дилерский центр Ford в США выставил на продажу очень необычный экзем­пляр компактного седана Ford Fiesta. Автомобиль с пробегом 199 230 миль (320 630 километров) был приспо­соблен предыдущим владельцем... для охоты на оленей!

Охотничья Fiesta получила внедорожные шины с крупными грунто­зацепами, пластиковые расшири­тели колёсных арок, лебёдку и фару-искатель. Вместо заднего дивана в салоне «Фиесты» постелен резиновый коврик — чтобы было удобно грузить добычу.

Автомобиль с 1,6-литровым мотором мощностью 122 л.с., пятиступен­чатой «механикой» и передним приводом использо­вался в течение четырёх сезонов охоты и, несмотря на значитель­ный пробег, находится в исправном состоянии. Един­ственная утрата — дверная ручка. По сути, мелочь. Если принять во внимание, для какой необычной роли приспособили компактный городской седан.

Почему для добычи дичи бывший владелец этой машины не взял какой-нибудь уже подготов­ленный внедорожник, пикап или хотя бы кроссовер, неизвестно.