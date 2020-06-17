Смерть им к лицу: 10 автомобилей, которые отказались идти под пресс

Потому что могут: девять очень странно доработанных машин

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Максим Кубанцев

В мире существует огромное количество самых разных моделей на любой вкус, уровень дохода и область применения. Однако задачи, для которых человек приобретает авто­мобиль, бывают ещё более необычными. Да и человече­ская фантазия поистине безгранична. Под влиянием этих обстоя­тельств возникают очень неожиданные экземпляры — вот девять самых ярких примеров.

Охотничья Фиеста

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Дилерский центр Ford в США выставил на продажу очень необычный экзем­пляр компактного седана Ford Fiesta. Автомобиль с пробегом 199 230 миль (320 630 километров) был приспо­соблен предыдущим владельцем... для охоты на оленей!

Охотничья Fiesta получила внедорожные шины с крупными грунто­зацепами, пластиковые расшири­тели колёсных арок, лебёдку и фару-искатель. Вместо заднего дивана в салоне «Фиесты» постелен резиновый коврик — чтобы было удобно грузить добычу.

Автомобиль с 1,6-литровым мотором мощностью 122 л.с., пятиступен­чатой «механикой» и передним приводом использо­вался в течение четырёх сезонов охоты и, несмотря на значитель­ный пробег, находится в исправном состоянии. Един­ственная утрата — дверная ручка. По сути, мелочь. Если принять во внимание, для какой необычной роли приспособили компактный городской седан.

Почему для добычи дичи бывший владелец этой машины не взял какой-нибудь уже подготов­ленный внедорожник, пикап или хотя бы кроссовер, неизвестно.

Рыбачий Datsun

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Автомобиль для любителей активного отдыха на базе передне­приводного хэтчбека Datsun mi-DO был построен по заказу российского подраз­деления компании. В ходе исследо­вания, проведённого среди клиентов, в Datsun выяснили, что многие из покупателей этих авто­мобилей пред­почитают отдых на природе — в частности, рыбную ловлю.

Так родилась идея выпустить шоукар. Автомобиль получил камуфляжную окраску материалом Raptor, стойким к царапинам. Дорожный просвет увеличили до 180 мм. Кроме того, в трансмиссии была установ­лена главная пара с увеличенным пере­даточным отношением для улучшения тяговых возмож­ностей машины.

Днище получило защиту из четырёх­миллиметрового алюминиевого листа. Задний диван хэтчбека демонти­ровали, а панель пола багажника пере­варили. В резуль­тате запаска пере­местилась наружу, под кузов. А в задней части появилось самое главное — модуль с множеством отсеков для снастей и необходи­мого оборудования.

Автомобили для наблюдения за птицами

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Специализированным транспортом пользуются не только охотники и рыбо­ловы. Специально пере­оборудо­ванные машины строят также для такого мирного занятия, как наблюдение за птицами.

Бёрдвотчинг — весьма популярное занятие, и туры для него организо­вывают во многих странах мира. Помимо неброской окраски, приспособ­ленные для туристов внедорожники имеют вмести­тельный кузов и открытый проём в крыше, над которым укреплён специ­альный навес. Именно через проём должны выглядывать наблюда­тели, а навес необходим, чтобы орнито­логам не напекло голову. Так как ждать нужную пташку, возможно, придётся долго.

Nissan Patrol с рулём у заднего сиденья

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В Дубае из обычного серебристого Nissan Patrol изготовили настоящий внедорожник-призрак. Встреча с таким неброским на первый взгляд авто­мобилем в транспортном потоке может привести, как минимум, к нервному потрясению. Ведь водителя в нём вы не увидите ни слева, ни справа.

Оба передних места у этого Patrol пассажирские, а все органы управ­ления, включая руль, приборы, селектор АКП и педали, пере­несены к заднему дивану. Водитель теперь помещается именно там, по центру салона. Если учесть, что задние окна при этом затони­рованы, эффект для окружающих получается потрясающий.

Впрочем, не спешите считать модифициро­ванный таким образом Patrol только примером технического хулиган­ства. Ему можно найти и вполне практическое применение: к примеру, для проведения экскурсий с хорошим панорамным обзором.

Пикапы-бассейны

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Житель США Томми Престелла поставил на поток производство приспособ­лений, превращающих кузов пикапа во вмести­тельный бассейн. Как рассказал основатель фирмы Pick-Up Pools, всё началось в один жаркий день 2014 года с подачи его маленькой дочери, которая не была удовлет­ворена размерами её маленького надувного бассейна.

«Папа, я хочу поплавать в большом бассейне!» — потребовала маленькая люби­тельница водных процедур. Забот­ливый отец попытался найти решение подручными сред­ствами, поместив в кузов пикапа кусок непромо­каемой ткани, но сделать это на ветру оказалось не так-то просто.

За поиском готового решения Престелла обратился к интернету. Выяснилось, что наладить производ­ство бассейнов для кузова пикапа никто не додумался, поэтому Томми решил сам освоить пустующую нишу. Теперь в ассорти­менте его фирмы непромокаемые вставки-бассейны трёх типо­размеров, охватывающие широкую гамму популяр­ных в США пикапов. Цена вопроса — от 189 до 249 долларов.

Автомобиль-джакузи

Сантехник, каскадёр и изобретатель из Велико­британии Колин Фёрз известен множе­ством хитроумных приспособ­лений, включая детскую коляску на реактивной тяге и самый длинный в мире мотоцикл.

Автомобили его фантазия также затронула. В частности, он превратил старый BMW 3 серии в кузове E30 в ванну с гидро­массажем. Кузов автомобиля при этом получил травяное покрытие.

Несмотря на серьёзное вмешательство в конструкцию, машина сохранила все агрегаты, включая механическую трансмиссию, рычаг которой в «боевом» положении оказался скрытым под водой, а также способ­ность к само­стоятельному передвижению.

Мангал-беседка из «Москвича-403»

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«Москвич-403», превращённый умельцами из России в беседку, способность к самостоя­тельному пере­движению утратил. Хотя кое-что сжигающее топливо под его капотом всё-таки есть — это мангал.

Проект инсталляции для садового участка разработан и выполнен Антоном Свободой, Дмитрием Козловым и Никитой Смирновым. В ходе доработок кузов «Москвича» получил двухцветную окраску, а вот средней стойки по правому борту авто­мобиль лишился: именно там теперь распола­гается вход в беседку.

На стенках салона появилась мягкая обивка, настил пола выполнен из дерева, а ниши на панели приборов превращены в бар. Рулевое колесо и двери по левому борту при этом остались на своём месте. Так что в некоторых ракурсах этот «четыреста третий» выглядит как обычный, качественно отреставри­рованный автомобиль.

Автомобиль с бильярдным столом

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Принцип «всё своё вожу с собой» наглядно виден на примере этого авто­мобиля. Когда-то это было обычное купе Chevrolet Monte Carlo, выпущенное в конце 90-х. Но стараниями мастеров тюнинга из США ничем непримеча­тельная машина превратилась в бильярдный стол.

Автомобиль при этом сохранил способность к само­стоятельному пере­движению и, как утверж­дается, способен развить скорость в 100 миль в час (160 кило­метров в час)! Машина снабжена теле­визором и холодильником.

Модуль со столом для американского пула можно отсоединить от кабины, поэтому взбираться на автомобиль для того, чтобы нанести удар от одного из коротких бортов, не требуется.

«Волга» с забором по периметру

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Иногда на крайние меры способен пойти автовладелец, желающий защитить свою драго­ценную машину от повреждений. Особенно радикальные для этого просто запирают автомобиль в гараже на долгие годы, превращая его таким образом в «капсулу времени».

Но некоторые поступают по-другому. Как владелец этой золотистой «Волги» ГАЗ-3110, замеченной на дорогах Украины. Чтобы защитить кузов авто­мобиля от царапин и мелких ДТП, он действо­вал весьма решительно и соорудил по периметру кузова настоящее ограждение из толстых труб!

Стоит признать, что от серьёзной аварии такие «баррикады» явно не спасут, да и при не очень сильном ударе есть шанс, что самопальная «защита» погнётся и сделает кузову ещё хуже. Однако защитить ЛКП авто­мобиля на тесных парковках такая шутка, скорее всего, сможет.

Конечно, практической пользы в том, чтобы постоянно возить с собой массивную ограду, не так уж много, зато внимание публики обеспечено. Но от него, похоже, «волговод» тоже очень устал: взгляните на эти плотные шторки на окнах!

Встречали машины со странными доработками?

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