Автомобили смогут «заглядывать за угол» при помощи уличных радаров
Дмитрий Елизаров
Немецкая исследовательская группа Fraunhofer анонсировала новую систему, призванную повысить безопасность пешеходов. Учёные предлагают устанавливать на перекрёстках радары, которые могли бы оповещать приближающиеся автомобили об опасности столкновения с чересчур активными пешеходами.
Концепция базируется на целом комплексе датчиков, которые предлагается научить сканировать область вокруг их местоположения до 100 раз в секунду. Электронный «мозг» системы при этом планируется наделить способностью не только распознавать пешеходов, но и определять скорость их движения и прогнозировать дальнейшие траектории.
Эти данные через систему связи с объектами инфраструктуры будут передаваться бортовым компьютерам ближайших автомобилей. Тем самым ездовая электроника получит сведения о движущихся объектах, которые находятся вне поля зрения датчиков самой машины.
Предполагается, что, если система распознает риск пересечения траекторий пешехода и автомобиля, она даже сможет не только подать предупреждающий сигнал, но и превентивно задействовать тормозную систему. В случае же, если такого риска не будет обнаружено, датчики всё равно предупредят водителя о приближении к скоплению людей.
Разработчики уже перешли к натурным испытаниям. Пробная версия системы смонтирована на одном из перекрёстков в университетском городке Ингольштадта и способна одновременно следить за восемью пешеходами. Широкая презентация проекта намечена на второй квартал нынешнего года, однако и после неё учёные собираются совершенствовать систему. Главная цель — научить её определять сценарии развития ситуации в целом, учитывая причинно-следственные связи. Скажем, если на дорогу выкатился мяч, то за ним может выбежать и ребёнок, а если к остановке подъезжает автобус, к нему может броситься опаздывающий человек.
Предупреждать водителя о приближении к опасным участкам научился и Яндекс.Навигатор. Сейчас сервис содержит сведения о 1380 местах, где могут случиться аварии или столкновения: их вычислили, проанализировав данные о 140 тысячах ДТП.