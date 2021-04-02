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Автомобили смогут «заглядывать за угол» при помощи уличных радаров

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Дмитрий Елизаров

Немецкая исследовательская группа Fraunhofer анонсиро­вала новую систему, призванную повысить безопас­ность пешеходов. Учёные предлагают устанавливать на пере­крёстках радары, которые могли бы оповещать приближающи­еся автомобили об опасности столкно­вения с чересчур активными пешеходами.

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  • Концепция базируется на целом комплексе датчиков, которые предлагается научить сканировать область вокруг их место­положения до 100 раз в секунду. Электронный «мозг» системы при этом планируется наделить способ­ностью не только распознавать пешеходов, но и определять скорость их движения и прогнози­ровать дальнейшие траектории.

  • Эти данные через систему связи с объектами инфра­структуры будут переда­ваться бортовым компьютерам ближайших авто­мобилей. Тем самым ездовая электроника получит сведения о движущихся объектах, которые находятся вне поля зрения датчиков самой машины.

  • Предполагается, что, если система распознает риск пере­сечения траекторий пешехода и автомобиля, она даже сможет не только подать предупреж­дающий сигнал, но и превентивно задей­ствовать тормозную систему. В случае же, если такого риска не будет обнаружено, датчики всё равно предупредят водителя о приближении к скоплению людей.

  • Разработчики уже перешли к натурным испытаниям. Пробная версия системы смонтиро­вана на одном из перекрёстков в универ­ситет­ском городке Инголь­штадта и способна одно­временно следить за восемью пешеходами. Широкая презентация проекта намечена на второй квартал нынешнего года, однако и после неё учёные собираются совершен­ствовать систему. Главная цель — научить её определять сценарии развития ситуации в целом, учитывая причинно-следственные связи. Скажем, если на дорогу выкатился мяч, то за ним может выбежать и ребёнок, а если к остановке подъезжает автобус, к нему может броситься опазды­вающий человек.

  • Предупреждать водителя о приближении к опасным участкам научился и Яндекс.Навигатор. Сейчас сервис содержит сведения о 1380 местах, где могут случиться аварии или столкно­вения: их вычислили, проанализи­ровав данные о 140 тысячах ДТП.

Согласитесь, чтобы за вами следили, если это убережёт от аварии?

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