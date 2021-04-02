Автомобили смогут «заглядывать за угол» при помощи уличных радаров

Концепция базируется на целом комплексе датчиков, которые предлагается научить сканировать область вокруг их место­положения до 100 раз в секунду. Электронный «мозг» системы при этом планируется наделить способ­ностью не только распознавать пешеходов, но и определять скорость их движения и прогнози­ровать дальнейшие траектории.

Эти данные через систему связи с объектами инфра­структуры будут переда­ваться бортовым компьютерам ближайших авто­мобилей. Тем самым ездовая электроника получит сведения о движущихся объектах, которые находятся вне поля зрения датчиков самой машины.

Предполагается, что, если система распознает риск пере­сечения траекторий пешехода и автомобиля, она даже сможет не только подать предупреж­дающий сигнал, но и превентивно задей­ствовать тормозную систему. В случае же, если такого риска не будет обнаружено, датчики всё равно предупредят водителя о приближении к скоплению людей.

Разработчики уже перешли к натурным испытаниям. Пробная версия системы смонтиро­вана на одном из перекрёстков в универ­ситет­ском городке Инголь­штадта и способна одно­временно следить за восемью пешеходами. Широкая презентация проекта намечена на второй квартал нынешнего года, однако и после неё учёные собираются совершен­ствовать систему. Главная цель — научить её определять сценарии развития ситуации в целом, учитывая причинно-следственные связи. Скажем, если на дорогу выкатился мяч, то за ним может выбежать и ребёнок, а если к остановке подъезжает автобус, к нему может броситься опазды­вающий человек.