На АвтоВАЗе поймали мошенника, торговавшего списанными из автопарка машинами

Работник одного из цехов АвтоВАЗа, ссылаясь на свои связи в профсоюзе завода, предлагал знакомым коллегам купить автомобили из списываемых партий служебных машин со скидкой. Взамен он брал предоплату — от 22 тысяч рублей за один автомобиль до 416 тысяч за несколько. Средства потенциальные покупатели перечисляли ему на банковскую карту.