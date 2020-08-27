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На АвтоВАЗе поймали мошенника, торговавшего списанными из автопарка машинами

Новости

Наталья Насонова

Работник завода АвтоВАЗ брал у сотрудников предприятия предоплату за покупку списанных из автопарка автомобилей по низкой цене. Однако машин так никто и не увидел, пишет Лада.Онлайн.

  • Работник одного из цехов АвтоВАЗа, ссылаясь на свои связи в профсоюзе завода, предлагал знакомым коллегам купить автомобили из списываемых партий служебных машин со скидкой. Взамен он брал предоплату — от 22 тысяч рублей за один автомобиль до 416 тысяч за несколько. Средства потенциальные покупатели перечисляли ему на банковскую карту.

  • За полгода мошенник обманул 11 человек почти на 1 миллион рублей.

  • Суд по этому делу уже состоялся. Бывшего работника завода приговорили к четырём годам лишения свободы. Кроме того, суд обязал его полностью возместить ущерб.

  • За первое полугодие 2020 года на АвтоВАЗе было пресечено 189 попыток хищения  запчастей и комплектующих на сумму более 1,17 миллиона рублей.

А вам предлагали «скидку» сомнительные личности?

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