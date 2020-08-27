На АвтоВАЗе поймали мошенника, торговавшего списанными из автопарка машинами
Наталья Насонова
Работник завода АвтоВАЗ брал у сотрудников предприятия предоплату за покупку списанных из автопарка автомобилей по низкой цене. Однако машин так никто и не увидел, пишет Лада.Онлайн.
Работник одного из цехов АвтоВАЗа, ссылаясь на свои связи в профсоюзе завода, предлагал знакомым коллегам купить автомобили из списываемых партий служебных машин со скидкой. Взамен он брал предоплату — от 22 тысяч рублей за один автомобиль до 416 тысяч за несколько. Средства потенциальные покупатели перечисляли ему на банковскую карту.
За полгода мошенник обманул 11 человек почти на 1 миллион рублей.
Суд по этому делу уже состоялся. Бывшего работника завода приговорили к четырём годам лишения свободы. Кроме того, суд обязал его полностью возместить ущерб.
За первое полугодие 2020 года на АвтоВАЗе было пресечено 189 попыток хищения запчастей и комплектующих на сумму более 1,17 миллиона рублей.