Lamborghini за 180 миллионов, Audi RS 6 и другие быстрые тачки Франкфурта

На фоне суперкаровского изобилия, царившего весной на Женев­ском автосалоне, нынешний Франк­фурт выглядит по-сиротски. Но быстрые машины нашлись и тут: первый в истории гибрид от Lamborghini, новые поко­ления сверх­быстрых Audi RS 6 и RS 7, флагман­ское купе BMW M8... В общем, любителям сверхмощных автомобилей сюда!