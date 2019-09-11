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Lamborghini за 180 миллионов, Audi RS 6 и другие быстрые тачки Франкфурта

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Андрей Шульдешов

На фоне суперкаровского изобилия, царившего весной на Женев­ском автосалоне, нынешний Франк­фурт выглядит по-сиротски. Но быстрые машины нашлись и тут: первый в истории гибрид от Lamborghini, новые поко­ления сверх­быстрых Audi RS 6 и RS 7, флагман­ское купе BMW M8... В общем, любителям сверхмощных автомобилей сюда!

Крутейшие новинки Женевы-2019 https://youtu.be/8qI-OOlS4to На фоне суперкаровского изобилия, царившего весной на Женевском автосалоне, нынешний Франкфурт выглядит по-сиротски. Но быстрые машины нашлись и тут: первый в истории гибрид от Lamborghini, новые поколения сверхбыстрых Audi RS 6 и RS 7, флагманское купе BMW M8... В общем, любителям сверхмощных автомобилей сюда! #франкфурт2019 #audi #bmw #lamborghini
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