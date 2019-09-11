Lamborghini за 180 миллионов, Audi RS 6 и другие быстрые тачки Франкфурта
Видео
Андрей Шульдешов
На фоне суперкаровского изобилия, царившего весной на Женевском автосалоне, нынешний Франкфурт выглядит по-сиротски. Но быстрые машины нашлись и тут: первый в истории гибрид от Lamborghini, новые поколения сверхбыстрых Audi RS 6 и RS 7, флагманское купе BMW M8... В общем, любителям сверхмощных автомобилей сюда!
Все новости с Франкфуртского салона — по тегу #Франкфурт-2019 или в нашем Телеграм-канале.
Какой из автомобилей в подборке вам понравился больше всего?
Почитать ещё