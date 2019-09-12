Машины завтрашнего дня: странные премьеры Франкфурта-2019
Константин Новацкий
Автосалон без концепт-каров немыслим, и нынешний Франкфурт не стал исключением. Правда, большинство машин ближайшего будущего перестали шуметь и перешли на жужжание электрических моторов. Чем круты и богаты стенды автосалона, на чём мы будем ездить уже послезавтра и как быстро мы будем это делать?
Mercedes-Benz Vision EQS
Прообраз полностью электрического флагмана пока носит статус концепта. И чисто концептуальную внешность. Пятиметровый Vision EQS говорит со зрителем на языке дизайна: снаружи сплошь углепластиковые изгибы, диоды и голографические (!) линзы в фарах. А внутри — футуристичный салон на четыре персоны. При этом в основе Vision EQS лежит серийная платформа Modular Electric Architecture с двумя электромоторами общей мощностью 476 сил и 90-киловаттной батареей, позволяющей покрыть 700 километров на одной зарядке. Серийное будущее EQS не за горами: соперника Porsche Taycan и Tesla Model S стоит ждать уже через год, а купить его можно будет в 2021 году.
BMW Concept 4
Ноздри! Вот самый обсуждаемый элемент во внешности купеобразного концепта BMW. Да, за последнее время этот элемент сильно эволюционировал и претендует на роль определяющего в каждой новой баварской машине. Цифра 4 в индексе модели недвусмысленно намекает на новую 4 серию 2020 года, причём внешность, по словам немцев, на 85 процентов близка к серийной. Дышите глубже… В BMW не раскрыли подробностей силовой установки для новинки и даже не показали интерьер. Однако поводов для жарких споров достаточно и без этого.
BMW Vision M NEXT
Эффектное гибридное купе Vision M NEXT, увы (или к счастью?), не скоро станет серийным. Если станет вообще. Современное прочтение суперкара M1
Suzuki Hanare
Индекс 45 в названии электрического концепта — дань уважения модели Pony Coupe 45-летней давности. Черты той машины прослеживаются во внешности, но больше всего 45 Concept походит на жилое пространство с колёсами. Поскольку концепт автономный, салон максимально приближен к домашним интерьерам: кресла вращаются, в отделке использованы дерево, ткань и шерсть, а бортовая развлекательная система создаёт приятную атмосферу и управляется не кнопками, а их проекцией. Умный дом XXII века!
Audi AI:TRAIL quattro
Этот автономный внедорожный Audi, не отвлекая пассажиров, способен пройти там, где спасуют матёрые внедорожники. Свесов нет, в каждом колесе спрятано по электромотору, крутящий момент в 1000 ньютон-метров позволяет забыть о недостатке тяги, за разведку местности отвечают дроны, встроенные в навесной багажник, а что касается пассажиров AI:TRAIL quattro, у них есть выбор: сидеть в привычных креслах или полулёжа — в задних подвесных гамаках.
Byton M-Byte
Стартапу Byton не исполнилось и двух лет, однако первый проект китайской компании уже способен дать фору Tesla, BMW и Mercedes-Benz вместе взятым. Каким-то образом китайцы умудрились разместить в салоне концептуального кроссовера широченный изогнутый дисплей Shared Experience диагональю 48 дюймов. Экран настолько большой, что для управления им китайцы предусмотрели... отдельные вспомогательные экраны. Да и статус концепта весьма условен:
Cupra Tavascan
Новое электрическое творение суббренда Seat назвали в честь горнолыжного курорта, расположенного неподалёку от Каталонии. Красиво! Внешне кроссовер Tavascan тоже
WEY-S
«Чисто кроссоверный» премиум-бренд китайского гиганта Great Wall представил во Франкфурте прототип нового электрокроссовера. Модель S привычно для Wey яркая, дерзкая и с намёком на серию. Правда, серийный кроссовер едва ли сохранит распашные двери без рамок, камеры заднего вида вместо боковых зеркал и автономную начинку с автопилотом (заявленный уровень — четвёртый, практически самостоятельный). А вот пара электромоторов мощностью 354 силы, 4,5-секундный разгон до сотни и заявленные 400 километров запаса хода вполне реальны. Китайцы намерены покорять Европу и уже нашли партнёра для вывода своих моделей. И этим партнёром стал... Brabus!
Hongqi S9
Китайский бренд «Хуньцзы» («Красное знамя») пока прочно ассоциируется с невозможно дорогим лимузином L5 для высших чинов. Поэтому дебют стремительного низкого гиперкара этой марки по-особенному бодрит и впечатляет. Кузов? Из карбона. Дизайн? Над ним работал Джайлс Тейлор из Rolls-Royce. Мощность? Гибридный тандем из четырёхлитрового турбо-V8 и электромотора развивает 1400 лошадей. Динамика? Сказочная: за 1,9 секунды S9 обещает развить 100 километров в час, а через какое-то время — выдать все
Кстати, у Hongqi есть более традиционная новинка – кроссовер E115. Он полностью электрический, готов проезжать без подзарядки до 600 километров и выглядит… Как жаль, что у нас всё ещё нет комментариев!