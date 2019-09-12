Машины завтрашнего дня: странные премьеры Франкфурта-2019

Китайский бренд «Хуньцзы» («Красное знамя») пока прочно ассоции­руется с невозможно дорогим лимузи­ном L5 для высших чинов. Поэтому дебют стреми­тельного низкого гиперкара этой марки по-особенному бодрит и впечатляет. Кузов? Из карбона. Дизайн? Над ним работал Джайлс Тейлор из Rolls-Royce. Мощность? Гибридный тандем из четырёх­литрового турбо-V8 и электро­мотора развивает 1400 лошадей. Динамика? Сказочная: за 1,9 секунды S9 обещает развить 100 кило­метров в час, а через какое-то время — выдать все 400 км/ч!

Кстати, у Hongqi есть более традиционная новинка – кроссовер E115. Он полностью электри­ческий, готов проезжать без подзарядки до 600 кило­метров и выглядит… Как жаль, что у нас всё ещё нет коммен­тариев!