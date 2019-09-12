Все новинки Франкфурта

Машины завтрашнего дня: странные премьеры Франкфурта-2019

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Константин Новацкий

Автосалон без концепт-каров немыслим, и нынешний Франкфурт не стал исключе­нием. Правда, большин­ство машин ближайшего будущего перестали шуметь и перешли на жужжа­ние электри­ческих моторов. Чем круты и богаты стенды автосалона, на чём мы будем ездить уже после­завтра и как быстро мы будем это делать?

Mercedes-Benz Vision EQS

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Прообраз полностью электрического флагмана пока носит статус концепта. И чисто концеп­туальную внешность. Пяти­метровый Vision EQS говорит со зрителем на языке дизайна: снаружи сплошь угле­пластико­вые изгибы, диоды и голо­графи­че­ские (!) линзы в фарах. А внутри — футури­стичный салон на четыре персоны. При этом в основе Vision EQS лежит серийная платформа Modular Electric Architecture с двумя электро­моторами общей мощностью 476 сил и 90-кило­ваттной батареей, позволяющей покрыть 700 кило­метров на одной зарядке. Серийное будущее EQS не за горами: соперника Porsche Taycan и Tesla Model S стоит ждать уже через год, а купить его можно будет в 2021 году.

BMW Concept 4

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Ноздри! Вот самый обсуждаемый элемент во внеш­ности купе­образ­ного концепта BMW. Да, за последнее время этот элемент сильно эволюци­онировал и претендует на роль опреде­ляющего в каждой новой бавар­ской машине. Цифра 4 в индексе модели недву­смысленно намекает на новую 4 серию 2020 года, причём внешность, по словам немцев, на 85 процентов близка к серийной. Дышите глубже… В BMW не раскрыли подроб­ностей силовой установки для новинки и даже не показали интерьер. Однако поводов для жарких споров достаточно и без этого.

BMW Vision M NEXT

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Эффектное гибридное купе Vision M NEXT, увы (или к счастью?), не скоро станет серийным. Если станет вообще. Современ­ное прочтение супер­кара M1 конца 70-х пока даёт представ­ление о будущих спортивных машинах BMW. Возможно, таким будет наследник гибрида i8. Часть внешних элементов Vision M NEXT сделаны из пере­работан­ного угле­волокна, в свето­технике применены лазерно-люминофор­ные элементы, а для доступа в салон использу­ется система распозна­вания лиц. Концепт имеет особую силовую установку: бензиновая «турбо­четвёрка», электри­ческий мотор-генератор на задней оси и ещё один электро­мотор спереди. Суммарно 600 лошадиных сил!

Suzuki Hanare

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Индекс 45 в названии электрического концепта — дань уважения модели Pony Coupe 45-летней давности. Черты той машины прослежи­ваются во внешности, но больше всего 45 Concept походит на жилое простран­ство с колёсами. Поскольку концепт автономный, салон макси­мально приближен к домашним интерьерам: кресла вращаются, в отделке использо­ваны дерево, ткань и шерсть, а бортовая развлека­тельная система создаёт приятную атмо­сферу и управля­ется не кнопками, а их проекцией. Умный дом XXII века!

Audi AI:TRAIL quattro

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Этот автономный внедорожный Audi, не отвлекая пас­сажиров, способен пройти там, где спасуют матёрые вне­дорожники. Свесов нет, в каждом колесе спрятано по электро­мотору, крутящий момент в 1000 ньютон-метров позволяет забыть о недостатке тяги, за разведку мест­ности отвечают дроны, встроенные в навесной багажник, а что каса­ется пассажиров AI:TRAIL quattro, у них есть выбор: сидеть в привычных креслах или полулёжа — в задних подвесных гамаках.

Byton M-Byte

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Стартапу Byton не исполнилось и двух лет, однако первый проект китайской компании уже способен дать фору Tesla, BMW и Mercedes-Benz вместе взятым. Каким-то образом китайцы умудри­лись разместить в салоне концеп­туального кроссовера широчен­ный изогнутый дисплей Shared Experience диагональю 48 дюймов. Экран настолько большой, что для управ­ления им китайцы преду­смотрели... отдельные вспомога­тельные экраны. Да и статус концепта весьма условен: M-Byte хотят пустить в серию уже в следующем году – в базовой 272-сильной и топовой 408-сильной версиях.

Cupra Tavascan

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Новое электрическое творение суббренда Seat назвали в честь горно­лыжного курорта, располо­женного неподалёку от Каталонии. Красиво! Внешне кроссовер Tavascan тоже ого-го: купе­образный профиль, 22-дюймовые диски и выдвижные дверные ручки. Внутри — кожа, карбон, алькан­тара и 13-дюймовый экран, который можно повора­чивать. В основе — модульная «фольксва­геновская» архи­тектура MEB с 306-сильной установкой из двух электро­моторов (по одному на каждой из осей). 77-киловаттная батарея, по словам создателей, обеспечи­вает запас хода в 450 кило­метров.

WEY-S

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«Чисто кроссоверный» премиум-бренд китайского гиганта Great Wall пред­ставил во Франк­фурте прото­тип нового электро­кроссовера. Модель S привычно для Wey яркая, дерзкая и с намёком на серию. Правда, серийный кроссо­вер едва ли сохранит распашные двери без рамок, камеры заднего вида вместо боковых зеркал и автоном­ную начинку с авто­пилотом (заявленный уровень — четвёртый, практически самостоя­тельный). А вот пара электро­моторов мощностью 354 силы, 4,5-секунд­ный разгон до сотни и заявлен­ные 400 кило­метров запаса хода вполне реальны. Китайцы намерены покорять Европу и уже нашли партнёра для вывода своих моделей. И этим партнёром стал... Brabus!

Hongqi S9

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Китайский бренд «Хуньцзы» («Красное знамя») пока прочно ассоции­руется с невозможно дорогим лимузи­ном L5 для высших чинов. Поэтому дебют стреми­тельного низкого гиперкара этой марки по-особенному бодрит и впечатляет. Кузов? Из карбона. Дизайн? Над ним работал Джайлс Тейлор из Rolls-Royce. Мощность? Гибридный тандем из четырёх­литрового турбо-V8 и электро­мотора развивает 1400 лошадей. Динамика? Сказочная: за 1,9 секунды S9 обещает развить 100 кило­метров в час, а через какое-то время — выдать все 400 км/ч!

Кстати, у Hongqi есть более традиционная новинка – кроссовер E115. Он полностью электри­ческий, готов проезжать без подзарядки до 600 кило­метров и выглядит… Как жаль, что у нас всё ещё нет коммен­тариев!

Готовы назвать самый крутой концепт автошоу?

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