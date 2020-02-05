15 автомобильных новинок февраля 2020 года для России

20 культовых премьер Франкфуртского автосалона за 70 лет

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Алексей Олефиренко

Франкфуртский автосалон официально прекратил своё существо­вание: с 2021 года выставка сменит не только формат, но и локацию, и переедет то ли в Берлин, то ли в Мюнхен. Однако именно Франкфурт стал местом премьеры множества автомо­билей, которые затем заслужили статус культовых. Вспоминаем 20 самых ярких из них, которые оказали влияние на индустрию.

1961 год – BMW Neue Klasse

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Если причудливая Isetta позволила BMW выжить, то Neue Klasse заложил основы «генетического кода» компании. Именно после «Нового Класса» все автомобили баварцев обзавелись нотками спортив­ности. Компактная модель пользовалась спросом не только у бюргеров, но и у гонщиков. Более того, с доработок Neue Klasse началась история компании Alpina! Наконец, новинка 1961 года является общим предком BMW третьей и пятой серий — двух важнейших моделей марки в современной истории.

1979 год – Mercedes-Benz S-Класса (W126)

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Как и его легендарный предок, W100, «шейховоз» W126 дебюти­ровал на автосалоне во Франкфурте. Новый S-класс стал самым прогрес­сивным автомо­билем своего времени: анти­блокиро­вочная система, подушки безопас­ности, электро­регулируемые сиденья с памятью — эти блага стали проникать в массы только после появления флагмана Mercedes-Benz. Модель имела фено­менальный успех: за 12 лет будет выпущено 818 036 экземп­ляров! И этот рекорд не побит до сих пор. Для сравнения: тираж S-класса в кузове W221 не дотянул и до полу­миллиона единиц.

1979 год – Lancia Delta

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Едва ли посетители Франкфуртского автосалона 1979 года могли вообразить, что скромный хэтчбек Lancia Delta, нарисо­ванный Джорд­жетто Джуджаро, вскоре станет настоящей легендой. А тихий омут-то оказался с чертями… Сначала машина завоевала титул лучшего европейского автомо­биля 1980 года, а что было дальше — знает каждый фанат автоспорта. Delta S4 стала самым прогрессивным и быстрым автомо­билем «Группы Б», успешно используя на одном двигателе и турбо­наддув, и компрессор. А после закрытия «Группы Б» достижения S4 закрепила Delta Integrale, шесть раз подряд став победителем WRC в зачёте произво­дителей.

1983 год – Porsche Gruppe B Prototyp (959)

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Porsche 959, наряду с Ferrari F40, стал одним из ярчайших суперкаров 1980-х. И одно­значно самым технологич­ным: у 959-го была сложная система полного привода, гидро­пневмати­ческая подвеска с регули­руемым дорожным просветом, последо­вательный наддув… А путь к статусу иконы он начал в 1983 году, когда на Франкфурт­ском автосалоне дебюти­ровал прототип Gruppe B. Два года спустя, на том же Франк­фуртском автосалоне, была представ­лена уже предсерийная версия 959.

1995 год – Lotus Elise

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В те годы британские автомобили старались дебюти­ровать на родной земле, но только не Lotus Elise первого поколения. Машина, с которой началась новейшая история компании Lotus, впервые показалась во Франкфурте. И кто знает — может, в этом и была причина её успеха? Модель Elise без суще­ственных изменений выпускается по сей день, а спрос на неё остаётся стабильно высоким (по меркам Lotus, конечно же).

1997 год – Land Rover Freelander

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До Фрилендера все внедорожники Land Rover были рамными, с большими моторами и сложными системами полного привода: с блоки­ровками, понижающим рядом и так далее. LR Freelander открыл английскую марку для молодёжи, которая раньше в сторону Лэнд Роверов даже не смотрела. Интересно, что эта модель могла бы и не появиться на свет, если бы в середине 90-х на помощь британцам не пришли... немцы. И речь не об органи­заторах Франкфурт­ского автосалона 1997 года, а о BMW: компания приобрела Land Rover и вложила деньги в обнов­ление завода в Солихалле. А усовер­шен­ство­ванный Freelander первого поколения тоже впервые показали во Франкфурте, но уже в 2003 году.

1999 год – Peugeot 607

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607-й, возможно, не был самым ярким автомобилем Peugeot, но именно он стал последним настоящим флагманом компании. Сейчас его вместе с более компактным Peugeot 407 заменили одной моделью — 508. Однако новый лифтбэк, при всей своей спортив­ности и футури­стичности, на роль самой крутой модели бренда не тянет. А ведь у 607-го была ещё и спортивная версия, но лишь концепту­альная — седан 607 Pescarolo, подготов­ленный одноимённой авто­спортивной командой, развивал 400 лошадиных сил и мог разогнаться до 290 километров в час. Первая сотня ему покорялась всего за 5 секунд: такой 607-й был быстрее, чем тогдашняя BMW M5, и быстрее, чем…

1999 год – BMW M3 (E46)

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Петролхэды и фанаты марки BMW по сей день считают М3 в кузове Е46 одним из лучших творений M GmbH. Купе и кабриолеты оснащались велико­лепной рядной атмосферной «шестёркой» S54, которая развивала 343 лоша­диные силы и рас­кручи­валась до 7900 об./мин! BMW М3 Е46 по сей день остаётся популярным выбором тех, кто хочет построить автомо­биль для трек-дней или участия в дрифт-чемпионатах. Спустя два года на том же Франкфурт­ском автосалоне дебютировал концепт M3 CSL, который был пред­вестником одной из самых почитаемых и уважаемых «эмок».

2001 год – Bugatti Veyron Concept

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2001 год во Франкфурте вообще выдался плодовитым на большие премьеры. Например, компания Bugatti пред­ставила оконча­тельное видение своего будущего гиперкара — Veyron. Машина получила макси­мально обтекаемый дизайн и 8-литро­вый двигатель W16 с четырьмя турбо­компрес­сорами. До этого концепта предпо­лагалось, что у гиперкара будет 18-ци­линдровый мотор, а называться он будет… Широном. Первый ходовой прототип Вейрона тоже был впервые показан во Франк­фурте спустя всего два года.

2001 год – Lamborghini Murcielago

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Итальянцам из Lamborghini тоже нашлось, что показать в 2001-м, — новый флагманский суперкар Murcielago, который, в отличие от Diablo, комплекто­вался исключи­тельно полно­приводной трансмиссией. Murcielago стал последним Lamborghini с V12, который можно было заказать с механи­ческой коробкой передач. Именно по этой причине многие восхища­ются им до сих пор. И это, если не брать в расчёт потрясающий дизайн, который впечатляет даже в 2020 году.

2003 год – Audi Le Mans Quattro

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Концепт-кар Le Mans стал первым намёком на то, что компания Audi решила вступить в высшую лигу произво­дителей суперкаров. Посетители Франк­фуртской выставки 2003 года походили, посмотрели, поудив­лялись, но всерьёз машину не восприняли. Средне­моторная Audi для дорог общего пользо­вания? С битурби­рованным V10? Звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. Тем не менее, Le Mans стал серийным спустя всего три года, заодно пере­имено­вавшись в Audi R8. И хотя V10 с двойным наддувом на серийной R8 так и не появился (потому что прототипы с таким мотором горели как свечки), до 600 сил, как у концепта, дорожный суперкар всё же дошёл. Причём безо всяких наддувов.

2003 год – Aston Martin DB9

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Появление модели DB9 в какой-то степени можно назвать случай­ностью. На тот момент у Aston Martin был относи­тельно свежий гран-туризмо в лице Vanquish, однако переезд из Ньюпорт-Пагнелла в Гэйдон должен был стать новой главой в истории Aston Martin, и писать её компания хотела с новой машиной. И не прогадала — DB9 оказался настолько успешным и настолько очарова­тельным, что продержался на конвейере аж до 2016 года. И первыми его смогли оценить, угадайте кто? Правильно, посетители автосалона во Франкфурте.

2009 год – Ferrari 458 Italia

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Пускай 458 Italia не стал новой вехой в истории Ferrari, как, например F40, но дерзкая итальянка подкупала не только радикальным дизайном, который сильно отличался от F430 и 360 Modena, но и передовыми технологиями: электронным само­блоки­рующимся дифферен­циалом, продвинутым трекшн-контролем, новейшим мотором с непосред­ственным впрыском (который раскручи­вался до 9000 оборотов в минуту) и роботизи­рованной коробкой передач с двумя сцеплениями. Машина получилась крайне удачной и, если не вдаваться в подроб­ности, выпускается до сих пор, пусть и основа­тельно доработанная, и под новым именем F8 Tributo.

2009 год – Saab 9-5

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Для кого-то Франкфурт открывал новые страницы истории, а для кого-то становился финалом красочного романа. Именно в Германии 11 лет назад состоялся дебют последнего нового автомо­биля Saab – модели 9-5, которая, к сожалению, появилась слишком поздно, чтобы что-то изменить. Когда-то компания Saab сделала турбо­наддув массовым явлением и доказала, что интересные автомо­били не обяза­тельно должны быть задне­приводными. И это — лишь малая доля причин, по которым её наследие останется бессмертным. Но судьба, в виде владель­цев марки из General Motors, распоряди­лась иначе, и компания была закрыта и частично продана китайцам. И если вы скучаете по Saab так же, как и мы, обяза­тельно посмотрите наше видео с тестом последнего Сааба.

2011 год – Volkswagen up!

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Маркетологи Volkswagen утверждают, что третьей знаковой машиной в истории компании, после Beetle и Golf, стал электро­хэтчбек ID.3. Отсюда, собственно, и цифра в названии. Однако из истори­ческого фокуса почему-то выпадает другой «народный автомобиль», который с 2011 года пользуется сума­сшедшей популяр­ностью в Западной Европе. Мы про субкомпакт­ный хэтчбек up! (а также его братьев – Skoda Citigo и Seat Mii), который доказал, что маленькие и простые машины всё ещё нужны тем, кто на дух не переносит кроссоверы. В серийном облике этот автомобиль впервые был показан в 2011 году, а в виде концепт-кара — в 2007-м. Обе премьеры прошли во Франкфурте.

2013 год – Porsche 918 Spyder

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Два суперкара из так называемой «святой троицы» были представ­лены публике на Женевском автосалоне 2013 года — речь идёт о McLaren P1 и LaFerrari. Но Porsche показал своё детище позже: осенью 2013-го, на родной земле. Затянув­шееся ожидание того стоило: полно­приводный гибрид 918 Spyder оказался не только дешевле суперкаров McLaren и Ferrari, но быстрее их на большин­стве мировых автодромов. А как звучит его атмосферный V8, который можно рас­крутить до 8700 оборотов в минуту… песня!

2013 год – BMW i8

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BMW долго попрекали за то, что компания, обладая огромным авто­спортивным опытом, не решается сделать суперкар. Баварцы из положения вышли элегантно: вместо того, чтобы дать миру наследника М1, они выкатили очень спортивный гибрид, не влюбиться в который почти невозможно. Увы, высокая цена и не особо выдающиеся для спорткара характе­ристики привели к тому, что спрос на i8 так и не стал высоким, поэтому модель снимут с производ­ства уже в этом году. Да и прямого наследника она не получит. 

Первый концепт-кар, который стал про­образом i8, тоже был впервые показан во Франкфурте. Речь идёт о прототипе Vision Efficient­Dynamics 2009 года.

2017 год – Mercedes-AMG Project One

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А вот Mercedes-Benz на суперкары не скупится. И на формульные моторы тоже. Именно поэтому на свет появился Project One, который в серийном виде будет называться просто One. Новейший суперкар Mercedes-Benz станет первым автомо­билем в мире, который получит гибридную силовую установку от настоящего болида «Формулы 1» — пока на такой шаг не отважились ни в Ferrari, ни в Renault, ни в Honda. Поставки One клиентам должны стартовать в начале следующего года, хотя сроки уже не раз пере­носились. А всё потому, что 1,6-литровый турбиро­ванный V6, выдающий 760 лошадиных сил при 11 000 оборотов в минуту, на тестах то и дело каприз­ничал и не доживал до ранее заявленных 50 000 километров пробега. Согласно последним новостям, немцам удалось побороть все проблемы, так что никаких «завтраков» больше не будет.

2019 год – Porsche Taycan

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Стал ли дебют Taycan действительно важным событием — посмотрим через несколько лет, но для марки Porsche это очень серьёзный шаг. Который, похоже, был сделан в правильном направ­лении. Если верить первым отзывам, то Taycan получился именно таким, каким и должен был получиться первый электри­ческий Porsche. В отличие от Tesla Model S, сума­сшедшую динамику разгона он может штампо­вать раз за разом — собственно, как и любой другой авто­мобиль, носящий имя леген­дарного конструктора. Так что, Илон Маск и компания, вам ещё есть, над чем поработать. К слову, Taycan вырос из концепта Mission E, который тоже был пред­ставлен во Франкфурте — в 2015 году.

2019 год – Honda e

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Пять экранов на передней панели (и ещё один – в зеркале заднего вида). Задний привод. Сума­сшедший выворот передних колёс, который обеспечи­вает радиус разворота меньше, чем у авто­мобилей Smart. А ещё — внешность, которая растопит сердце даже самого чёрствого автонена­вистника. Потенци­ально Honda e является автомо­билем, который может суще­ственно увеличить популяцию электро­каров на планете, но так ли это — нам только пред­стоит разобраться. И изучить, какие модели будут бороться с Хондой. Жаль только, что во Франк­фурте нам их уже не покажут.

Франкфуртского автосалона больше не будет. Что думаете?

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