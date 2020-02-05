20 культовых премьер Франкфуртского автосалона за 70 лет
Алексей Олефиренко
Франкфуртский автосалон официально прекратил своё существование: с 2021 года выставка сменит не только формат, но и локацию, и переедет то ли в Берлин, то ли в Мюнхен. Однако именно Франкфурт стал местом премьеры множества автомобилей, которые затем заслужили статус культовых. Вспоминаем 20 самых ярких из них, которые оказали влияние на индустрию.
1961 год – BMW Neue Klasse
Если причудливая Isetta позволила BMW выжить, то Neue Klasse заложил основы «генетического кода» компании. Именно после «Нового Класса» все автомобили баварцев обзавелись нотками спортивности. Компактная модель пользовалась спросом не только у бюргеров, но и у гонщиков. Более того, с доработок Neue Klasse началась история компании Alpina! Наконец, новинка 1961 года является общим предком BMW третьей и пятой серий — двух важнейших моделей марки в современной истории.
1979 год – Mercedes-Benz S-Класса (W126)
Как и его легендарный предок, W100, «шейховоз» W126 дебютировал на автосалоне во Франкфурте. Новый
1979 год – Lancia Delta
Едва ли посетители Франкфуртского автосалона 1979 года могли вообразить, что скромный хэтчбек Lancia Delta, нарисованный Джорджетто Джуджаро, вскоре станет настоящей легендой. А тихий омут-то оказался с чертями… Сначала машина завоевала титул лучшего европейского автомобиля 1980 года, а что было дальше — знает каждый фанат автоспорта. Delta S4 стала самым прогрессивным и быстрым автомобилем «Группы Б», успешно используя на одном двигателе и турбонаддув, и компрессор. А после закрытия «Группы Б» достижения S4 закрепила Delta Integrale, шесть раз подряд став победителем WRC в зачёте производителей.
1983 год – Porsche Gruppe B Prototyp (959)
Porsche 959, наряду с Ferrari F40, стал одним из ярчайших суперкаров
1995 год – Lotus Elise
В те годы британские автомобили старались дебютировать на родной земле, но только не Lotus Elise первого поколения. Машина, с которой началась новейшая история компании Lotus, впервые показалась во Франкфурте. И кто знает — может, в этом и была причина её успеха? Модель Elise без существенных изменений выпускается по сей день, а спрос на неё остаётся стабильно высоким (по меркам Lotus, конечно же).
1997 год – Land Rover Freelander
До Фрилендера все внедорожники Land Rover были рамными, с большими моторами и сложными системами полного привода: с блокировками, понижающим рядом и так далее. LR Freelander открыл английскую марку для молодёжи, которая раньше в сторону Лэнд Роверов даже не смотрела. Интересно, что эта модель могла бы и не появиться на свет, если бы в середине
1999 год – Peugeot 607
607-й, возможно, не был самым ярким автомобилем Peugeot, но именно он стал последним настоящим флагманом компании. Сейчас его вместе с более компактным Peugeot 407 заменили одной моделью — 508. Однако новый лифтбэк, при всей своей спортивности и футуристичности, на роль самой крутой модели бренда не тянет. А ведь у
1999 год – BMW M3 (E46)
Петролхэды и фанаты марки BMW по сей день считают М3 в кузове Е46 одним из лучших творений M GmbH. Купе и кабриолеты оснащались великолепной рядной атмосферной «шестёркой» S54, которая развивала 343 лошадиные силы и раскручивалась до 7900
2001 год – Bugatti Veyron Concept
2001 год во Франкфурте вообще выдался плодовитым на большие премьеры. Например, компания Bugatti представила окончательное видение своего будущего гиперкара — Veyron. Машина получила максимально обтекаемый дизайн и
2001 год – Lamborghini Murcielago
Итальянцам из Lamborghini тоже нашлось, что показать в
2003 год – Audi Le Mans Quattro
Концепт-кар Le Mans стал первым намёком на то, что компания Audi решила вступить в высшую лигу производителей суперкаров. Посетители Франкфуртской выставки 2003 года походили, посмотрели, поудивлялись, но всерьёз машину не восприняли. Среднемоторная Audi для дорог общего пользования? С битурбированным V10? Звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. Тем не менее, Le Mans стал серийным спустя всего три года, заодно переименовавшись в Audi R8. И хотя V10 с двойным наддувом на серийной R8 так и не появился (потому что прототипы с таким мотором горели как свечки), до 600 сил, как у концепта, дорожный суперкар всё же дошёл. Причём безо всяких наддувов.
2003 год – Aston Martin DB9
Появление модели DB9 в какой-то степени можно назвать случайностью. На тот момент у Aston Martin был относительно свежий гран-туризмо в лице Vanquish, однако переезд из Ньюпорт-Пагнелла в Гэйдон должен был стать новой главой в истории Aston Martin, и писать её компания хотела с новой машиной. И не прогадала — DB9 оказался настолько успешным и настолько очаровательным, что продержался на конвейере аж до 2016 года. И первыми его смогли оценить, угадайте кто? Правильно, посетители автосалона во Франкфурте.
2009 год – Ferrari 458 Italia
Пускай 458 Italia не стал новой вехой в истории Ferrari, как, например F40, но дерзкая итальянка подкупала не только радикальным дизайном, который сильно отличался от F430 и 360 Modena, но и передовыми технологиями: электронным самоблокирующимся дифференциалом, продвинутым трекшн-контролем, новейшим мотором с непосредственным впрыском (который раскручивался до 9000 оборотов в минуту) и роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Машина получилась крайне удачной и, если не вдаваться в подробности, выпускается до сих пор, пусть и основательно доработанная, и под новым именем F8 Tributo.
2009 год – Saab 9-5
Для кого-то Франкфурт открывал новые страницы истории, а для кого-то становился финалом красочного романа. Именно в Германии 11 лет назад состоялся дебют последнего нового автомобиля Saab – модели
2011 год – Volkswagen up!
Маркетологи Volkswagen утверждают, что третьей знаковой машиной в истории компании, после Beetle и Golf, стал электрохэтчбек ID.3. Отсюда, собственно, и цифра в названии. Однако из исторического фокуса почему-то выпадает другой «народный автомобиль», который с 2011 года пользуется сумасшедшей популярностью в Западной Европе. Мы про субкомпактный хэтчбек up! (а также его братьев – Skoda Citigo и Seat Mii), который доказал, что маленькие и простые машины всё ещё нужны тем, кто на дух не переносит кроссоверы. В серийном облике этот автомобиль впервые был показан в 2011 году, а в виде концепт-кара — в
2013 год – Porsche 918 Spyder
Два суперкара из так называемой «святой троицы» были представлены публике на Женевском автосалоне 2013 года — речь идёт о McLaren P1 и LaFerrari. Но Porsche показал своё детище позже: осенью
2013 год – BMW i8
BMW долго попрекали за то, что компания, обладая огромным автоспортивным опытом, не решается сделать суперкар. Баварцы из положения вышли элегантно: вместо того, чтобы дать миру наследника М1, они выкатили очень спортивный гибрид, не влюбиться в который почти невозможно. Увы, высокая цена и не особо выдающиеся для спорткара характеристики привели к тому, что спрос на i8 так и не стал высоким, поэтому модель снимут с производства уже в этом году. Да и прямого наследника она не получит.
Первый концепт-кар, который стал прообразом i8, тоже был впервые показан во Франкфурте. Речь идёт о прототипе Vision EfficientDynamics 2009 года.
2017 год – Mercedes-AMG Project One
А вот Mercedes-Benz на суперкары не скупится. И на формульные моторы тоже. Именно поэтому на свет появился Project One, который в серийном виде будет называться просто One. Новейший суперкар Mercedes-Benz станет первым автомобилем в мире, который получит гибридную силовую установку от настоящего болида «Формулы 1» — пока на такой шаг не отважились ни в Ferrari, ни в Renault, ни в Honda. Поставки One клиентам должны стартовать в начале следующего года, хотя сроки уже не раз переносились. А всё потому, что 1,6-литровый турбированный V6, выдающий 760 лошадиных сил при 11 000 оборотов в минуту, на тестах то и дело капризничал и не доживал до ранее заявленных 50 000 километров пробега. Согласно последним новостям, немцам удалось побороть все проблемы, так что никаких «завтраков» больше не будет.
2019 год – Porsche Taycan
Стал ли дебют Taycan действительно важным событием — посмотрим через несколько лет, но для марки Porsche это очень серьёзный шаг. Который, похоже, был сделан в правильном направлении. Если верить первым отзывам, то Taycan получился именно таким, каким и должен был получиться первый электрический Porsche. В отличие от Tesla Model S, сумасшедшую динамику разгона он может штамповать раз за разом — собственно, как и любой другой автомобиль, носящий имя легендарного конструктора. Так что, Илон Маск и компания, вам ещё есть, над чем поработать. К слову, Taycan вырос из концепта Mission E, который тоже был представлен во Франкфурте — в 2015 году.
2019 год – Honda e
Пять экранов на передней панели (и ещё один – в зеркале заднего вида). Задний привод. Сумасшедший выворот передних колёс, который обеспечивает радиус разворота меньше, чем у автомобилей Smart. А ещё — внешность, которая растопит сердце даже самого чёрствого автоненавистника. Потенциально Honda e является автомобилем, который может существенно увеличить популяцию электрокаров на планете, но так ли это — нам только предстоит разобраться. И изучить, какие модели будут бороться с Хондой. Жаль только, что во Франкфурте нам их уже не покажут.