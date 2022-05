20 культовых премьер Франкфуртского автосалона за 70 лет

А вот Mercedes-Benz на суперкары не скупится. И на формульные моторы тоже. Именно поэтому на свет появился Project One, который в серийном виде будет называться просто One. Новейший суперкар Mercedes-Benz станет первым автомо­билем в мире, который получит гибридную силовую установку от настоящего болида «Формулы 1» — пока на такой шаг не отважились ни в Ferrari, ни в Renault, ни в Honda. Поставки One клиентам должны стартовать в начале следующего года, хотя сроки уже не раз пере­носились. А всё потому, что 1,6-литровый турбиро­ванный V6, выдающий 760 лошадиных сил при 11 000 оборотов в минуту, на тестах то и дело каприз­ничал и не доживал до ранее заявленных 50 000 километров пробега. Согласно последним новостям, немцам удалось побороть все проблемы, так что никаких «завтраков» больше не будет.