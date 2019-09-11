Самые популярные машины с полным приводом 2019 года

Все новинки Франкфурта

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Константин Новацкий

Несмотря на то, что автосалон во Франк­фурте пропустили больше двух десятков автопро­изводителей, от мировых премьер голова кругом. Мы собрали всё самое громкое, яркое и прогрес­сивное, выбрали из этого наиболее крутые новинки и предлагаем вам с ними ознакомиться. Все они — полностью серийные, и бо́льшая часть навестит Россию в ближайшем будущем!

Все новости с Франкфуртского салона — по тегу #Франкфурт-2019 или в нашем Телеграм-канале.

VW ID.3

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Третья по значимости машина в истории Volkswagen — после класси­ческого Beetle и бессмен­ного Golf. Не много ли чести для электри­ческого ситикара? Немцы говорят, что знают цену словам. ID.3 станет самой массовой электри­ческой машиной: cерийное производ­ство начнётся в ноябре, европейские продажи — в середине 2020 года, а объём выпуска достигнет 1500 машин в день! ID.3 построен на новой плат­форме MEB и оснащён 204-сильным электро­мотором, а также аккуму­лятором в трёх вариантах ёмкости. Запас хода «старшей» 77-кило­ваттной версии — 550 км.

Land Rover Defender

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Он больше не рамный, но он — больше, чем просто наслед­ник леген­дарного Defender. Кажется, новый внедорожник (не кроссовер!) пере­щеголял старика во всём. Алюми­ниевый кузов в три раза жёстче прежней рамы, способ­ности на асфальте и за его пределами обещаны феноме­нальные, а по части электро­ники новый Defender даст фору всем серийным Land Rover на сегодняш­ний день! При этом британцы пере­осмыслили образ «старичка», сохранив основные черты. Ну, и функцио­нальность… Она у нового Defender буквально на высоте.

Lamborghini Sian

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За непривычно коротким для Lamborghini именем скрыва­ется первый гибридный гиперкар. Такого итальян­ский произво­дитель ещё не выпускал: атмо­сферный V12 здесь сосед­ствует с 34-сильным электро­мотором и суперконден­сатором, а совокупная мощность установки состав­ляет 819 лоша­диных сил. На разгон до сотни Sian тратит 2,8 секунды, а макси­­мальная скорость превышает 350 км/ч. Это круче Aventador SVJ и это — сегодняшний день Lamborghini. Кстати, все 63 экзем­пляра Sian ценой по 2 миллиона евро уже распроданы…

Porsche Taycan

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Ещё один первенец, но уже от Porsche. Taycan — дебютная модель в классе электро­мобилей и он настолько хорош, что умеет шутить над собой. Все версии зовутся Turbo, хотя начинка тут чисто электри­ческая. Самый мощный Taycan Turbo S натурально рвёт простран­ство/время: разгон до сотни у 761-сильной четырёх­дверки составляет 2,8 секунды. Как у Lamborghini выше! А менее мощная 680-сильная Turbo способна проехать на одной зарядке до 450 кило­метров.

BMW X6

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«Светящиеся» ноздри решётки радиатора — то, чем запом­нится новый X6 в тёмное время суток. А днём он крут силуэтом (да, так намного лучше), техникой (платформа CLAR с много­рычажками и «пневмой»), моторами (мощность — от 249 до 530 лошадей), динамикой (самый крутой X6 M50i ускоря­ется до сотни за 4,3 секунды), оснащением и статусом. Новый X6 мы ждём в России 30 ноября по цене от 5 420 000 ₽.

BMW M8

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600-сильный M8 — один из крутейших «бумеров», которые мы тоже ждём в России. И это случится уже осенью. Купе с 4,4-литровой битурбо­восьмёркой под капотом будет доступно в двух вариациях — помимо озвученной выше мощности M8 предложит 625 лошадей в версии Competition, чей разгон до сотни состав­ляет 3,2 секунды. Кроме того, злая «восьмёрка» будет доступна и в открытой версии, которая практи­чески не уступает по динамике.

Mini Electric

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Заведите этот Mini — и ничего не произойдёт. Лишь 184-сильный электро­мотор получит команду «Будь готов». Сами британцы давно готовы к переходу на электри­чество и через десять лет обещают отказаться от ДВС, включая гибридные вариации. Только электри­чество, только батарейки. Запас хода этого Mini Electric невелик — 270 кило­метров — но для городского стиляги сгодится.

Mercedes-Benz GLE Coupe

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Главный соперник BMW X6 сменил поколение, стал больше, просторнее и, конечно, богаче. В продаже купе-кроссовер появится весной следующего года. Базовым на старте продаж станет рядный 2,9-литровый шести­цилин­дровый турбо­дизель мощностью 272 л.с. и 330 л.с. А если нужен бензин — он тоже будет, в версии AMG GLE 53 Coupe: 435 сил, три литра, шесть цилиндров, турбина, электри­ческий нагнета­тель и 48-вольтовый стартер-генератор. С места до сотни — за 5,3 секунды.

Mercedes-AMG GLB 35

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Маленький, семиместный, горячий. Здорово? До GLB столь неорди­нарных AMG ещё не было. Вместе с этим GLB 35 стал самым медлен­ным в заряженной гамме. На разгон с нуля до 100 км/ч у 306-сильного 4,6-метрового кроссовера уходит 5,2 секунды — на 0,3 секунды медленнее седана CLA 35 и на 0,5 секунды медлен­нее пяти­­дверки А-класса. Зато у него стильный обвес, крутая зубастая решётка Panamericana (как у больших!) и ещё пара сюрпризов внутри.

Smart EQ

Фото: carmagazine.co.uk
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Меньше чем через три года выйдет новое поколение Smart, и оно будет целиком китайским (под опекой Geely) и целиком электри­ческим – а пока эту ношу примерил на себя Смарт нынешний. Самый маленький городской автомобиль в мире теперь доступен только в электри­ческой версии, а заодно обновился внешне и изнутри. Техника уже знакомая: электри­ческая начинка из мотора и блока батарей по-прежнему 82-сильная, на 17,6 киловатт-часа и с 160-кило­метровым запасом хода по старому циклу NEDC. Ах да, в России Смарта больше не будет.

Audi RS 7 Sportback и RS 6

Фото: motor1.com
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Сразу две «эрэски» на одном стенде — двойной ажиотаж. Новейшая RS 7 Sportback стала ещё мощнее и вмести­тельнее. Теперь под капотом 600 лоша­диных сил (время разгона до сотни — 3,6 секунды), а в багажнике — 535 литров или 1390, если сложить второй ряд кресел. И ведь универсал RS 6 не менее крут! С места до сотни 600-сильный сарай c V8 пуляет за те же 3,6 секунды, а если снять ограни­читель, макси­мальная скорость достигнет 305 км/ч!

Audi Q3 Sportback

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Ещё одна новинка от Audi — купе­образная версия кроссовера Q3. Покатые задние стойки чуть сократили макси­мальный багажный объём (c 1525 до 1400 литров), зато при­внесли в образ динамики. Версия Sportback вышла длиннее и ниже обычного Q3, но интерьеры кроссоверов иден­тичны. На старте продаж Sportback будет доступен со 150-сильным турбо­дизелем и 230-сильным бензино­вым мотором. Привод — передний или полный. Сами продажи стартуют осенью.

Hyundai i10 + N Line

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Самый маленький из семейства Hyundai получил более вырази­тельное лицо и стал намного «злее». А пакет N Line принёс ситикару ещё и новый 1,0-литровый трёх­цилиндровый турбо­мотор мощностью 99 лоша­диных сил. «Обычные» i10 слабее: их литровые и 1,2-литровые «атмосфер­ники» развивают 67 и 84 лошади. Вместе с моторами версия N Line добавила много-много космети­ческих штрихов в оформ­лении. Старт европейских продаж (про Россию говорить, увы, бессмысленно) нового i10 удиви­тельным образом далёк: лето 2020 года.

Honda e

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Японцы долго тянули с серийным выпуском электро­кара, но наконец решились. Товарная версия малыша «e» получи­лась невероятно стильной — с безрамоч­ными дверями, кругляшами фар и аж пятью экранами в салоне – но чересчур дорогой. За 136-сильный электри­ческий супер­мини с 220-кило­метровым запасом хода Honda будет просить 29 470 евро (2 130 000 рублей). Почему электрокар оценили как гибридный кроссовер CR-V, мы рассказываем ниже.

Renault Captur

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Помните: тот автомобиль, что в России зовётся Kaptur, не имеет отношения к европейскому Captur. Новая фран­цузская модель на платформе CMF-B последнего поколения Clio получилась особенно вырази­тельной. Captur длиннее и легче предше­ствен­ника, 85 процентов деталей — новые, а под капотом стоит либо литровый (101 л.с.), либо 1,3-литровый (156 л.с.) бензиновый мотор, а также (вскоре) полутора­литровый дизель в двух вариантах мощности: 97 или 116 лошадей. На очереди — гибридная версия E-Tech с запасом чисто электри­ческого хода в 45 кило­метров.

Главная новинка выставки — это...

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