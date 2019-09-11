Все новинки Франкфурта
Константин Новацкий
Несмотря на то, что автосалон во Франкфурте пропустили больше двух десятков автопроизводителей, от мировых премьер голова кругом. Мы собрали всё самое громкое, яркое и прогрессивное, выбрали из этого наиболее крутые новинки и предлагаем вам с ними ознакомиться. Все они — полностью серийные, и бо́льшая часть навестит Россию в ближайшем будущем!
Все новости с Франкфуртского салона — по тегу #Франкфурт-2019 или в нашем Телеграм-канале.
VW ID.3
Третья по значимости машина в истории Volkswagen — после классического Beetle и бессменного Golf. Не много ли чести для электрического ситикара? Немцы говорят, что знают цену словам. ID.3 станет самой массовой электрической машиной: cерийное производство начнётся в ноябре, европейские продажи — в середине 2020 года, а объём выпуска достигнет 1500 машин в день! ID.3 построен на новой платформе MEB и оснащён 204-сильным электромотором, а также аккумулятором в трёх вариантах ёмкости. Запас хода «старшей» 77-киловаттной версии — 550 км.
Land Rover Defender
Он больше не рамный, но он — больше, чем просто наследник легендарного Defender. Кажется, новый внедорожник (не кроссовер!) перещеголял старика во всём. Алюминиевый кузов в три раза жёстче прежней рамы, способности на асфальте и за его пределами обещаны феноменальные, а по части электроники новый Defender даст фору всем серийным Land Rover на сегодняшний день! При этом британцы переосмыслили образ «старичка», сохранив основные черты. Ну, и функциональность… Она у нового Defender буквально на высоте.
Lamborghini Sian
За непривычно коротким для Lamborghini именем скрывается первый гибридный гиперкар. Такого итальянский производитель ещё не выпускал: атмосферный V12 здесь соседствует с 34-сильным электромотором и суперконденсатором, а совокупная мощность установки составляет 819 лошадиных сил. На разгон до сотни Sian тратит 2,8 секунды, а максимальная скорость превышает
Porsche Taycan
Ещё один первенец, но уже от Porsche. Taycan — дебютная модель в классе электромобилей и он настолько хорош, что умеет шутить над собой. Все версии зовутся Turbo, хотя начинка тут чисто электрическая. Самый мощный Taycan Turbo S натурально рвёт пространство/время: разгон до сотни у 761-сильной четырёхдверки составляет 2,8 секунды. Как у Lamborghini выше! А менее мощная 680-сильная Turbo способна проехать на одной зарядке до 450 километров.
BMW X6
«Светящиеся» ноздри решётки радиатора — то, чем запомнится новый X6 в тёмное время суток. А днём он крут силуэтом (да, так намного лучше), техникой (платформа CLAR с многорычажками и «пневмой»), моторами (мощность — от 249 до 530 лошадей), динамикой (самый крутой X6 M50i ускоряется до сотни за 4,3 секунды), оснащением и статусом. Новый X6 мы ждём в России 30 ноября по цене от
BMW M8
600-сильный M8 — один из крутейших «бумеров», которые мы тоже ждём в России. И это случится уже осенью. Купе с 4,4-литровой битурбовосьмёркой под капотом будет доступно в двух вариациях — помимо озвученной выше мощности M8 предложит 625 лошадей в версии Competition, чей разгон до сотни составляет 3,2 секунды. Кроме того, злая «восьмёрка» будет доступна и в открытой версии, которая практически не уступает по динамике.
Mini Electric
Заведите этот Mini — и ничего не произойдёт. Лишь 184-сильный электромотор получит команду «Будь готов». Сами британцы давно готовы к переходу на электричество и через десять лет обещают отказаться от ДВС, включая гибридные вариации. Только электричество, только батарейки. Запас хода этого Mini Electric невелик — 270 километров — но для городского стиляги сгодится.
Mercedes-Benz GLE Coupe
Главный соперник BMW X6 сменил поколение, стал больше, просторнее и, конечно, богаче. В продаже купе-кроссовер появится весной следующего года. Базовым на старте продаж станет рядный 2,9-литровый шестицилиндровый турбодизель мощностью 272 л.с. и 330 л.с. А если нужен бензин — он тоже будет, в версии
Mercedes-AMG GLB 35
Маленький, семиместный, горячий. Здорово? До GLB столь неординарных AMG ещё не было. Вместе с этим GLB 35 стал самым медленным в заряженной гамме. На разгон с нуля до
Smart EQ
Меньше чем через три года выйдет новое поколение Smart, и оно будет целиком китайским (под опекой Geely) и целиком электрическим – а пока эту ношу примерил на себя Смарт нынешний. Самый маленький городской автомобиль в мире теперь доступен только в электрической версии, а заодно обновился внешне и изнутри. Техника уже знакомая: электрическая начинка из мотора и блока батарей по-прежнему 82-сильная, на 17,6 киловатт-часа и с 160-километровым запасом хода по старому циклу NEDC. Ах да, в России Смарта больше не будет.
Audi RS 7 Sportback и RS 6
Сразу две «эрэски» на одном стенде — двойной ажиотаж. Новейшая RS 7 Sportback стала ещё мощнее и вместительнее. Теперь под капотом 600 лошадиных сил (время разгона до сотни — 3,6 секунды), а в багажнике — 535 литров или 1390, если сложить второй ряд кресел. И ведь универсал RS 6 не менее крут! С места до сотни 600-сильный сарай c V8 пуляет за те же 3,6 секунды, а если снять ограничитель, максимальная скорость достигнет
Audi Q3 Sportback
Ещё одна новинка от Audi — купеобразная версия кроссовера Q3. Покатые задние стойки чуть сократили максимальный багажный объём (c 1525 до 1400 литров), зато привнесли в образ динамики. Версия Sportback вышла длиннее и ниже обычного Q3, но интерьеры кроссоверов идентичны. На старте продаж Sportback будет доступен со 150-сильным турбодизелем и 230-сильным бензиновым мотором. Привод — передний или полный. Сами продажи стартуют осенью.
Hyundai i10 + N Line
Самый маленький из семейства Hyundai получил более выразительное лицо и стал намного «злее». А пакет N Line принёс ситикару ещё и новый 1,0-литровый трёхцилиндровый турбомотор мощностью 99 лошадиных сил. «Обычные» i10 слабее: их литровые и 1,2-литровые «атмосферники» развивают 67 и 84 лошади. Вместе с моторами версия N Line добавила много-много косметических штрихов в оформлении. Старт европейских продаж (про Россию говорить, увы, бессмысленно) нового i10 удивительным образом далёк: лето 2020 года.
Honda e
Японцы долго тянули с серийным выпуском электрокара, но наконец решились. Товарная версия малыша «e» получилась невероятно стильной — с безрамочными дверями, кругляшами фар и аж пятью экранами в салоне – но чересчур дорогой. За 136-сильный электрический супермини с 220-километровым запасом хода Honda будет просить 29 470 евро
Renault Captur
Помните: тот автомобиль, что в России зовётся Kaptur, не имеет отношения к европейскому Captur. Новая французская модель на платформе