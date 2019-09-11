Все новинки Франкфурта

Меньше чем через три года выйдет новое поколение Smart, и оно будет целиком китайским (под опекой Geely) и целиком электри­ческим – а пока эту ношу примерил на себя Смарт нынешний. Самый маленький городской автомобиль в мире теперь доступен только в электри­ческой версии, а заодно обновился внешне и изнутри. Техника уже знакомая: электри­ческая начинка из мотора и блока батарей по-прежнему 82-сильная, на 17,6 киловатт-часа и с 160-кило­метровым запасом хода по старому циклу NEDC. Ах да, в России Смарта больше не будет.