Французский стартап NamX показал водородный кроссовер со сменными баками

Молодая компания NamX из Парижа опубликовала первые изображения перспективного вседорожника с двигателем на топливных элементах. Дизайн для него разрабатывало ателье PininFarina, основной задачей которого стала интеграция в кузов кроссовера шести съёмных баков для хранения водорода. NamX называет это инновационной технологией и намерена довести до серийного производства. Как пишет TopGear, на рынке безымянный пока вседорожник появится в 2025 году.