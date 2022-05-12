Французский стартап NamX показал водородный кроссовер со сменными баками
Дмитрий Елизаров
Молодая компания NamX из Парижа опубликовала первые изображения перспективного вседорожника с двигателем на топливных элементах. Дизайн для него разрабатывало ателье PininFarina, основной задачей которого стала интеграция в кузов кроссовера шести съёмных баков для хранения водорода. NamX называет это инновационной технологией и намерена довести до серийного производства. Как пишет TopGear, на рынке безымянный пока вседорожник появится в 2025 году.
- Кроссовер NamX ещё не представлен вживую: это произойдёт только нынешней осенью в рамках автосалона в Париже. Однако характеристики уже озвучены. Французы намерены выпустить вседорожник в двух модификациях с разным количеством двигателей.
- Базовая версия получит один мотор на задней оси, развивающий 300 л.с. Такой NamX сможет ускориться до 100 км/ч за 6,5 секунды при максимальной скорости 200 км/ч. Модификацию под названием GTH оснастят двумя двигателями совокупной отдачей 550 л.с. Максимальная скорость кроссовера вырастет до 250 км/ч, а время разгона до сотни уменьшится на 2 секунды.
- Основным достоинством первой модели NamX должна стать запатентованная технология хранения водорода в съёмных баках-капсулах. Это своего рода аналог сменных аккумуляторов для электрокаров: предполагается, что пустые баки можно будет оперативно менять на полные или дозаправлять. NamX рассчитывает создать собственную сеть «обменных пунктов».
- Помимо шести капсул конструкция предусматривает и стандартный фиксированный бак. На полностью заполненных резервуарах кроссовер сможет проезжать до 800 километров.
- К физической разработке вседорожника NamX приступит в следующем году, а два года спустя запустит продажи, хотя приём предзаказов уже открыт. В Великобритании цены на необычный кроссовер стартуют от 55 тысяч фунтов (67 тысяч долларов), в остальной Европе — от 65 тысяч евро.
Перспективы применения топливных элементов изучают и крупные автопроизводители. К примеру, BMW рассчитывает выпустить опытную партию водородных кроссоверов X5, а Hyundai намеревается перевести на водород свою коммерческую технику.