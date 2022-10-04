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У французского спорткара Alpine A110 появилась самая экстремальная версия. Она очень лёгкая
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Дмитрий Елизаров

Компания Alpine представила новую модификацию своего спорткара A110 с обозначением R. Несмотря на отсутствие изменений в силовом агрегате она оказалась самой экстремальной: спорткару переработали кузов, подвеску и салон, что положительно сказалось на динамике. Новинка стала самой быстрой дорожной моделью бренда. Стоить Alpine A110 R будет 105 тысяч евро — более чем на 30 тысяч дороже версии A110 S с тем же мотором.

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  • Одна из главных причин улучшения динамических характеристик — снижение веса. Новинка весит 1082 килограмма, что на 34 килограмма меньше A110 S. Добились этого главным образом заменой ряда компонентов на облегчённые аналоги. К примеру, новый капот и карбоновые колёса с разным дизайном для передней и задней осей сэкономили более 15 килограммов, а углепластиковые кресла Sabelt — 5 килограммов. Кроме того, спорткару заменили крышку «капота».
  • Альтернативные кузовные детали призваны также улучшать аэродинамические показатели: помимо нового диффузора, накладок на пороги и компактного антикрыла инженеры применили даже обтекатели на рычагах задней подвески. В итоге лобовое сопротивление уменьшилось на 5%, а к прижимной силе на максимальной скорости добавилось 29 килограммов.
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  • Alpine A110 R сохранил «турбочетвёрку» объёмом 1,8 литра, которая развивает прежние 300 л.с. и 340 Нм в паре с семиступенчатым «роботом». Тем не менее, благодаря доработкам время ускорения до 100 км/ч уменьшилось с 4,2 до 3,9 секунды, а максимальная скорость спорткара выросла на 10 км/ч — до 285 км/ч. Единственная связанная с силовым агрегатом доработка — нвый выхлоп, призванный обеспечить более яркое звучание.
  • Спорткар получил более трековое шасси: жёсткость пружин увеличена на 10%, стабилизаторы поперечной устойчивости стали жёстче на 10% спереди и на 25% сзади. Кроме того, в подвеске Alpine A110 R применяются иные амортизаторы, обеспечивающие уменьшение дорожного просвета на 10 миллиметров по умолчанию и ещё на 10 — после регулировки. Всего для амортизаторов предусмотрено 20 различных настроек сжатия и отбоя.

Продажи новинки стартуют в начале следующего года, а «живой» дебют намечен на Парижский автосалон. Там же концерн Renault планирует показать ещё несколько новинок, часть которых уже рассекречена — это, к примеру, необычный внедорожник Dacia и хардкорная версия концептуального электрокара Renault 5.

Сделали бы жёстче собственный автомобиль?

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