У французского спорткара Alpine A110 появилась самая экстремальная версия. Она очень лёгкая

Компания Alpine представила новую модификацию своего спорткара A110 с обозначением R. Несмотря на отсутствие изменений в силовом агрегате она оказалась самой экстремальной: спорткару переработали кузов, подвеску и салон, что положительно сказалось на динамике. Новинка стала самой быстрой дорожной моделью бренда. Стоить Alpine A110 R будет 105 тысяч евро — более чем на 30 тысяч дороже версии A110 S с тем же мотором.