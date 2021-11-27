Французские машины, гонки и много юмора: трейлер нового спецвыпуска The Grand Tour

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На YouTube-канале шоу The Grand Tour опубликован трейлер нового спецвыпуска, который выйдет 17 декабря. Особая серия посвящена французскому автомобильному миру и приправлена изрядной долей юмора.
В октябре Джереми Кларксон назвал лучший по его мнению автомобиль 2021 года — им стал хот-хэтч Toyota GR Yaris. При этом первоначально он считал эту машину подходящей для «недавно овдовевших старушек, которым нужно что-то, чтобы ездить с подругой в бридж-клуб».