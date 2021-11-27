Французские машины, гонки и много юмора: трейлер нового спецвыпуска The Grand Tour

Судя по тизеру, Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй испытали самые разные автомобили из Франции — от классики и даже машины с пропеллером до рядовых легковушек производства Renault, Peugeot и Citroen.

Тесты тоже были самые разные. Например, ведущие побывали на треке с гравийными участками и выехали на бездорожье. Ни там, ни там не обошлось без аварий.

Кроме того, троица проверила на прочность Citroen 2CV, сбросив его с большой высоты при помощи вертолёта, «уронила» с горы Citroen Berlingo и попыталась запустить кабриолет Citroen C3 с огромной катапульты.

В октябре Джереми Кларксон назвал лучший по его мнению автомобиль 2021 года — им стал хот-хэтч Toyota GR Yaris. При этом перво­начально он считал эту машину подходящей для «недавно овдовевших старушек, которым нужно что-то, чтобы ездить с подругой в бридж-клуб».