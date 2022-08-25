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Французам дадут до 4 тысяч евро, чтобы они пересели с автомобилей на велосипеды
Новости

Дмитрий Елизаров

Власти Франции планируют ввести субсидии для водителей, которые сменят свои автомобили на велосипеды — обычные педальные либо с электромоторами. Как пишет The Times, размер выплат составит до 4 тысяч евро. При этом столицу страны собираются сделать полностью пригодной для поездок на велосипедах.

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  • Объём материальной помощи будет дифференцированным в зависимости от социального положения участника программы. Максимальную сумму смогут получить только французы с низким уровнем доходов.
  • Утверждается, что в этом вопросе Франция ориентируется на опыт соседних стран. К примеру, в Литве уже действует аналогичная программа (правда, здесь субсидия составляет 1000 евро). В Нидерландах 27% населения передвигается на велосипедах, тогда как во Франции — только 3%. При помощи программы французские власти рассчитывают довести эту долю до 9% к 2024 году.
  • Чтобы сделать столицу страны удобной для пользователей велосипедов, правительство планирует потратить 250 миллионов евро. На эти деньги, к примеру, построят 130 километров новых велодорожек.

В Великобритании, напротив, собираются ужесточить правила пользования велосипедами. Жителей страны могут обязать регистрировать свой двухколёсный транспорт в соответствующих ведомствах и оформлять на него страховку. Власти рассчитывают, что такие меры повысят уровень безопасности на дорогах.

Поменяли бы автомобиль на велосипед?

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