Французам дадут до 4 тысяч евро, чтобы они пересели с автомобилей на велосипеды

Утверждается, что в этом вопросе Франция ориентируется на опыт соседних стран. К примеру, в Литве уже действует аналогичная программа (правда, здесь субсидия составляет 1000 евро). В Нидерландах 27% населения передвигается на велосипедах, тогда как во Франции — только 3%. При помощи программы французские власти рассчитывают довести эту долю до 9% к 2024 году.