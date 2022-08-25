Французам дадут до 4 тысяч евро, чтобы они пересели с автомобилей на велосипеды

Материал по теме
Франция заставит вставлять в рекламу автомобилей велосипеды и пешие прогулки
Оборудование для выпуска Lada Vesta начали перевозить в Тольятти
Дмитрий Елизаров
Власти Франции планируют ввести субсидии для водителей, которые сменят свои автомобили на велосипеды — обычные педальные либо с электромоторами. Как пишет The Times, размер выплат составит до 4 тысяч евро. При этом столицу страны собираются сделать полностью пригодной для поездок на велосипедах.
В Великобритании, напротив, собираются ужесточить правила пользования велосипедами. Жителей страны могут обязать регистрировать свой двухколёсный транспорт в соответствующих ведомствах и оформлять на него страховку. Власти рассчитывают, что такие меры повысят уровень безопасности на дорогах.