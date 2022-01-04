Франция заставит вставлять в рекламу автомобилей велосипеды и пешие прогулки

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Власти Франции обяжут упоминать в рекламе автомобилей альтернативы, менее вредные для окружающей среды, — например, поездки на велосипедах и пешие прогулки. Как пишет France24, автопроизводителям предложат три варианта альтернатив для рекламы на выбор, а вступить в силу требование должно в марте нынешнего года.
Летом прошлого года Евросоюз выразил готовность полностью запретить автомобили с ДВС с 2035 года. Оформлено это будет путём введения требований по нулевому объёму вредных выбросов автомобильных двигателей.