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Франция заставит вставлять в рекламу автомобилей велосипеды и пешие прогулки

Новости

Дмитрий Елизаров

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Власти Франции обяжут упоминать в рекламе автомобилей альтернативы, менее вредные для окружающей среды, — например, поездки на велосипедах и пешие прогулки. Как пишет France24, автопроизводителям предложат три варианта альтернатив для рекламы на выбор, а вступить в силу требование должно в марте нынешнего года.

Porsche Taycan Cross Turismo с багажником для велосипедов

  • Рекламируя автомобиль, производитель должен будет упомянуть в ролике или сообщении одну из трёх допустимых альтернатив. Это либо совместное пользование автомобилями, либо общественный транспорт для повсе­дневного перемещения, либо велосипед или пешая прогулка для коротких поездок. Кроме того, производителей обяжут указывать в рекламе объёмы вредных выбросов конкретной модели.
  • Требование будет распространяться на все виды рекламы в печати, на телевидении или в сети Интернет.
  • Предполагается, что эти сообщения побудят потенциальных покупателей автомобилей рассмотреть варианты перемещения, наносящие меньший вред экологии. Опрошенные агентством французские представительства некоторых авто­мобильных компаний выразили готовность подчиняться новым требованиям и отметили, что переход на транспорт с нулевым уровнем выбросов неизбежен. Однако также было замечено, что новые требования не делают различий между машинами с ДВС и электрокарами.
  • France24 уточняет, что с 2028 года во Франции будет запрещено рекламировать транспортные средства, выбрасывающие в атмосферу более 123 граммов СО2 на километр. Среди них могут оказаться многие популярные кроссоверы.

Летом прошлого года Евросоюз выразил готовность полностью запретить автомобили с ДВС с 2035 года. Оформлено это будет путём введения требований по нулевому объёму вредных выбросов автомобильных двигателей.

Как считаете, сработает?

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