Туристы во Франции начали массово получать чужие дорожные штрафы

Иностранцы во Франции после поездок на прокатных автомобилях стали получать штрафы за нарушение ПДД в те дни, когда их уже не было в стране. Об этой проблеме рассказало издание The Local.

Канадский турист, который арендовал автомобиль в компании Avis в Париже на сутки, по возвращении домой получил 27 квитан­ций, датированных другими днями. Другому туристу из Велико­британии не повезло ещё больше: с февраля 2019 года ему пришло более 50 штрафов с разными автомобилями и разными водителями за рулём. При этом он не был во Франции с 2016 года.

В ответ на жалобы в Avis заявили, что компания строго хранит персональные данные и ошибки с чужими штрафами случаются очень редко. В национальном агентстве Франции, в ведении которого находятся полицейские камеры, посовето­вали иностранцам заполнять форму на сайте для обжалования штрафов.