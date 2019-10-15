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Туристы во Франции начали массово получать чужие дорожные штрафы

Новости

Николай Андреев

Иностранцы во Франции после поездок на прокатных автомобилях стали получать штрафы за нарушение ПДД в те дни, когда их уже не было в стране. Об этой проблеме рассказало издание The Local.

  • Канадский турист, который арендовал автомобиль в компании Avis в Париже на сутки, по возвращении домой получил 27 квитан­ций, датированных другими днями. Другому туристу из Велико­британии не повезло ещё больше: с февраля 2019 года ему пришло более 50 штрафов с разными автомобилями и разными водителями за рулём. При этом он не был во Франции с 2016 года.

  • В ответ на жалобы в Avis заявили, что компания строго хранит персональные данные и ошибки с чужими штрафами случаются очень редко. В национальном агентстве Франции, в ведении которого находятся полицейские камеры, посовето­вали иностранцам заполнять форму на сайте для обжалования штрафов.

  • Причину, по которой туристам присылают чужие квитанции, установить пока не удалось. Либо это ошибки в базах данных, либо мошен­ничество, но власти Франции не спешат разбираться с проблемой. Однако количество туристов, получивших странные штрафы за превышение скорости и нарушения правил парковки, исчисляется уже десятками.

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