Во Франции увеличили налог на неэкологичные машины до 1,4 миллиона рублей

Парламент Франции принял закон, повышающий налог на автомобили, выбрасы­вающие более 212 грамм угле­кислого газа на километр. Теперь каждый год владельцам неэкологичных машин придётся платить по 20 000 евро (1,4 миллиона рублей) вместо и без того немалых 12 500 евро (820 тысяч рублей).

В основном, новый закон ударит по кошелькам хозяев кроссоверов и спорт­каров. Например, новый 390-сильный Mercedes-AMG GLC 43 выбрасы­вает 234 грамма углекислого газа на километр, 575-сильный Jaguar F-Type R — 269 грамм, а 1500-сильный Bugatti Chiron — 516 грамм.