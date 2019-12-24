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Во Франции увеличили налог на неэкологичные машины до 1,4 миллиона рублей

Новости

Николай Андреев

Парламент Франции принял закон, повышающий налог на автомобили, выбрасы­вающие более 212 грамм угле­кислого газа на километр. Теперь каждый год владельцам неэкологичных машин придётся платить по 20 000 евро (1,4 миллиона рублей) вместо и без того немалых 12 500 евро (820 тысяч рублей).

В основном, новый закон ударит по кошелькам хозяев кроссоверов и спорт­каров. Например, новый 390-сильный Mercedes-AMG GLC 43 выбрасы­вает 234 грамма углекислого газа на километр, 575-сильный Jaguar F-Type R — 269 грамм, а 1500-сильный Bugatti Chiron — 516 грамм.

Mercedes-AMG GLC 43

  • Как сообщает Bloomberg, по предварительным подсчётам француз­ского мини­стер­ства финансов, увеличение сбора на автомо­бильные выбросы должно приносить дополни­тельных 50 милли­онов евро в год. Эти средства направят на развитие экологически чистого транспорта. Одно­временно с этим в стране плани­руется снизить размер льгот на покупку электро­каров и водородных автомобилей.

  • Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр также раскритико­вал рекламу крос­соверов. Он заявил, что автопро­изводители должны преду­преждать клиентов о вредном воздействии таких машин на окружающую среду.

В России повышающий коэффициент транспортного налога рассчиты­вается не от выбросов вредных веществ, а от стоимости автомобиля. Например, для машин стоимостью 5–10 миллионов рублей и возрастом до пяти лет сумма налога, зависящего от мощности двигателя, удваи­вается. Московскому владельцу нового Mercedes-AMG GLC 43 придётся за год отдать транспортный налог в 117 тысяч рублей.

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