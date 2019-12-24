Во Франции увеличили налог на неэкологичные машины до 1,4 миллиона рублей
Николай Андреев
Парламент Франции принял закон, повышающий налог на автомобили, выбрасывающие более 212 грамм углекислого газа на километр. Теперь каждый год владельцам неэкологичных машин придётся платить по 20 000 евро (1,4 миллиона рублей) вместо и без того немалых 12 500 евро (820 тысяч рублей).
В основном, новый закон ударит по кошелькам хозяев кроссоверов и спорткаров. Например, новый 390-сильный Mercedes-AMG GLC 43 выбрасывает 234 грамма углекислого газа на километр, 575-сильный Jaguar
Как сообщает Bloomberg, по предварительным подсчётам французского министерства финансов, увеличение сбора на автомобильные выбросы должно приносить дополнительных 50 миллионов евро в год. Эти средства направят на развитие экологически чистого транспорта. Одновременно с этим в стране планируется снизить размер льгот на покупку электрокаров и водородных автомобилей.
Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр также раскритиковал рекламу кроссоверов. Он заявил, что автопроизводители должны предупреждать клиентов о вредном воздействии таких машин на окружающую среду.
В России повышающий коэффициент транспортного налога рассчитывается не от выбросов вредных веществ, а от стоимости автомобиля. Например, для машин стоимостью 5–10 миллионов рублей и возрастом до пяти лет сумма налога, зависящего от мощности двигателя, удваивается. Московскому владельцу нового Mercedes-AMG GLC 43 придётся за год отдать транспортный налог в 117 тысяч рублей.