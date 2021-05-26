6 примеров того, как ни в коем случае нельзя перевозить дорогие автомобили

В Шотландии тоже имеются свои «мосты глупости» — с опасно низкими пролётами, требующими внимания и исключи­тельной аккурат­ности. Особенно в случае с автомо­билями, чья габаритная высота меняется от рейса к рейсу. Да-да, мы об автовозах, транс­портирующих порой не самые бюджетные автомобили.

Один из таких «дорогих» рейсов выпал для водителя Скании на октябрьское утро 2018 года. Маневрируя по улицам города Перт, он, очевидно, забыл, что перевозит на втором ярусе несколько крупных вседорож­ников. Приближаясь к нависшей над дорогой ЖД-эстакаде, он не сбавил хода и... как минимум на треть укоротил пару новых автомобилей, а также сильно навредил пропускной способности тихой улицы.

Прибывшая полиция и дорожные службы расчистили дорогу от остатков крыш и на всякий случай осмотрели мост. Угрозы для поездов инцидент, к счастью, не создал, однако «нагрел» кое-кого на десятки тысяч фунтов стерлингов.