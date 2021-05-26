6 примеров того, как ни в коем случае нельзя перевозить дорогие автомобили
Константин Новацкий
Чтобы чудачить за рулём новенького Феррари или Порше, его сначала нужно дождаться. И к сожалению, с первыми в своей жизни инцидентами дорогой автомобиль может столкнуться уже на этапе доставки законному владельцу. Взгляните, какой неаккуратной может быть транспортировка и выгрузка многомиллионных спорткупе и внедорожников. Заготовьте побольше одноразовых платков, потому что без слёз на это не взглянешь.
От Ferrari до Shelby
Начать подборку транспортировочных неудач стоит с прогремевшего на весь автомобильный интернет видео пятилетней давности. Февральским днём 2016 года пользователи скоростного шоссе А12 близ Парижа запечатлели яркое зрелище: лежащий на боку автовоз, напичканный дорогими автомобилями, и валяющиеся рядом суперкары.
Жертвами неаккуратной перевозки стали пара Lamborghini Gallardo LP
От Jaguar до Range Rover
В Шотландии тоже имеются свои «мосты глупости» — с опасно низкими пролётами, требующими внимания и исключительной аккуратности. Особенно в случае с автомобилями, чья габаритная высота меняется от рейса к рейсу. Да-да, мы об автовозах, транспортирующих порой не самые бюджетные автомобили.
Один из таких «дорогих» рейсов выпал для водителя Скании на октябрьское утро 2018 года. Маневрируя по улицам города Перт, он, очевидно, забыл, что перевозит на втором ярусе несколько крупных вседорожников. Приближаясь к нависшей над дорогой ЖД-эстакаде, он не сбавил хода и... как минимум на треть укоротил пару новых автомобилей, а также сильно навредил пропускной способности тихой улицы.
Прибывшая полиция и дорожные службы расчистили дорогу от остатков крыш и на всякий случай осмотрели мост. Угрозы для поездов инцидент, к счастью, не создал, однако «нагрел» кое-кого на десятки тысяч фунтов стерлингов.
Ferrari 360
Порой даже опытная транспортная компания не может обеспечить сохранность дорогого груза. Неделю назад в США автовоз компании-перевозчика Plycon попал в довольно курьёзное ДТП. Судя по видео, мигом разлетевшемуся по соцсетям, причиной аварии стало не столкновение фуры с другим автомобилем, а резкое торможение на подъезде к перекрёстку.
Находившийся в контейнере спорткар Ferrari 360 по инерции двинулся вперёд и пробил переднюю стенку, частично вывалившись наружу. Был ли автомобиль дополнительно зафиксирован во время перевозки или просто стоял на ручном тормозе, неизвестно, но полученные повреждения передней части кажутся небольшими. Чего не скажешь о трейлере...
При этом сама компания Plycon успела зарекомендовать себя как грамотный и бережный перевозчик спорткаров и автомобильной классики. К её услугам часто прибегают владельцы аукционных раритетов и быстрых спорткупе, а процесс деликатной выгрузки редких автомобилей — от гоночных Lamborghini до реплики AC Cobra — можно увидеть на фирменном сайте компании.
От BMW до Lamborghini
А вот так в 2013 году выглядели итоги упорной борьбы с огнём, который охватил автовоз, набитый спорткарами. В пламени погибло несколько итальянских купе и пара седанов, включая роскошный Bentley Continental Flying Spur.
Неприятность случилась прямо на ходу, по пути из дилерского центра в Бангкоке. Источником пламени, по словам очевидцев, стал находившийся на верхнем ярусе седан BMW, укомплектованный газовым оборудованием. Огонь от машины довольно быстро перекинулся на соседний Bentley, а дальше полыхать начали кузова итальянских суперкаров внизу: Lamborghini Murcielago и Ferrari F430. Ещё один Bentley, а также седан Mercedes-Benz всё же удалось спасти.
Комментируя провальную поездку, водитель трейлера сообщил, что у границы Таиланда и Камбоджи его должен был встретить некий клиент и получить свои автомобили. Но по каким-то причинам на контакт он не вышел, чем добавил работы тайской полиции. Совокупно потери таинственного владельца были оценены в 3,3 миллиона долларов (около 112 миллионов рублей по тогдашнему курсу).
Jaguar F-Type Convertible
Впрочем, даже с успехом доставив суперкар до хозяйских дверей, можно попасть в неприятность — стоит лишь начать процесс выгрузки посылки. На днях в США особо отличился оператор автовоза. Не обеспечив должного внимания стоявшему на верхнем ярусе Jaguar
На этом спонтанный трюк не кончился. Продолжив движение, британский родстер впечатался в припаркованный поблизости пикап Chevrolet Silverado, а тот, в свою очередь, задел суперкар Nissan
Активные комментаторы в TikTok и Instagram быстро разделились на два лагеря. Пока первые напирали на то, что видео не выглядит похожим на реальное (здесь мы не согласимся и приведём пару безумных примеров), вторые бросились посылать «лучи добра» помятому автомобилю… Но вовсе не Ягуару, которому досталось сильнее всего, а Ниссану, который оказался последним в цепочке.
Aston Martin One-77
Десять лет назад элитное карбон-алюминиевое купе Aston Martin
Всё это говорит о том, что дилетантов за «баранкой» 750-сильного Aston Martin побывало на порядок меньше, чем в салонах Ferrari или Lamborghini. Однако неприятностей с участием