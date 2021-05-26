12 вседорожников без крыши, которые точно достойны вашего внимания

6 примеров того, как ни в коем случае нельзя перевозить дорогие автомобили

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Константин Новацкий

Чтобы чудачить за рулём новенького Феррари или Порше, его сначала нужно дождаться. И к сожалению, с первыми в своей жизни инцидентами дорогой автомобиль может столкнуться уже на этапе доставки законному владельцу. Взгляните, какой неаккуратной может быть транс­портировка и выгрузка много­миллионных спорткупе и внедорож­ников. Заготовьте побольше одноразовых платков, потому что без слёз на это не взглянешь.

От Ferrari до Shelby

Начать подборку транспортировочных неудач стоит с прогремев­шего на весь авто­мобиль­ный интернет видео пятилетней давности. Февраль­ским днём 2016 года пользова­тели скоростного шоссе А12 близ Парижа запечат­лели яркое зрелище: лежащий на боку автовоз, напичканный дорогими авто­мобилями, и валяющиеся рядом суперкары.

Жертвами неаккуратной перевозки стали пара Lamborghini Gallardo LP 560-4, трековый Porsche 911 GT3 и Porsche Cayman, купе Ferrari F430 и тюнинго­ванный Shelby GT500. Общая стоимость побитых авто­мобилей превысила два миллиона евро, а прокатная контора, которой принад­лежали машины, лишилась заметной части своего парка. К счастью, за исключе­нием четырёх­колёсных, других жертв в ДТП не было, а финансовые проблемы удалось уладить за счёт страховой компании. Но неприятный осадочек от перевозки остался...

От Jaguar до Range Rover

Фотография: Twitter | pressjournal
Фотография: Twitter | uniteddixie
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Фотография: Twitter | pressjournal

В Шотландии тоже имеются свои «мосты глупости» — с опасно низкими пролётами, требующими внимания и исключи­тельной аккурат­ности. Особенно в случае с автомо­билями, чья габаритная высота меняется от рейса к рейсу. Да-да, мы об автовозах, транс­портирующих порой не самые бюджетные автомобили.

Один из таких «дорогих» рейсов выпал для водителя Скании на октябрьское утро 2018 года. Маневрируя по улицам города Перт, он, очевидно, забыл, что перевозит на втором ярусе несколько крупных вседорож­ников. Приближаясь к нависшей над дорогой ЖД-эстакаде, он не сбавил хода и... как минимум на треть укоротил пару новых автомобилей, а также сильно навредил пропускной способности тихой улицы. 

Прибывшая полиция и дорожные службы расчистили дорогу от остатков крыш и на всякий случай осмотрели мост. Угрозы для поездов инцидент, к счастью, не создал, однако «нагрел» кое-кого на десятки тысяч фунтов стерлингов.

Ferrari 360

Порой даже опытная транспортная компания не может обеспечить сохранность дорогого груза. Неделю назад в США автовоз компании-перевозчика Plycon попал в довольно курьёзное ДТП. Судя по видео, мигом разлетев­шемуся по соцсетям, причиной аварии стало не столкно­вение фуры с другим автомобилем, а резкое торможение на подъезде к перекрёстку.

Находившийся в контейнере спорткар Ferrari 360 по инерции двинулся вперёд и пробил переднюю стенку, частично вывалив­шись наружу. Был ли автомобиль допол­нительно зафиксирован во время перевозки или просто стоял на ручном тормозе, неизвестно, но полученные повреждения передней части кажутся небольшими. Чего не скажешь о трейлере...

При этом сама компания Plycon успела зарекомен­довать себя как грамотный и бережный перевозчик спорткаров и автомо­бильной классики. К её услугам часто прибегают владельцы аукционных раритетов и быстрых спорткупе, а процесс деликатной выгрузки редких автомобилей — от гоночных Lamborghini до реплики AC Cobra — можно увидеть на фирменном сайте компании.

От BMW до Lamborghini

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А вот так в 2013 году выглядели итоги упорной борьбы с огнём, который охватил автовоз, набитый спорткарами. В пламени погибло несколько итальянских купе и пара седанов, включая роскошный Bentley Continental Flying Spur.

Неприятность случилась прямо на ходу, по пути из дилерского центра в Бангкоке. Источником пламени, по словам очевидцев, стал находив­шийся на верхнем ярусе седан BMW, укомплекто­ванный газовым оборудо­ванием. Огонь от машины довольно быстро перекинулся на соседний Bentley, а дальше полыхать начали кузова итальянских суперкаров внизу: Lamborghini Murcielago и Ferrari F430. Ещё один Bentley, а также седан Mercedes-Benz всё же удалось спасти.

Комментируя провальную поездку, водитель трейлера сообщил, что у границы Таиланда и Камбоджи его должен был встретить некий клиент и получить свои автомобили. Но по каким-то причинам на контакт он не вышел, чем добавил работы тайской полиции. Совокупно потери таин­ственного владельца были оценены в 3,3 миллиона долларов (около 112 миллионов рублей по тогдашнему курсу).

Jaguar F-Type Convertible

Впрочем, даже с успехом доставив суперкар до хозяйских дверей, можно попасть в неприят­ность — стоит лишь начать процесс выгрузки посылки. На днях в США особо отличился оператор автовоза. Не обеспечив должного внимания стоявшему на верхнем ярусе Jaguar F-Type, он позволил незакреп­лённому авто­мобилю скатиться по аппарели и эффектно рухнуть на дорогу.

На этом спонтанный трюк не кончился. Продолжив движение, британский родстер впечатался в припарко­ванный поблизости пикап Chevrolet Silverado, а тот, в свою очередь, задел суперкар Nissan GT-R. Итого за пару секунд жертвами «доставки» стали сразу три недешёвых автомобиля! 

Активные комментаторы в TikTok и Instagram быстро разделились на два лагеря. Пока первые напирали на то, что видео не выглядит похожим на реальное (здесь мы не согласимся и приведём пару безумных примеров), вторые бросились посылать «лучи добра» помятому автомобилю… Но вовсе не Ягуару, которому досталось сильнее всего, а Ниссану, который оказался последним в цепочке.

Aston Martin One-77

Десять лет назад элитное карбон-алюминиевое купе Aston Martin One-77 считалось чуть ли не священным. На выпущенный тиражом в 77 штук суперкар с 7,3-литровым V12 могли потратиться лишь вручную отобранные клиенты Aston Martin. Тем же, кто дружил с маркой «спустя рукава» и не заслужил особо крепкого руко­пожатия, не дозволялось и приближаться к новинке ценой под два миллиона евро. Даже британское издание Top Gear в своё время получило доступ за руль One-77 лишь благодаря дружбе с одним из арабских клиентов «Астона» — будучи вхожим в тусовку избранных, он купил суперкар только для того, чтобы получить возможность усадить за руль журналиста!

Всё это говорит о том, что дилетантов за «баранкой» 750-сильного Aston Martin побывало на порядок меньше, чем в салонах Ferrari или Lamborghini. Однако неприят­ностей с участием One-77 полностью избежать всё-таки не удалось. В 2012-м одно купе было утрачено в ДТП на улице Гонконга. Вскоре косметический ремонт потребовался покупателю из Франции. А на этом видео запечатлён процесс не самой качественной погрузки машины на автовоз. Увы, целиком застрахо­ваться от неосторож­ности невозможно даже в мире больших денег.

Хотя бы раз пользовались услугой перевозки автомобиля?

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