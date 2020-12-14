Посмотрите, как Ford F-150 Raptor на гусеницах ездит по городу

Как заявил сам автор видео, перво­начально он рассчитывал забраться на дора­ботанном пикапе на какую-нибудь гору. Однако уже после установки гусениц вспомнил, что живёт в штате Канзас, где нет не только гор, но и снега: на момент съёмки видео температура воздуха состав­ляла 22 градуса по Цельсию. Поэтому он отправился кататься по городу.

«Наверное, все в моём родном городе думают, что я сумас­шедший», — уточняет автор после того, как его пикап несколько раз снимали на телефоны из соседних автомо­билей. Попытка заехать в кафе быстрого питания обернулась встречей с полицией, но никаких объяв­лений блогеру не предъявили: патруль­ные тоже всего лишь сделали несколько кадров.

Позже гусеничный Ford F-150 всё же вывезли в более привычную для него среду обитания для небольших внедорожных тестов, с которыми он успешно справился. Однако попутно обнаружи­лось неприятное свойство гусениц, установ­ленных вместо колёс: поскольку они значи­тельно шире колёсных арок, летящая из-под гусениц грязь покрывает ровным слоем кузов пикапа практически мгновенно.