Посмотрите, как Ford F-150 Raptor на гусеницах ездит по городу
Дмитрий Елизаров
Автор YouTube-канала Westen Champlin установил на свой пикап Ford
Как заявил сам автор видео, первоначально он рассчитывал забраться на доработанном пикапе на какую-нибудь гору. Однако уже после установки гусениц вспомнил, что живёт в штате Канзас, где нет не только гор, но и снега: на момент съёмки видео температура воздуха составляла 22 градуса по Цельсию. Поэтому он отправился кататься по городу.
«Наверное, все в моём родном городе думают, что я сумасшедший», — уточняет автор после того, как его пикап несколько раз снимали на телефоны из соседних автомобилей. Попытка заехать в кафе быстрого питания обернулась встречей с полицией, но никаких объявлений блогеру не предъявили: патрульные тоже всего лишь сделали несколько кадров.
Позже гусеничный Ford F-150 всё же вывезли в более привычную для него среду обитания для небольших внедорожных тестов, с которыми он успешно справился. Однако попутно обнаружилось неприятное свойство гусениц, установленных вместо колёс: поскольку они значительно шире колёсных арок, летящая из-под гусениц грязь покрывает ровным слоем кузов пикапа практически мгновенно.
Компания Nissan, тоже практиковавшая установку легковых автомобилей на гусеницы, боролась с этим обстоятельством, применяя неестественно расширенные колёсные арки. К примеру, ширина седана Altima после превращения в прототип
Altima-teAWD увеличилась на 18 сантиметров.