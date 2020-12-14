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Посмотрите, как Ford F-150 Raptor на гусеницах ездит по городу

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Дмитрий Елизаров

Автор YouTube-канала Westen Champlin установил на свой пикап Ford F-150 Raptor гусеницы вместо колёс. И за отсут­ствием там, где он проживает, заснеженных гор решил просто прокатиться по городу. Избежать встречи с полицией не удалось.

  • Как заявил сам автор видео, перво­начально он рассчитывал забраться на дора­ботанном пикапе на какую-нибудь гору. Однако уже после установки гусениц вспомнил, что живёт в штате Канзас, где нет не только гор, но и снега: на момент съёмки видео температура воздуха состав­ляла 22 градуса по Цельсию. Поэтому он отправился кататься по городу.

  • «Наверное, все в моём родном городе думают, что я сумас­шедший», — уточняет автор после того, как его пикап несколько раз снимали на телефоны из соседних автомо­билей. Попытка заехать в кафе быстрого питания обернулась встречей с полицией, но никаких объяв­лений блогеру не предъявили: патруль­ные тоже всего лишь сделали несколько кадров.

  • Позже гусеничный Ford F-150 всё же вывезли в более привычную для него среду обитания для небольших внедорожных тестов, с которыми он успешно справился. Однако попутно обнаружи­лось неприятное свойство гусениц, установ­ленных вместо колёс: поскольку они значи­тельно шире колёсных арок, летящая из-под гусениц грязь покрывает ровным слоем кузов пикапа практически мгновенно.

  • Компания Nissan, тоже практиковавшая установку легковых авто­мобилей на гусеницы, боролась с этим обстоятель­ством, применяя неесте­ственно расширенные колёсные арки. К примеру, ширина седана Altima после превращения в прототип Altima-te AWD увели­чилась на 18 сантиметров.

Пригодились бы вашему автомобилю такие устройства?

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