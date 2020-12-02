Плюс 20 Нм, минус 0,3 секунды: обновился заряженный Jaguar F-Pace SVR

Двигатель кроссовера по-прежнему развивает 550 л.с., однако показатель тяги увеличился с 680 до 700 Нм крутящего момента. Кроме того, Jaguar F-Pace обзавёлся оптимизи­рованной системой лонч-контроля и трансмиссией, доработанной по образцу рекордного седана Jaguar XE SV Project 8. В итоге время разгона кроссовера до 100 км/ч уменьшилось на 0,3 секунды — до 4 секунд, а максимальная скорость выросла до 286 км/ч (ранее — 283 км/ч).

Шасси доработано при помощи перена­строенных адаптивных аморти­заторов, теперь они обеспечи­вают больший комфорт при езде на низких скоростях. В сочетании с оптимизиро­ванными настройками рулевого управления доработки призваны сделать более заметной разницу между «динамичным» и «комфортным» ездовыми режимами. Кроме того, кроссовер получил новую тормозную систему с электро­усилителем и 395-милли­метровыми дисками.