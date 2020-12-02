Плюс 20 Нм, минус 0,3 секунды: обновился заряженный Jaguar F-Pace SVR
Дмитрий Елизаров
Компания Jaguar представила рестайлинговую модель самой «горячей» модификации кроссовера
Двигатель кроссовера по-прежнему развивает 550 л.с., однако показатель тяги увеличился с 680 до 700 Нм крутящего момента. Кроме того, Jaguar
F-Paceобзавёлся оптимизированной системой лонч-контроля и трансмиссией, доработанной по образцу рекордного седана Jaguar XE SV Project 8. В итоге время разгона кроссовера до 100 км/чуменьшилось на 0,3 секунды — до 4 секунд, а максимальная скорость выросла до 286 км/ч(ранее — 283 км/ч).
Шасси доработано при помощи перенастроенных адаптивных амортизаторов, теперь они обеспечивают больший комфорт при езде на низких скоростях. В сочетании с оптимизированными настройками рулевого управления доработки призваны сделать более заметной разницу между «динамичным» и «комфортным» ездовыми режимами. Кроме того, кроссовер получил новую тормозную систему с электроусилителем и 395-миллиметровыми дисками.
Переработанное в той же стилистике, что и у гражданских моделей, оформление передней части с новым бампером и иной оптикой снижает подъёмную силу на 35% эффективнее. Коэффициент аэродинамического сопротивления уменьшен с 0,37 до 0,36, а увеличенные воздуховоды призваны более эффективно охлаждать тормоза. Кроссоверу выделили также новые 22-дюймовые кованые колёсные диски.
В интерьере вседорожника появилась новая мультимедийная система Pivi Pro с 11,4-дюймовым монитором высокой чёткости, двумя сим-картами и возможностью обновления софта «по воздуху». Водителю доступна цифровая приборная панель на 12,3 дюйма. По умолчанию Jaguar
F-Paceоснащается облегчёнными креслами с частичной отделкой алькантарой, но опционально кроссовер можно снабдить новыми сиденьями, обтянутыми полуанилиновой кожей.
Изменены очертания селектора коробки передач и шайбы выбора режимов работы ездовой электроники. В списке доступного оборудования появились беспроводная зарядка для гаджетов, функция активного шумоподавления и система очистки воздуха с фильтром мелких частиц и ионизатором.
В странах Европы дилеры Jaguar уже открыли приём заказов на новинку — в Великобритании кроссовер оценён минимум в 77 595 фунтов (104 тысячи долларов). Когда Jaguar
F-PaceSVR окажется доступен в России, пока неизвестно. Более доступные модификации кроссовера обновили в сентябре: F-Paceполучил модернизированную внешность, доработанную моторную гамму и новые мультимедийные возможности.