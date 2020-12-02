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Плюс 20 Нм, минус 0,3 секунды: обновился заряженный Jaguar F-Pace SVR

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Дмитрий Елизаров

Компания Jaguar представила рестайлинговую модель самой «горячей» моди­фикации кроссовера F-PaceF-Pace SVR. Мощность 5,0-литрового V8 не изменилась, но целый ряд других доработок позволил сделать вседорожник динамичнее.

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  • Двигатель кроссовера по-прежнему развивает 550 л.с., однако показатель тяги увеличился с 680 до 700 Нм крутящего момента. Кроме того, Jaguar F-Pace обзавёлся оптимизи­рованной системой лонч-контроля и трансмиссией, доработанной по образцу рекордного седана Jaguar XE SV Project 8. В итоге время разгона кроссовера до 100 км/ч уменьшилось на 0,3 секунды — до 4 секунд, а максимальная скорость выросла до 286 км/ч (ранее — 283 км/ч).

  • Шасси доработано при помощи перена­строенных адаптивных аморти­заторов, теперь они обеспечи­вают больший комфорт при езде на низких скоростях. В сочетании с оптимизиро­ванными настройками рулевого управления доработки призваны сделать более заметной разницу между «динамичным» и «комфортным» ездовыми режимами. Кроме того, кроссовер получил новую тормозную систему с электро­усилителем и 395-милли­метровыми дисками.

  • Переработанное в той же стилистике, что и у гражданских моделей, оформ­ление передней части с новым бампером и иной оптикой снижает подъёмную силу на 35% эффективнее. Коэффи­циент аэродинами­ческого сопротивления уменьшен с 0,37 до 0,36, а увеличенные воздухо­воды призваны более эффективно охлаждать тормоза. Кроссоверу выделили также новые 22-дюймовые кованые колёсные диски.

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  • В интерьере вседорожника появилась новая мульти­медийная система Pivi Pro с 11,4-дюймовым монитором высокой чёткости, двумя сим-картами и возмож­ностью обновления софта «по воздуху». Водителю доступна цифровая приборная панель на 12,3 дюйма. По умолчанию Jaguar F-Pace оснащается облегчёнными креслами с частичной отделкой алькантарой, но опционально кроссовер можно снабдить новыми сиденьями, обтянутыми полу­анилиновой кожей. 

  • Изменены очертания селектора коробки передач и шайбы выбора режимов работы ездовой электроники. В списке доступного оборудования появились беспроводная зарядка для гаджетов, функция активного шумо­подавления и система очистки воздуха с фильтром мелких частиц и ионизатором.

  • В странах Европы дилеры Jaguar уже открыли приём заказов на новинку — в Велико­британии кроссовер оценён минимум в 77 595 фунтов (104 тысячи долларов). Когда Jaguar F-Pace SVR окажется доступен в России, пока неизвестно. Более доступные модификации кроссовера обновили в сентябре: F-Pace получил модерни­зированную внешность, доработанную моторную гамму и новые мульти­медийные возможности.

Какой F-Pace SVR вам больше по душе, этот или предыдущий?

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